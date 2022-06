ณุศา ซีเอสอาร์ ฉลองวันปลดล็อคกัญชาเสรี พลิกเลเจนด์ฯสู่ “SIAM CANNABIS LAND” ดันกัญชา กัญชง เป็น Soft Power กู้เศรษฐกิจไทย เปิดจองต้นกล้ากัญชา 1,000,000 ต้น

บริษัท ณุศาซี เอสอาร์ ผู้สร้าง เลเจนด์สยาม พัทยา จัดงาน NUSA CSR “THE HOUSE OF CELEBRATION” เฉลิมฉลองการปลดล็อคกัญชาเสรี เพื่อสร้างพลังแห่งอนาคตสุดยิ่งใหญ่ ประกาศปรับโฉมเปลี่ยนเมือง เลเจนด์ สยาม พัทยา สู่เมืองท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์ “SIAM CANNABIS LAND” เต็มรูปแบบ ดัน เลเจนด์ สยามฯ สู่ดินแดนแห่งพืชมหัศจรรย์ กัญชง กัญชา เป็นหัวหอกในการท่องเที่ยววิถีใหม่สายเขียวอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างตำนานใหม่ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น Cannabis Destination ทั้งด้านการท่องเที่ยว การแพทย์ทางเลือก เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่สายเขียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก โดยในวันนี้ได้จัดกิจกรรมพิเศษ THE HOUSE OF CELEBRATION เปิดตัว “SIAM CANNABIS LAND” เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น• คอนเสิร์ตจากศิลปินสุดปัง The Musketeer, Scrubb และ Mirr• พบร้านค้าที่นำผลิตภัณฑ์จากกัญชง กัญชามากมายมาให้ชอปปิ้ง• พบกับ Food Tuck และเชิญลิ้มลองอาหารหลากหลายในบรรยากาศตลาดน้ำ• ชมไร่กัญชง กัญชาแบบ indoor-outdoor พร้อมชอปปิ้งต้นกล้ากัญชง กัญชา• ชมพิพิธภัณฑ์กัญชง กัญชา ความมหัศจรรย์เหนือจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศโดย นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการบริหาร บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด ผู้จุดประกายเตรียม ปั้น กัญชง กัญชาไทย ผลักดันเป็น Soft Power กระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศ ได้กล่าวว่า “วันนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม และวันนี้ เลเจนด์ สยามฯ ก็ขอกลับมาอีกครั้งอย่างถาคภูมิใจ ในภาพลักษณ์ใหม่คือ SIAM CANNABIS LAND เราจัดงานวันนี้ขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันปลดล็อคสู่กัญชาเสรี ของประเทศไทย เราตั้งใจปรับพื้นที่ทุกโซนของ เลเจนด์ สยามฯ ให้เป็นดินแดนแห่งพืชมหัศจรรย์ ที่รวบรวมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีแหล่งปลูกกัญชา Indoor และ Outdoor มีมิวเซียมกัญชาที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีร้านอาหารหลากหลายที่รังสรรค์อาหารจากกัญชงกัญชา มีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังเพื่อสร้างความสุขให้แก่ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้มีการกล่าวกันว่า ข้อดีของกัญชาที่ปลูกในไทยเป็นสายพันธุ์ที่ดีและมีเฟลเวอร์ (flavor) ที่ดีกว่าที่อื่น และที่สำคัญตอนนี้เราปลดล็อกก่อนประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย จึงทำให้เรามีโอกาสพัฒนาไปมากกว่าเขา เท่าที่ได้มีการศึกษาวิจัย