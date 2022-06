“แพรวา” เผยเส้นทางเศรษฐี ฟ้องชาวเน็ตปากดีเอาเงินไปทำบุญ! ไม่ใช่คนดี และไม่ใช่สนามอารมณ์ของใคร

เพิ่งหายป่วยจากการเป็นโควิดรอบสองมาหมาดๆ เลย สำหรับสาวซึ่งเจ้าตัวเผยถึงเรื่องนี้ในงานแถลงข่าว The New Chapter of 'High Cloud Entertainment’ Music Industry Hub of Southeast Asia ณ มูนสตาร์ สตูดิโอ บอกว่าครั้งนี้อาการหนักกว่ารอบแรก และอยู่โรงพยาบาล 10 วันเพื่อให้หายสนิทจริงๆ“ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็น ตอนแรกมีอาการเจ็บคอ เราก็เทสต์แล้วขีดมันไม่ขึ้น เราก็คิดว่าต่อมทอนซินอีกเสบอีกแน่เลย เพราะช่วงนี้เราทำงานเยอะ และพักผ่อนน้อย พอวันต่อมาไปกองสวอปมันก็ขึ้นสองขีดทั้ง 2 อัน และเป็นฟีลว่าไม่รู้ต้องทำยังไง เพราะอยู่หน้ากองแล้ว ก็หันไปมองพี่ๆ ว่าทำไงดีคะ ทุกคนก็บอกว่ากลับบ้านลูก ก็เลยไป PCR อีกรอบนึงเชื้อก็ออกมาประมาณ 7แต่คนรอบตัวติดจากหนูเยอะเหมือนกันรอบนี้รักษาตัวอยู่ 9 วัน จริงๆ ประมาณวันที่ 6-7 ATK เป็นขีดเดียวแล้วค่ะ แต่เราก็รอครบ 9 วัน หมอก็ให้อยู่ถึง 10 วัน ก็นอยด์ค่ะ เพราะพอเราเป็นอีกรอบนึง มันไม่ใช่แค่เรา ตอนแรกคิดว่าเราอาจจะซวยคนเดียว แต่พอหันไปมองเพื่อนๆ ก็คือเป็นเยอะเหมือนกัน ก็เลยไม่รู้ว่าช่วงนี้เกิดอะไรขึ้น แต่เหมือนมันกลับมาอีกรอบนึง ก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวค่ะ นอยด์เพราะคนติดจากเราเยอะด้วยค่ะ แต่เหมือนช่วงที่หนูติดก็มีคนเป็นเยอะ เพราะน้องชายที่บ้านก็เป็นเหมือนกัน ที่กระทบงานก็จะเป็นกองละคร เพราะช่วงนี้ละครเร่งปิดกล้อง แต่ก็เสียหายเยอะอยู่ค่ะ (หัวเราะ) เพราะพอหนูเป็นปุ๊บสักพักนึงก็มีนักแสดงที่เล่นกับหนูเป็นอีก”บอกจะยังสวมมาสก์ต่อไปถึงแม้จะมีประกาศให้ถอดได้แล้วก็ตามคือก่อนที่จะมีโควิดที่ไม่ได้ใส่มาสก์หนูจะชอบเป็นไข้หวัดใหญ่ทุกปี แต่พอมีโควิดเราไม่เป็นไข้หวัดใหญ่เลย แต่เราเป็นโควิด มันก็เป็นข้อดี แต่ก็เป็นข้อเสียเหมือนกัน แต่หนูก็น่าจะยังใส่อยู่ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปรีเช็กสุขภาพเลยค่ะ เพราะทำงานทุกวัน แต่ถ้าว่างก็อยากไป เพราะวัคซีนเราก็เต็มแขน แต่ก็เป็นโควิดอยู่ดี (หัวเราะ)”เผยยังโสดสนิท แต่กลับมาเป็นตัวเองมากขึ้น“สุขภาพใจก็หายดีค่พยายามไม่เป็นตัวเอง แต่ที่เห็นล่าสุดชุดสูทเซ็กซี่ในไอจี อันนั้นก็ถ่ายอัปเดตโปรไฟล์ (หัวเราะ) ไม่มีอะไรเลย ทางสไตลิสต์เขาบอกว่าใส่แบบนี้แหละ ก็คิดว่าดีเหมือนกัน เพราะอายุเรามันก็ถึงวัยที่เหมาะสม สมควรแล้วฮือฮามาก หนูตอบคอมเมนต์ไม่หมดเลย มันเยอะมาก งงเหมือนกันว่าเพื่อนๆ ตกใจ คนทักเยอะ แต่เพื่อนๆ ไม่ค่อยแซว