“เจษ-เจษฎ์พิพัฒ” ชวนคนกาแฟ ร่วมออกแบบอนาคตวงการกาแฟไทย ในงาน“Thailand Coffee Fest 2022”

กลับมาอีกครั้งกับงาน “Thailand Coffee Fest 2022 ครั้งที่ 7” งานมหกรรมกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมกาแฟพิเศษไทยและ The Cloud ดังเช่นทุกปี ปีนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 - 7 เมืองทองธานี ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘The Future ออกแบบอนาคตกาแฟไทย’ งานนี้ได้คอกาแฟตัวยงอย่าง “เจษ – เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์” มาเผยถึงไลฟ์สไตล์การเลือกดื่มกาแฟในแบบฉบับของตัวเอง พร้อมเชิญชวนคนกาแฟทุกแขนงไปสัมผัสประสบการณ์และร่วมกิจกรรมดีๆ ภายในงาน เพื่อร่วมออกแบบอนาคตวงการกาแฟไทยไปด้วยกันช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด หนึ่งในผู้ร่วมจัดงานกล่าวว่างาน Thailand Coffee Fest จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘The Future ออกแบบอนาคตกาแฟไทย’ โดยจะเป็นการพูดถึงอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษในโลกยุคใหม่ที่ทุกคนต้องปรับตัวผ่านแง่มุมต่างๆ เช่นแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้ชีวิตผู้คนดีขึ้น การร่วมมือกันข้ามศาสตร์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างการเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นต้นโปสเตอร์ที่ใช้โปรโมทงานในปีนี้เราได้ คุณบึก-สุชาล ฉวีวรรณ ศิลปินไทยนักออกแบบป้ายที่หลงใหลในศิลปะ Glass Gilding เป็นผู้ออกแบบ โดยการออกแบบโปสเตอร์ของงานครั้งนี้คุณบึกใช้รูปแบบของ Art Deco มาเป็น แรงบันดาลใจ เพราะเป็นศิลปะที่รุ่งเรืองในช่วงคาบเกี่ยวกับสถานการณ์สำคัญๆ และเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 1 และการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งในยุคนั้นรูปทรงเรขาคณิตหรือการใช้เส้นสายต่างๆมาประกอบกันให้เกิดรูปทรงใหม่ๆ เป็นภาพลักษณ์ของอนาคต การออกแบบครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการหยิบยืมมุมมองของคนเมื่อร้อยปีที่แล้วต่ออนาคตมาสื่อสารกับคนในยุคนี้ที่มองอนาคตของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกร้อยปีถัดไปรวมไปถึงของที่ระลึกภายในงาน อย่าง แก้วกาแฟ ในปีนี้เราได้ คุณโยชิดะ โคเฮ หรือ Chalkboy ศิลปินระดับโลกชาวญี่ปุ่นมาวาดรูปให้ Chalkboy มีความผูกพันกับอุตสาหกรรมกาแฟ เพราะเขาที่เป็นนักวาดภาพด้วยชอล์กที่เริ่มจากการวาดป้ายร้านกาแฟที่เขาทำงานอยู่จนผลงานเข้าตามีคนชื่นชอบไปทั่วญี่ปุ่น จนมีนิทรรศการเดี่ยวของตัวเองและได้ร่วมงานกับแบรนด์ชื่อดังมากมายเจษ – เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ พระเอกหนุ่มกล่าวถึงไลฟ์สไตล์การดื่มกาแฟว่า ผมเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมาก ทุกวันต้องดื่มอย่างน้อย 1 แก้ว กาแฟแก้วโปรดของผมคือ อเมริกาโน่เย็นแบบไม่หวานเลย ผมชอบดื่มกาแฟขม เพราะติดนิสัยมาจากคุณพ่อ คุณพ่อของผมดื่มเอสเพรสโซ่ช็อต ท่านเคยบอกผมว่าถ้าดื่มแบบนี้เราจะได้รับรู้ถึงรสชาติกาแฟจริงๆ ผมเลยซึมซับมาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับงาน Thailand Coffee Fest ที่กำลังจะจัดขึ้น ผมในฐานะคนดื่มกาแฟคนหนึ่ง ที่ไม่ได้จริงจังถึงขั้นเจาะลึกเรื่องกาแฟมากนัก