“ต่อ ธนภพ” ท็อปซีเคร็ด ไม่อยากห่วย กลัวตกงาน เส้นทางเติบโตในฐานะนักแสดง

ได้รับคำชมจนขึ้นแท่นเป็นนักแสดงคุณภาพตัวท็อปคนใหม่ของวงการบันเทิงไปแล้วสำหรับจากละครเรื่องที่เพิ่งจบไป หลายปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการ ตั้งแต่ “ไผ่ ฮอร์โมน” จนถึง “ใต้หล้า” ในวันนี้ กว่าที่ต่อจะมีวันนี้ เขาพบเจอกับการเปลี่ยนผ่านจากนักแสดงเด็กที่ใส่ชุดนักเรียนก้าวมาเป็นนักแสดงที่ใส่สูท และอีกหลายๆ เรื่องที่ไม่เคยมีใครรู้และในทุกๆ เรื่องที่ได้แสดง ต่อพบว่าตัวเองเติบโตขึ้นจากตัวละครเหล่านั้นมากมาย อย่างในเรื่อง “ใต้หล้า” ต่อบอกว่าทำให้ต่อเป็นคนที่ดีขึ้น"ใต้หล้าทำผมอิน อินจริง ด้วยภาษาที่เรื่องนี้มันกล้าที่จะพูด มันมีหลายๆ สิ่งที่มันเหมือนเป็นคำพูดในใจเรามันมีหลายเรื่องที่ผมรู้สึกว่าคนดูก็สัมผัสมันได้ ไดอาล็อกเรื่องนี้พอตัดออกมาจริงๆ มันจะมีความรู้สึกเหมือนกับคำพูดของคนที่เขาคุยกันจริงๆ มันไม่ใช่ฟีลแบบบทประพันธ์ ไม่ใช่แค่ตัวผมเองนะ ไล่มาตั้งแต่ผู้กำกับ นักแสดง ทีมงานทุกคน เราอยากพูดอะไรคล้ายๆ กัน มันเลยอินไปพร้อมๆ กัน มันก็เลยออกมาแบบที่ทุกคนได้เห็น ผมรู้สึกพอใจกับสิ่งที่ได้เห็น พอใจมาก”“ใต้หล้า” สอนให้ “ต่อ ธนภพ” เป็นคนคิดบวก เป็นตัวละครที่ชาเลนจ์ตัวเองสุด บอกตัวเองในใจว่าพลาดไม่ได้นะ"ตัวใต้หล้าเองก็ให้อะไรกับผมเยอะไม่รู้ว่ามันใช้คำขนาดนั้นได้ไหมนะ แต่ว่าพยายามพูดให้ชัดว่าเราอยู่ในโลกที่เนกาทีฟแต่เราพยายามที่จะโพสิทีฟ เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตมันหนัก อย่างผมเคยอ่านฟีดแบ็กทุกคนจะพูดว่า ใต้หล้ามันสู้ชีวิตมากแต่ชีวิตมันสู้กลับ ซึ่งเราเจออะไรแบบนี้ทุกวันคือถ้าเราจะคิดว่ามันยากมันก็ยากนะ สุดท้ายแล้วทุกคนจะเห็นว่าเวลาใต้หล้ามันผ่านอะไรที่หนักมากๆ จนมันไม่ไหว วิธีการแก้ของคนอื่นอาจจะคิดว่ามันคือการเดินไปคุย แต่สำหรับผมใต้หล้านอนนะ นอนแล้วปล่อย แล้วเริ่มต้นเอาใหม่ ซึ่งก็จะได้เห็นหลายตอน เวลาที่มันผ่านอะไรที่ฮาร์ดมากๆใต้หล้าเป็นคนที่แก่นแข็งแรง เขาโดนหล่อหลอมมาจากครอบครัวที่ทัศนคติบวก ใต้หล้าทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้น สำหรับผมการเป็นใต้หล้ามันยากเพราะว่าหนึ่งคือมันต้องต่าง สองคือมันต้องเหมือน มันก็เลยเป็นเส้นบางๆ ที่ผมประคบประหงมใต้หล้ามาเยอะมากๆเล่าก่อนจะได้รับคำชมเป็นนักแสดงคุณภาพ ตนเคยเจอเรื่องที่ยากจากการเปลี่ยนผ่านช่วงวัย หน้าไม่โตตามอายุจนเคว้งไปช่วงนึง“ตอนช่วงประมาณก่อนช่วงอายุ 25 ปี มันคือก่อนที่ผมจะมาเล่น หัวใจศิลา เป็นช่วงที่ผมไม่สามารถขึ้นมาเล่นบทโตได้ ไม่มีใครเชื่อผมเลย แล้วก็ไม่มีใครเชื่อให้เล่นเด็กอีก ช่วงนั้นเคว้งสุดๆ แล้วดูไปทางไหนก็ไม่ได้ เช่น กลับไปชุดนักเรียนก็ไม่ได้ ขึ้นไปโตเลยก็ไม่รอด รอบตัวผมบอกว่าผมไม่น่าจะได้รับความเชื่อแน่ๆ ด้วยหน้าเราที่ไม่ยอมโตด้วยในตอนนั้น แต่หลังจากเล่นหัวใจศิลาแล้วก็ปลอดล็อกว่า ผมโตแล้วระหว่างนั้นผมเคว้งไปเลยไม่ได้รับงานปีนึง ตอนนั้นผมหายไปเลย หายไปแบบงงๆ ไม่มีงานแสดงเลย ไม่ใช่ว่าไม่รับนะ แต่เขาไม่รู้ว่าจะเอาผมไปทำอะไร ผมก็คิดว่าแล้วตัวเองจะทำอะไร มันเป็นช่วงวัยที่มันจะขยับ ตอนนั้นก็อดทน ผมรู้สึกกลัวตกงานหรือคนที่เคยต้องตื่นเช้ามืดออกจากบ้านไปกองทุกวัน อยู่ๆ มันไม่ต้องไปมานานมาก ก็จะเคว้งๆ”แล้วก็ได้รับบท “พี่ยิม” จาก “ซีรีส์ Side by Side” มาตอบคำถามตัวเองว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับอาชีพนักแสดง“ตอนนั้นคือรู้สึกว่าตัวเองจะไม่ไปต่อแล้ว ผมว่ายุคนี้ไม่เหมือนยุครุ่นพี่ที่จะมีคำว่า ติดลมบน ยุคนี้ผมว่ามันไม่มีแล้ว ทุกอย่างมันเร็ว แต่ผมก็ได้กลับมาจากบทบาท พี่ยิม(ซีรีส์ Side by Side) เป็นการปลดล็อกรอบครั้งสำคัญเพราะว่าโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์สุดท้ายที่ผมยังเล่นในช่วงตัวละครวัยรุ่น แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ถามตัวเองครั้งสุดท้ายว่านี่ยังเป็นที่ของเราอยู่ไหมช่วงปีที่ผมนอยด์ ผมไปไล่ดู ผมไม่ค่อยเห็นคนที่เริ่มจากวัยรุ่นแล้วไปถึงนักแสดงโตเลยแล้วก็ลองสู้อีกสักตั้ง ตอนนั้นก็คิดวนๆ ผมว่ามันชัดสุดที่เป็นคำตอบนะ ไม่ใช่ตอนที่ออนแอร์ด้วย มันชัดสุดตอนที่ผมรับ รางวัลนาฏราช ตัวแรกจากบท พี่ยิม แล้วเป็นไม่กี่เรื่องที่ไม่ได้มาจากช่องกระแสหลัก แล้วมันก็บอกอะไรหลายๆ อย่างว่าถ้าลองกล้าที่จะไปเจออะไรที่มากกว่าเดิมมากขึ้น”ปลดล็อคตัวเองรับบทใส่สูทครั้งแรกในเรื่อง “หัวใจศิลา” กระแสตอบรับทำให้มั่นใจที่จะไปต่อ“เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมลองเล่นหัวใจศิลา ตอนนั้นยอมรับว่าผมกังวลมาก เป็นเรื่องแรกที่ผมจะสลัดชุดนักเรียนและเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเจอ แล้วก็เล่นไม่เป็น ไม่เคยผ่านมา ไม่รู้ว่าจะเข้าได้ไหม ผมไม่เคยชัวร์กับอะไรเลย สิ่งที่ชัวร์คือเราจะเต็มที่ แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าวันข้างหน้าเราจะเป็นยังไง หัวใจศิลาก็ทำให้ผมปลดล็อกจากการใส่ชุดนักเรียนมาใส่สูท มันเป็นการใส่สูทเล่นครั้งแรกของผมเลยแล้วกระแสทำให้ผมโล่งขึ้น จากที่ไม่แน่ใจว่าหน้าผมโตพอไหม ทำให้ผมรู้สึกว่าเรนจ์เรามันกว้างขึ้น