แต่จะเป็นแฟนคลับมากกว่าแต่พร้อมเปิดใจนะคะ ส่งโปรไฟล์มาได้ที่เบอร์ผู้จัดการก่อนเลย จริงจัง”บอกตอนนี้ไม่มีสเปก และเพื่อนๆ ก็ยังไม่กล้าแนะนำใครให้“อินบ็อกซ์ก็เช็กผู้ชายอาจจะกลัวเรา (หัวเราะ) ไม่มีสเปกเลย พอถึงวัยนึงเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าสเปกมันต้องลดลงไปเรื่อยๆ ถามว่าไม่ใช่ใครก็ได้ใช่ไหม ก็อยู่ที่ใจดีกว่าเพื่อนๆ ยังไม่มีแนะนำค่ะ ช่วงนี้เพื่อนๆ เห็นเราผ่านสงครามความรักมามากมาย ทุกรูปแบบ เพื่อนก็เลยรอให้เข้ามาจริงๆ แล้วเพื่อนค่อยสแกนดีกว่า เพราะบางทีเพื่อนก็ไม่แน่ใจว่า คืออย่างเพื่อนแนะนำเพื่อนมา เพื่อนก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาคนนี้จะเป็นแฟนที่ดีของเราได้หรือเปล่า”เผยอยากฟ้องคนที่เข้ามาด่า เพราะตนไม่ใช่สนามอารมณ์ของใคร“หลายคนเป็นห่วงที่มีคนมาด่าเยอะค่ะ เหมือนที่พี่ศิลปินในวงการท่านนึงพูดไว้ว่าถ้าไม่กล้ามาพูดสิ่งนี้ต่อหน้า ก็อย่าพิมพ์คำไหนที่เรารู้สึกเจ็บที่สุดเหรอ จริงๆ ก็หลายๆ คำ รวมๆ กัน ที่เจ็บคือรู้สึกว่าทำไมมนุษย์เราถึงไม่ให้กำลังใจกัน ทำไมถึงไม่พยายามที่จะเข้าใจกัน ขนาดเขามาด่าหนู หนูยังพยายามจะเข้าใจเขาเลยนะ ว่าที่เขามาด่าเราเพราะเขาอาจจะไม่ได้รู้จักเราจริงๆ แต่มันก็ไม่ต้องถึงขั้นด่า เพราะว่าหนูไม่ได้คิดว่าจะไปด่าใครก่อน ถ้าไม่รู้จัก แต่หลังจากนี้หนูว่าจะไม่ยอมแล้วค่ะ เพราะมันส่งผลต่อสุขภาพของหนู”บอกจะรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น“ถามจะจัดการกี่คน หนูแคปไว้ค่ะ แล้วกดเข้าไปดูในโปรไฟล์และแคปโปรไฟล์ไว้ด้วย ดูละเอียดค่ะ ทุกคนมีตัวตนค่ะ จะเป็นมิสสน.แล้ว ก็ถ้ามันได้มากกว่านั้นก็จะดี แต่ถ้าหนูฟ้องจริงหนูจะไม่รับกระเช้าค่ะ หนูจะรับเป็นเงินสดเท่านั้น คือถ้ามันหนักกว่านี้ ถ้ามันกระทบงานหนูมากกว่านี้ค่ะ ตอนนี้ยังกระทบจิตใจ เรายังพอทนได้ ก็เตือนหลายรอบแล้ว คือทุกคนคะ แพรวาไม่ใช่สนามอารมณ์นะคะ ศิลปินทุกคนไม่ใช่สนามอารมณ์ หลายๆ คนโดนเยอะมากก็ขอให้กำลังใจกันดีกว่าค่ะ จริงๆ หนูก็ไม่ใช่คนดีอะไรขนาดนั้น แต่หนูก็เลือกที่จะให้กำลังใจทุกคน เพราะรู้สึกว่าคนเรามันใช้ชีวิตด้วยพลังบวกค่ะ แต่ถ้าอยากพลังลบก็ได้จ้า เจอกัน แต่คนที่ให้กำลังใจก็เยอะค่ะก็ถือว่าเป็นบุญมากๆ แล้ว ดีกว่าด่ากัน”เผยขอบคุณที่จิ้นกับ “พลัสเตอร์ พรพิพัฒน์ พัฒนเศรษฐานนท์” แต่คงเป็นไปไม่ได้“มีรายการใหม่ค่ะ ทางช่องยูทิวบ์ ชื่อ แพรพลัสนัดจอย ค่ะ ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่จิ้น แต่คงเป็นไปไม่ได้ เพราะเขามีตัวจริงแล้ว เราไม่ใช่แฟนกันค่ะ เพราะเขาขับเคลื่อนสมรสเท่าเทียมนะคะ เราก็ขับเคลื่อนเหมือนกัน เพราะทุกครั้งที่หนูไปกินข้าวกับพลัสเตอร์ก็จะมีพิกัดตลอด และไปกันแบบความสัมพันธ์สามคน (หัวเราะ)”