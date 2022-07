“Imagine Dragons” จัดเต็มครั้งใหญ่ ปล่อยอัลบั้มใหม่แพ็คคู่ “Mercury – Act 1 & 2”

รายชื่อเพลงในอัลบั้ม Mercury – Act 2





1. Bones

2. Symphony

3. Sharks

4. I Don't Like Myself

5. Blur

6. Higher Ground

7. Crushed

8. Take It Easy

9. Waves

10. I'm Happy

11. Ferris Wheel

12. Peace Of Mind

13. Sirens

14. Tied

15. Younger

16. I Wish

17. Continual (Feat. Cory Henry)

18. They Don't Know You Like I Do

วงอัลเทอร์เนทีฟร็อกชั้นยอด เจ้าของรางวัลแกรมมี่ จัดเต็มปล่อยดับเบิ้ลอัลบั้มสุดยิ่งใหญ่โดยงานเพลงชุดนี้ ได้ Rick Rubin โปรดิวซ์รุ่นเก๋ามาดูแลเรื่องการผลิตทั้งโปรเจ็กต์ดับเบิ้ลอัลบั้มนี้ถูกแบ่งเป็น Disc 1 กับ 14 เพลงจาก "Mercury – Act 1" ที่ปล่อยออกมาเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา มีเพลงฮิตอย่าง "Enemy" ส่วน "Mercury – Act 2" กับ 18 เพลงใหม่ รวมถึงเพลงป็อปร็อกสุดมัน อย่าง "Bones" และ "Sharks"นอกจากนี้ยังมีเพลงช้าบีทติดหู ที่เต็มไปด้วยอารมณ์เข้มข้นอย่าง "I Don't Like Myself" และเพลงอื่น ๆ อีกมากมายที่จะไม่ทำให้แฟน ๆ ผิดหวังอย่างแน่นอนงานเพลงในอัลบั้ม "Mercury – Act 1" จะเน้นพูดถึงประเด็นความรัก ความศรัทธา ความเจ็บปวด Passion ในด้าน "Mercury – Act 2" โฟกัสไปที่ความสูญเสียของแต่ละคน และเกิดเป็นคำถามเกี่ยวกับการมีอยู่ของชีวิตในเส้นทางอาชีพศิลปินของพวกเขาในส่วนของอัลบั้มทางนักร้องนำอย่าง Dan Reynolds พูดถึงอัลบั้ม "Mercury – Act 2" ว่าได้เน้นโฟกัสในประเด็นที่สืบต่อมาจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นในอัลบั้ม "Mercury – Act 1" เพราะฉะนั้นมันคือการเยียวยา ตื่นขึ้นมาแล้วชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไป เมื่อคุณสุญเสียคนที่คุณรักไป ชีวิตก็ยังต้องเดินต่อไปอัลบั้มนี้คือการพูดถึงความสูญเสียความเศร้าและชีวิต การที่เราแตะเรื่องชีวิต มันเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะเพลงในอัลบั้มนี้อัดแน่นไปด้วยความสุข และการอยู่กับปัจจุบันนอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Imagine Dragons ได้ปล่อยเอ็มวีเพลง "Sharks" ออกมาและกำลังได้รับความนิยมจากเหล่าแฟนๆ ทั่วโลก