นั่นแสดงว่าผมกลับไปใส่ชุดนักเรียนอีกก็ได้ด้วยเหมือนกัน แล้วทุกวันนี้มันก็เป็นแบบนั้น เพราะใต้หล้าก็ใช้วิธีนั้นเป็นนักเรียนแล้วกลับขึ้นมา ผมก็พยายามใช้สิ่งนี้ให้มันคุ้มก่อนในช่วงที่มันยังได้อยู่ (หัวเราะ)”เล่าร่องรอยระหว่างทางการเป็นนักแสดง “ต่อ ธนภพ” เจอปัญหาติดความเป็นตัวละครมาใช้ในชีวิตจริง“ที่ผ่านมาผมผ่านการติดตัวละครมาเยอะ (หัวเราะ) แล้วก็พยายามปกป้องตัวเองเยอะว่าอย่านะ ตัวฉันอยู่นี่ นี่ฉันนะ แล้วผมก็เปิดใจกับตัวเองว่าความยูนีกของตัวละครมันเกิดขึ้นได้ก็มาจากความเป็นเรานี่แหละ เพราะสุดท้ายแล้วตัวละครมันไม่มีชีวิต สิ่งที่มีชีวิตสิ่งเดียวคือตัวเรา เพราะฉะนั้นสุดท้ายยังไงก็ต้องหยอดลงไปเพื่อให้มันกลมผมติดตัวละครครั้งแรกคือพี่ยิม เพราะผมพยายามกับมันมากๆ มันไม่สนุกเลยเพราะเราไม่รู้ตัวว่าเราติด มันเซ็งทุกครั้งที่เราโดนคนรอบข้างพูดว่า อีกแล้วๆๆ เหมือนเขาพยายามเตือนเพื่อให้เราหลุดออกมา แต่หลายๆ ครั้งที่เรารู้สึกว่าหลุดแล้ว แต่เราก็โดนเตือน เรื่องถัดๆ ไปเราก็พยายามพัฒนาขึ้น ตอนนั้นโชคดีตรงที่หลังพี่ยิมแล้วไปเลือดข้นคนจางเลยเลย เจอพ่อ (ย้ง ทรงยศ สุขมากอนันต์) เฆี่ยนในกองแบบสุดๆ ไม่หลุดให้มันรู้ไปตอนนั้นติดเยอะเป็นช็อตที่รู้ตัวอีกทีผมเห็นรีแอ็กทุกคนเป็นหน้าเหวอ ทั้งๆ ที่เหตุการณ์ตอนนั้นมันไม่มีอะไร มันเหมือนกับร่างกายเรามันทำจนชินแล้วจนมันไม่รู้ตัว มันเป็นธรรมชาติไป"ค้นพบการทำให้ตัวเองรู้จักปล่อยวางจากทุกสิ่งได้ จากระหว่างทางการเล่นหนัง “One for the road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ”“เราเคยแบกอะไรไว้หนักๆ แต่ตอนนี้ได้ปล่อยวาง ที่ผ่านมาหลายคนจะรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ไม่ปล่อยวางเลย แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้ว ใครพูดใส่หน้าผมว่าผมเป็นคนเครียด ผมจะ หึ! ไม่ได้เครียด ไม่จริง แล้ววันนึงก็ได้ไปรับความกดดัน จากกองในเรื่อง on for the road ที่นิวยอร์กมา มันเป็นความกดดันครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าผมรับไม่ไหว มันเยอะมาก ทั้งต่างที่ การทำงานกับทีมงานต่างประเทศ เวลาต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นทุกนาทีที่กำลังไหลอยู่คือคนที่มันไม่รู้ตัว มันจะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดอยู่ แต่พอมันถึงจุดนึงที่มันเดือดๆๆๆขึ้นมาจนมันไม่ไหว มันเริ่มออกมาข้างนอก แต่มันเป็นการเกิดขึ้นในห้องนอนกับผมแค่คนเดียว มันไม่ได้เกิดขึ้นในกอง พอมันโผล่ มันเป็นคำที่ผมไม่ได้คิด แต่มันว่าช่างแม่- ไม่เอาแล้ว