หมดหวัง “จอห์นนี เด็ปป์” ยังไม่รีเทิร์นรับบทกัปตันแจ็ค สแปโรว์

หลังจากที่แฟนๆพากันดีใจเมื่อมีข่าวลือออกมาว่าตอนนี้ จอห์นนี เด็ปป์ อยู่ระหว่างการพูดคุยที่จะกลับมารับบท กัปตันแจ็ค สแปโรว์ ด้วยดีลค่าตัวถึง 301 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10,631 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่รวมถึงการบริจาคในองค์กรที่ จอห์นนี เด็ปป์ เลือกด้วยอย่างไรก็ตามทางด้านตัวแทนของนักแสดงดังวัย 59 ปี ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยระบุว่าสจ๊วร์ต บีทตี นักเขียนบทต้นฉบับเดิมของ Pirates of the Caribbean เป็นคนแรกที่ยืนยันว่า Disney Studios ต้องการเลิกใช้งาน จอห์นนี เด็ปป์ ในบท กัปตันแจ็ค สแปโรว์ เมื่อปี 2018 โดยระบุว่า“ผมคิดว่าเขามีช่วงเวลาที่ดี ชัดเจนว่าเขาสร้างคาแร็คเตอร์นี้ขึ้นมาในแบบฉบับของเขาเอง และมันก็กลายเป็นคาแร็คเตอร์ที่ดังที่สุดของเขาในตอนนี้ รวมถึงเด็กๆทั่วโลกต่างก็ชื่นชอบเขาจากบทดังกล่าว ดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสำหรับเขา ช่วงเวลาที่ดีมากๆสำหรับเรา ผมมีความสุขมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้น”ทางทีมกฎหมายของ จอห์นนี เด็ปป์ ก็ได้ออกมากล่าวถึงเหตุการณ์ปี 2018 ที่ พระเอกดังโดนเขี่ยออกจาก Pirates of the Caribbean ส่งให้เกิดความเสียหายต้องเสียค่าตัวกว่า 22 ล้านเหรียญสหรัฐต่อวันไป หลังจากที่ แอมเบอร์ เฮิร์ด อดีตภรรยาตีพิมพ์บทความของเธอลงใน Washington Post ซึ่งแม้ไม่ได้ระบุชื่อ จอห์นนี เด็ปป์ ลงไปชัดๆว่าเขาเป็นคนที่ทำร้ายร่างกาย แต่ทุกคนก็เดาได้ว่าสิ่งที่เธอเขียนพุ่งเป้าไปที่เขาอย่างชัดเจนจอห์นนี เด็ปป์ ปรากฏตัวในภาพยนตร์ Pirates of the Caribbean มานานถึง 15 ปี ซึ่งภาคสุดท้ายคือ Dead Men Tell No Tales เมื่อปี 2017ส่วนกระแสข่าวว่าพระเอกดังจะหวนคืนบทโจรสลัดอีกครั้งเกิดจากสำหนักข่าว Poptopic ได้ระบุว่าแหล่งข่าวเผยว่าพระเอกดังกำลังพูดคุยกับ Disney ด้วยดีล “301 ล้านเหรียญสหรัฐ” หลังจากที่เขาชนะคดีสู้ศึกฟ้องร้องกับอดีตภรรยาในข่าวดังกล่าวระบุว่า ดิสนีย์ อยากคืนดีกับพระเอกดังจึงได้ติดต่อไปยื่นข้อเสนอดังกล่าวเผื่อเขาสนใจกลับมาแสดงในบทกัปตันแจ็คอีกครั้ง โดยเป็นภาคต่อพร้อมกับภาคแยก ซึ่งพูดถึงช่วงแรกๆของชีวิตกัปตันแจ็ค จนพระเอกดังถึงกับลั่นว่า ไม่ขอร่วมงานกับดิสนีย์อีกหลังโดนไล่ออก จนต้องขอสู้เพื่อพิสูจน์ตนเองบนชั้นศาลให้ค่ายหนังดังได้รู้ว่าเขาบริสุทธิ์เรียกได้ว่าการออกมาปฏิเสธข่าวข้อตกลงครั้งนี้ของตัวแทน จอห์นนี เด็ปป์ ทำเอาแฟนๆถึงกับฝันสลายกันเลยทีเดียว