เหล่านักวิชาการบอกว่า กัญชาไทยมีค่าสารต่าง ๆ ที่ดีกว่าประเทศอื่น เราจึงตั้งใจที่จะผลักดันและพัฒนา ต่อยอด ให้พืชกัญชง กัญชา ไปได้สุดทางในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านสุขภาพ การแพทย์ ด้านความงาม หรือด้านอาหารที่คนไทยเราเป็นหนึ่งในเรื่องนี้อยู่แล้ว และกัญชง กัญชา ยังเป็นพืชมหัศจรรย์ สามารถสร้างความยั่งยืน กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราได้อีกมากมาย เราจึงพร้อมจะดันให้ SIAM CANNABIS LAND สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์ เป็นศูนย์รวมเส้นทางสายกัญชง กัญชา ทุกแขนง ตั้งแต่แหล่งปลูก แหล่งวิจัยให้ความรู้ จนไปถึงการหาตลาดทั้งในและนอกประเทศ ดึงศาสตร์ของแพทย์แผนไทยดึงคุณประโยชน์จาก กัญชา กัญชง ผสานทั้งพืชสมุนไพรไทยอื่นๆ หรือสิ่งดีๆในนานาประเทศมาวิจัยร่วมกัน ล่าสุดเรายังเพิ่งได้ไปเซ็น MOU ที่เกาหลี เพื่อนำ CBD ซึ่งประเทศเราเก่งมากในด้านการใช้ CBD ต้านการอักเสบ มาผสานกับ Snowbell สิทธิบัตรจากประเทศเกาหลี ที่เราได้มาแต่ผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อลดการอักเสบ เพิ่มความแข็งแรง และให้ผิวที่ขาวกระจ่างใส ถือว่าเป็นนวัตกรรมจาก ธรรมชาติ สองสัญชาติ สิ่งต่างๆที่เราคิดค้นและจับมือหลายภาคส่วน ทำให้ถือว่าเป็นซอฟต์เพาเวอร์ของชาติไทยที่น่าผลักดันให้ไปให้สุดทาง เพื่อกอบกู้เศรษฐกิจให้ประเทศชาติ ทั้งในเรื่องการแพทย์ ความสวยงาม และการท่องเที่ยว ให้ไทยกลับมาเป็นหนึ่งอีกครั้งในเวทีโลก นอกจากนี้ เราเชื่อว่า ณุศาซี เอสอาร์ กับ SIAM CANNABIS LAND มีความพร้อมที่จะเป็นบริษัทต้นแบบที่จะเปิดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ว่ากัญชาที่มีคุณอนันต์ แต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็อาจจะนำโทษมหันต์มาสู่ผู้ใช้ สาร CBD กับ THC ต่างกันอย่างไร อยากให้ทุกคนได้ศึกษาเรื่องนี้ก่อนนำมาใช้และโอกาสนี้ ทาง ณุศา ซีเอสอาร์ ขอฝากข่าวถึง เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจลงทุนปลูกกัญชง กัญชา ไม่ต้องเสี่ยงในการลงทุนปลูกด้วยตัวเอง ให้เข้ามามีส่วนในแผนดำเนินการปลูก อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ในรูปแบบ Contract Farming เราจะเปิดเฟสแรก 1,000,000 ต้น เปิดให้สั่งจองขั้นต่ำคนละ 200 ต้น เพียง 5,000 สิทธิ์ทั่วประเทศ และเราการันตีในการรับซื้อช่อดอกแห้งจากทุกท่านที่ร่วมโปรเจกต์นี้ทันที หากท่านใดสนใจ ทางเราพร้อมให้คำแนะนำตั้งแต่เรื่องใบอนุญาต การพัฒนาสายพันธุ์ สูตรดินปลูก แปลงปลูก และทีมปลูกที่มีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งเรายังมุ่งเน้นพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีที่สุดสำหรับสภาพภูมิประเทศของไทย เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลและมาตรฐานที่ใช้ในเพื่อการรักษา (Medical Grade) เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้ามาปลูกพืช กัญชง กัญชา ในอนาคตต่อไป” นางศิริญา กล่าวผู้สนใจเข้าร่วม Contract Farming กับ ณุศา ซีเอสอาร์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nusacsr.com