มันก็ออกมาแล้วผมก็นอนเลย ผมรู้สึกไม่ไหวแล้ว แต่พอตื่นเช้ามา ผมกลับรู้สึกว่าผมได้สัมผัสกับปุยนุ่นอะไรบางอย่าง มันจริงๆ เลยนะ ตื่นมาแล้วมันเบา มันเป็นการปล่อยครั้งแรกที่เราค้นพบโดยบังเอิญ แล้วเราก็เริ่มคิดว่าหรือจริงๆ ที่ทุกคนพูดกันมันจะเป็นเรื่องจริงว่าเราไม่ปล่อยจนเราชิน จนเราไม่รู้ตัวว่านี่เราไม่ปล่อยอยู่ ปากบอกว่าปล่อยแต่จริงๆ แล้วไม่ปล่อยเลย ก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งนี้ดีจัง แล้วก็เริ่มทำให้มันเป็นนิสัย ก็ค่อยแก้ ปรากฎว่ามันส่งผลดีกับรอบตัวเรา”พอรู้วิธีปล่อยวาง จัดการอารมณ์แล้วทำให้ทุกวันนี้ “ต่อ ธนภพ” ใช้ชีวิตมีความสุขขึ้น“เมื่อก่อนที่ผมเล่นอะไรหนักๆ จะไม่ค่อยมีคนกล้าคุยอะไรกับเรา จะมีมวลบางอย่างที่เราโฮลไว้ แต่เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนไป ก็คุยได้นิ เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขึ้น เราเริ่มรู้จักลำดับความสำคัญ มันก็จัดการตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆ เป็นการเติบโตระหว่างทางโดยที่เราไม่คิดว่าผมจะเจอมันผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะมาได้ไกลในอาชีพนี้ ก็ได้คำพูดพี่ย้ง (ย้ง ทรงยศ) เขาก็เคยพูดกับผมว่าเชื่อใจเขาไหม ถ้าเชื่อใจก็ไปพร้อมเขา แล้ววันที่ผลมันออกแล้วประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นผมไม่มีคำถามเวลาแสดงเลย ผมเป็นคนที่ถ้าผมตัดสินใจเมื่อไหร่ผมพุ่งอย่างเดียว เพราะผมถือว่าผมเชื่อใจคนที่อยู่รอผม และก็อยากให้เขาสัมผัสได้และเชื่อใจผมเหมือนกัน”เพราะเป็นคนที่พลาดเยอะมาก จึงบอกตัวเองไม่อยากห่วยทั้งๆ ที่ไม่เก่ง ก็ต้องทำให้เยอะ อยากให้คนที่ติดตามภูมิใจในสิ่งที่ตนทำ“ผมไม่เคยบอกว่าตัวเองเก่ง หรือเจ๋ง เพราะจริงๆ ผมเป็นคนที่พลาดเยอะมาก พลาด ผิด มั่วไปหมด ผมแค่เป็นคนที่เวิร์กช็อปหนักมากๆ เพราะผมแค่อยากพลาดให้เยอะมากพอที่จะไม่พลาดอีกแล้ว ที่ทำแบบนั้นเพราะผมรู้สึกว่าอยากให้เกียรติคนที่ติดตามเรามันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเชื่อว่าแฟนๆ หรือคนนอกเขาไม่เคยรู้หรอก เมื่อก่อนผมก็ไม่เคยคิดที่จะพูดด้วย เพราะผมรู้สึกว่าพูดไปไม่ได้อะไร เขาไม่ได้มาอยู่ตรงนั้นกับเรา เขาไม่รู้ด้วยซ้ำ และต่อให้เขารู้เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะรู้สึกอะไร ผมก็เลยย่อให้เหลือแค่ว่าผมเต็มที่ แต่ความเต็มที่มันไม่ได้ถูกแงะออกมาว่ามันคืออะไรบ้าง ผมจริงจังกับงานเพราะนี่เป็นอาชีพของผม ไม่ใช่สิ่งที่ผมทำเล่นๆ เพราะผมเชื่อว่านักแสดงเป็นอาชีพได้”