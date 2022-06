“เต้ ปิยะรัฐ” เส้นทางนักสู้ LGBTQ ที่ใฝ่ฝันมาตลอด อยากเป็นนักการเมือง

ถึงแม้จะเป็นถึงผู้บริหาร แต่การได้กลับมาเล่นละครในรอบ 20 ปี ก็ต้องเข้าไปแคสติ้งเหมือนนักแสดงทั่วไป สำหรับโดยในงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์วายรับปี 2023 เรื่อง PARTNER IN CRIME อาชญากรรมรัก นักกฎหมาย ณ สตูดิโอ กันตนา รัชดาภิเษก เจ้าตัวเผยว่าสิ่งที่เหลืออยู่คือสัญชาตญาณ ส่วนเหตุผลที่กลับมาแสดงนั้น เพราะอดีตใฝ่ฝันอยากเป็นนักการเมืองที่สู้เพื่อ LGBTQ ส่วนกรณี พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมผ่านเข้าสภาก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ยังต้องสู้กันต่อไป และยังไม่วางใจ“20 ปี นานจังเลย (หัวเราะ) ก็เป็นนักแสดงน้องใหม่นะครับ ขอฝากตัวไว้กับน้องๆ ด้วย เพราะไม่ได้แสดงนานมาก คือไม่เหลืออะไรเลยกับวิชาที่สั่งสมมาตลอดชีวิต เหลือแต่สัญชาตญาณที่ยังเหลืออยู่ เพราะฉะนั้นก็ต้องเคาะสนิมกันเยอะมากครับ แต่ทางทีมงานเขาจะมีเวิร์กช็อปกับน้องๆ ก็ค่อนข้างจะเบาใจขึ้นมาหน่อยคือจะสอดแทรกเข้าไปในรายการต่างๆ ถ้าย้อนกลับไปดูจะเห็นและเห็นชัดด้วย และเคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้ง และเคยใฝ่ฝันว่าวันนึงอยากจะเป็นนักการเมือง แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ เพราะยังมีอีกหลายๆ อย่างที่อยากจะทำก่อน และถึงจุดนั้นเราอาจจะยังสั่งสมบารมีไม่พอและที่สำคัญที่สุดคือเขาแคสตัวเต้ ซึ่งเต้เป็น LGBTQ เต้เป็น G และมาเล่นเป็น G ในเรื่องจริงๆ อันนี้ทำให้เต้ตอบรับทันที เพราะเขาไม่ได้เอาคาแรกเตอร์ผู้ชายแท้ๆ มาเล่นเป็น LGBTQ ซึ่งอันนี้มันทำให้คนสับสนมาก ในต่างประเทศเป็นหัวข้อที่คุยกันค่อนข้างเยอะและเป็นหัวข้อที่ควรจะต้องเปลี่ยน representation (การเป็นตัวแทน) ในประเทศเราให้เยอะเลย ในประเทศไทยยังมี representation ของ LGBTQ+ ที่เป็นโปรเฟสชั่นแนลน้อยอยู่พอสมควรเพื่อให้คนรุ่นหลังเข้าใจพวกเรามากขึ้น และมองเข้ามาและมีไอดอล เข้าใจว่ามีคนแบบเขาอยู่ และไม่ใช่สิ่งที่เอามาล้อเล่นกัน นี่เป็นสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจได้ทันทีเลย”ถึงเป็นระดับผู้บริหารแต่ก็ต้องเข้าไปแคสติ้งเพื่อเล่นบทนี้(หัวเราะ) เขาก็งงๆ อยู่ว่าเราทำงานเยอะขนาดนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องความรักนะครับ เขาก็มองว่าถ้าเต้จะมีแฟนมันจะเป็นยังไง หน้าตาความรักของเต้จะเป็นยังไง หาแฟนอยู่นานมากเลยว่าใครจะมาเป็นแฟนเต้ถามว่าเลือกเองไหม ก็พยายามอยู่ แต่เขาไม่ให้เลือก (หัวเราะ) เพราะไม่ถูกใจทีมงานเขาครับ และเคมีมันไม่ได้ คนที่เต้เลือกก็เลยไม่ได้”เครียดประกบเจนใหม่ กังวลเรื่องภาพลักษณ์ตัวเอง“เต้เครียดมากเลย เพราะปีนี้เต้ก็ 43 แล้ว อายุก็ไม่ได้ถอยลง มีแต่จะเพิ่มขึ้น แต่มันก็เหมาะกับสถานการณ์และเหมาะกับบท เต้ว่ารวมๆ แล้วถึงแม้ว่าเต้จะอายุมากสุด แต่เต้ก็ยังลุยได้อยู่ อายุไม่ใช่อุปสรรค อุปสรรคคือการแสดงแล้วล่ะตอนนี้ ต้องเคาะสนิมกันเล็กน้อยครับเต้กังวลเรื่องภาพลักษณ์นิดนึงครับ เพราะ 15 ปีที่เต้กลับมาอยู่ประเทศไทย แล้วไม่ได้กลับไปต่างประเทศเลย ตั้งแต่ทำรายการมา The Face, Drag Race, Gossip Girl, Ugly Betty, ET Thailand หลายๆ รายการที่ทำมา คนก็จะเห็นเต้ในภาพลักษณ์ที่หลากหลายพอมาคราวนี้เราต้องเป็นนักการเมืองที่ค่อนข้างภูมิฐาน เราจะสามารถตีความออกมาให้คนดูเชื่อได้มากน้อยแค่ไหน โดยที่ไม่ติดภาพเดิมของเรามากไป หรือให้เขาเข้าในเต้ทั้งสองภาพได้ก็ดี เต้ก็เป็นห่วงแค่ตรงนั้น”ไม่กังวลซีรีส์เสียดสีสังคม“เต้ไม่กังวล เต้มีเรื่องจะพูดเยอะ เต้ว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้เต้พูดมากกว่า และหลังๆ นี้เขาจะมาสนใจเรื่องนี้กันเยอะ เต้ว่าอยู่ดีๆ มันไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วเขาสนใจ มันต้องมีอะไรที่ทำให้เขาสนใจ แต่ขอบคุณมากนะครับ (ยกมือไหว้) ที่สนใจเรา ทำให้เรามีตัวตนขึ้นมา เราขอบคุณมากๆ เลย ตอนนี้ก็มาให้ใช้แล้ว ก็ใช้ให้ถูกคนนะครับ”ไม่หวั่นดรามา ลั่นเบื่อแล้ว โลกไปถึงไหนกันแล้ว“ไม่กลัวอย่างตอนนี้ที่อเมริกาเป็นเรื่องเศร้ามากสำหรับมนุษย์ที่ถูกพรากเอาสิทธิไปเฉยๆ ในการตื่นมาวันนึง ทั้งๆ ที่ถูกให้มาแล้วเป็น 100 ปี ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้น อย่าให้เราเอาคืนนะ (หัวเราะ) และวางรากฐานให้ดีเลย เพราะมันจะส่งให้ลูกให้หลานของพวกเราต่อไป คือมันไม่ใช่ LGBTQ อย่างเดียว มันเป็นของผู้หญิงด้วย สิทธิของผู้หญิงก็ต้องเท่าผู้ชายแล้วตอนนี้ เราต้องสู้ เรายังอยู่ในยุคที่เราต้องสู้กันต่อไปและได้ไปแล้วเอาไปทำอะไร รู้ไหมว่าได้ไปแล้วเอาไปทำอะไร เพราะถ้าได้ไปแล้วมันจะมีประโยชน์กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมันจะมีคนมาเที่ยวที่เราเยอะมากขึ้น มีคนมาแต่งงานที่เรามากขึ้น อเมซิ่งไทยแลนด์ คนจะผูกพันกับประเทศไทยชั่วลูกชั่วหลาน ชั่วกัลปาวสาน จะมากันเรื่อยๆ เศรษฐกิจจะดีมากขึ้นแล้วคนของประเทศไทยจะเป็นยังไง และมันจะดีกับสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ยังไงมากกว่ากว่ารุ่นเราแล้ว เขาไปข้างหน้ากว่าเราแล้ว มันมีเรื่องให้คุยอีกตั้งเยอะแยะกว่าเรื่องการสมรสเท่าเทียม และสิทธิขั้นพื้นฐาน แต่ตอนนี้เรายังอยู่ตรงนี้อยู่ ก็ดีแล้ว ก็มีเรื่องให้คุยอีกเยอะ และยังวางใจไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้