“แนนนี่ เกิร์ลลี่เบอร์รี่” สุดปลื้มคลอดลูกชาย “น้องเอเรน” แล้ว

เรียกว่าเป็นคุณแม่ป้ายแดงแห่งวงการคนล่าสุดแล้ว สำหรับหรือโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพแห่งความสุขของครอบครัวภาพพร้อมหน้า พ่อ แม่ และลูกชายที่เพิ่งคลอด ผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่น “Welcome to our family my little boy "Eren Sundarathiti" ได้เห็นหน้ากันซะทีนะนู๋จิ๋ว พยายามคลอดธรรมชาติ แต่ธรรมชาติร่างกายดันไม่เอื้ออำนวย รอกันมา 9 ชม. ฉีดกระตุ้นคลอดก็แล้ว จนปากหมดลูกเปิดครบ 10 เซน ละเบ่งอยู่ ชม.ครึ่ง คุมแม่พยายามละนะ..เศร้า..ในที่สุดเลยต้องผ่าค่ะ จิ๋วออกไม่ได้จริงๆ แม่คงบำรุงมาดี ตัวแน่นตัวยาวมากเลยค้าบลูก / นน. 3.6 กก. ยาว 53 เลยฮะ แต่ยังไงก็ได้ให้เราได้เจอกันนะเจ้าลูกชาย #LittleEren #รอดูคลิปใน Youtube นะค้าา ว่าแม่ต้องผ่านอะไรไปบ้าง”และแคปชั่น “ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ ภาพนี้ ! ชั้นผู้อุ้มเด็กไม่เป็นด้วยซ้ำ เล่นกับเด็กก็ไม่เป็น แต่วันนี้มีลูกเป็นของตัวเองละจ้าาา แม่จะทำให้ดีที่สุด จะรักหนูให้ดีที่สุดนะ เจ้าเอเรนน้อย”ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆในวงการ รวมทั้งแฟนๆ อย่างล้นหลาม