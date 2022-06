“นิวเคลียร์ หรรษา” โพสต์ฟาดเจ็บๆ หลัง “เพชรจ้า” บอกไม่ชอบแจกฟรี เซ็กซี่ขึ้น แต่ไม่ใช่สเปกอีกต่อไป

กลายเป็นประเด็นดรามาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว กรณีที่ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการ คุยแซ่บshow เผยถึงอดีตภรรยาทำนองว่า ตอนนี้เซ็กซี่ขึ้น แต่ตนไม่ได้รู้สึกอะไรเลย เดิมทีไม่ชอบวับๆ แวมๆ พอเขามาสายเซ็กซี่ก็ไม่รู้สึกอะไร ก่อนหน้านี้ก็ไม่ชอบ เป็นข้อตกลงตั้งแต่คบเมื่อ 10 ปีที่แล้วเลยว่า ตนไม่ชอบแบบนี้ๆ เพราะเราขี้หวง ขี้หึง เราอยากเห็นคนเดียว ไม่ชอบแจกฟรี ตกลงกันมาแบบนี้ ตอนนี้มันก็ดีนะ มันทำให้เรารู้สึกไม่ตรงสเปกเราไปแล้ว ถ้าในทางกลับกันเขาเรียบร้อยทุกวันอาจจะทำให้ใจสั่น ถ้าไปในทางที่ไม่ใช่สเปกเราต่อไปแล้ว ยิ่งทำให้เราไม่รู้สึกอะไรหลังข่าวเผยแพร่ออกไป นิวเคลียร์ ก็โพสต์ฟาดแซ่บๆ ผ่านไอจีตัวเอง เป็นรูปตัวเองในลุคแซ่บๆ ตามด้วยข้อความว่า “FYI: Grown-Ass Women Dress For Themselves - Not To Please Men ผู้หญิงที่โตแล้ว แต่งตัวเพื่อตัวเอง ไม่ใช่เพื่อเอาใจผู้ชาย” ทำให้มีคนเข้าไปวิจารณ์จำนวนมากและโยงกับสิ่งที่เพชรจ้าได้ออกมาพูดนั่นเองรวมทั้งโพสต์ภาพตัวเองกับน้องไทก้า ลูกชาย พร้อมแคปชั่นว่า “เพราะลูกคือยาวิเศษที่ดีที่สุด#แคร์คนอื่นทำไมใส่ใจลูกก็พอ” โดยพี่สาวก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า “ผ่านมาแล้วผ่านไป อย่าได้แคร์”