งานนี้เป็นเหมือนงานที่เปิดโลกของวงการกาแฟ คนที่อยากได้ความรู้ด้านกาแฟ อยากรู้ว่าตัวเองเหมาะกับกาแฟรสชาติไหน หรืออยากจะมองหาช่องทางการทำธุรกิจ ไม่ควรพลาดงานนี้นะครับสำหรับความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน “Thailand Coffee Fest 2022” ยังคงอัดแน่นเช่นเดิม ทั้งโซนพิเศษและกิจกรรมที่เตรียมเสิร์ฟองค์ความรู้ของโลกกาแฟ ซึ่งหลายคนคาดไม่ถึงแน่นอน อาทิCoffee Stage เวทีหลักของงานที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสีสันและความรู้ของวงการกาแฟ อย่างการแข่งขันเสวนาและการประกวดCoffee People by SCATH พื้นที่กิจกรรมของคนกาแฟตัวจริงมีทั้งการแข่งขัน ‘World Esyenn Championship’ หรือลิ้มลองรสชาติของสุดยอดกาแฟไทยทั้ง 30 ชนิดCoffee House by SC ASSET พื้นที่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปีก่อน ปีนี้เล่นใหญ่กว่าเดิมพร้อมประสบการณ์สุดพิเศษที่จะให้ทุกๆ คนได้มาค้นหารสชาติกาแฟที่ใช่ของคุณกันภายใต้คอนเซ็ปต์ Design Your Own Coffee และพบกับกิจกรรมสนุกๆ มากมายใน Coffee House ปีนี้Your Cup of Future by TrueCoffee ชวนลิ้มลองรสชาติกาแฟแห่งอนาคตจาก Robot Barista ที่จะมาดริปให้ชิมกันสดๆ และดื่มด่ำไปกับนิทรรศการ Reforested Coffee ที่สะท้อนแนวคิดการนำกาแฟมาเป็นตัวกลางฟื้นฟูพื้นที่ป่าProud of Thai Coffee by นมข้นหวานตรามะลิ ร่วมภาคภูมิใจไปกับการเชิดชูเมนูกาแฟสัญชาติไทยแท้ อย่าง‘เอสเย็น’ ที่อยู่เหนือกาลเวลา โดยบาริสต้าแชมป์ World Esyen ปี 2021, 2020 และ2019Coffee Zero Waste แก่นความคิดเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอยู่คู่กับวงการกาแฟ และ Thailand Coffee Fest เสมอมาครั้งนี้เราชวน Less Plastic, Earthology, The Geen และ CHULA Zero Waste มาร่วมแชร์ไอเดียรักษ์โลกผ่านนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้หลากหลายรูปแบบCoffee or Tree by Little Tree ตลาดต้นไม้แห่งเดียวในงานคัดสรรต้นไม้ที่เหมาะกับการปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในร้านกาแฟหรือที่อยู่อาศัยของทุกคนCoffee Around The World by TCEB (สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ) ในวาระที่ประเทศไทยเปิดบ้านต้อนรับชาวต่างชาติในรอบ 2 ปี ในปีนี้เราเลยชวนคนกาแฟจากหลากหลายประเทศมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการชง-ดื่ม-ปลูก-ผลิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวไทยถึงในงานด้วยและ Coffee X NFT Arts ที่จะมีการจัดจำหน่ายงานศิลปะจากศิลปิน 30 ท่านที่ตีความประสบการณ์จากการดื่มกาแฟจาก 30 สุดยอดเมล็ดกาแฟไทยปีล่าสุดออกมาในรูปแบบศิลปะดิจิตอล ในงานนี้ผู้ซื้อจะได้ทั้งงานศิลปะดิจิตอลในรูปแบบNFT, งานศิลปะในรูปแบบผ้าใบ, เสื้อจากกากกาแฟที่พิมพ์ลายศิลปะชิ้นนั้นๆ และเมล็ดกาแฟที่เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินวาดภาพนั้นไปด้วยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “Thailand Coffee Fest 2022” ได้ในระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 - 7 เมืองทองธานี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandcoffeefest.org/ Facebook : Thailand Coffee Fest, IG : thailandcoffeefest