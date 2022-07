“ทาทา ยัง” ร้องเย้! โควิดหายแล้ว แต่หมอให้อยู่ รพ.อีก 3 วัน เหตุยังมีไข้ คลื่นไส้ อ่อนแรง

เรียกว่าหลังติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปเมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุด(1 ก.ค.) นักร้องดังก็ได้ออกมาโพสต์คลิปสุดดีใจโชว์ผลตรวจ ATK ขึ้นขีดเดียว พร้อมแคปชั่นว่า“เย้!!! ขีดเดียวแล้วค่าาา!!! แต่ทายังคงมีอาการปวดหัว คลื่นไส้ มีไข้ต่ำๆ อ่อนแรง ทานอะไรไม่ค่อยได้ ตาลายมากๆๆ คุณหมอกลัวไปวูบที่บ้าน เลยขอให้อยู่ดูอาการที่โรงพยาบาลต่ออีกสองสามวันค่ะเมื่อคืนทาได้ย้ายออกจาก ward ผู้ป่วย covid มาอยู่ ward ผู้ป่วยอายุรกรรมแล้วค่ะ Feeling and Getting Better Day by Day…ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทานะคะ”