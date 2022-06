Maybelline เปิดตัวมาสคาร่า Lash Sensational Sky High สุดฮิต คว้า ‘พีพี กฤษฏ์’ เป็น ‘New Eyes of Maybelline’ คนแรกของประเทศไทย

Maybelline New York ประเทศไทย เปิดตัวสินค้าใหม่ Lash Sensational Sky High Mascara มาสคาร่าตำนานใหม่ สกาย ไฮน์ ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกและเป็นกระแสไวรัลใน TikTok ล่าสุดเข้ามาจำหน่ายในไทยแล้วอย่างเป็นทางการ และคว้าตัว ‘พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร’ นักแสดงและนักร้องชื่อดังขึ้นแท่น ‘New Eyes of Maybelline’ คนแรกของประเทศไทย เป็นตัวแทนของแบรนด์ในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ตกแต่งรอบดวงตาและคิ้ว พร้อมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงาน #PPxSKYHIGH Maybelline Exclusive Live Event ณ Pearl Dome ตึก Pearl Bangkok วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 พร้อมแฟนคลับผู้โชคดีอีก 50 คน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้สำหรับ Lash Sensational Sky High นั้นเป็นผลิตภัณฑ์มาสคาร่าที่ตอบโจทย์สาวไทยในเรื่องการเพิ่มความยาวให้กับขนตาอีกระดับ ทำให้ขนตาพุ่งยาวขั้นสุด กันน้ำ ทนเหงื่อ 24 ชม. ไม่ตก ไม่เลอะระหว่างวัน พร้อมสารบำรุงจากไผ่หรือ Bamboo Extract ช่วยบำรุงขนตาให้แลดูหนาและแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่ปัด รั้งตำแหน่งสุดยอดมาสคาร่าขายดีของโลก ด้วยยอดขายมากกว่า 10 ล้านชิ้น (ยอดขายรวมทั่วโลก ณ วันที่ 30 ต.ค. 2564)คุณชัยฤทธิ์ นาสมยนต์ ผู้นำของแบรนด์ หรือ General Manager ของ Maybelline New York ประเทศไทย เปิดเผยว่า หนึ่งในปัจจัยในการเลือกน้องพีพี มาเป็น New Eyes of Maybelline เพราะน้องพีพีมีดวงตาที่ทรงพลัง และสวยสะกดทุกสายตา เป็นคนที่สามารถพรีเซนต์ดวงตาและขนคิ้วได้อย่างดีมาก ทั้งยังมีขนตาที่งอนยาวเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว นอกจากนี้น้องพีพียังมีคาแรคเตอร์ที่สดใส มีพลัง และเป็นแฟชั่นนิสต้าตัวยง ตามสไตล์ชาวนิวยอร์ก ตรงตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ ทางแบรนด์จึงมองเห็นถึงศักยภาพในการเป็นตัวแทนสื่อสารเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุดและแฟน ๆ ของน้องเองก็เฝ้ารอที่จะได้เห็นขนตาและขนคิ้วของพีพีเฉิดฉาย และ Maybelline ได้ทำให้สิ่งนั้นให้เกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนรอคอยแล้วกับมาสคาร่าตัวดังอย่าง Sky High และแน่นอนว่าเรายังมีสินค้าอื่น ๆ ที่น้องพีพีจะมาทำให้เฉิดฉายเหมือน Sky High อีกแน่นอน ติดตามชมได้เลย!ซึ่งคุณชัยฤทธิ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดยืนของแบรนด์และการให้ความสำคัญกับเรื่องความหลากหลาย หรือ Diversity ว่า “การเปิดตัว New Eyes of Maybelline ผู้ชายในครั้งนี้ ถือเป็นความลงตัวอย่างพอดีในเดือนนี้ที่เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลาย และความภาคภูมิใจในตัวตนและจิตวิญญาณ”ทางด้านนักร้องและนักแสดงหนุ่มสุดฮอต ‘พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร’ ในฐานะ New Eyes of Maybelline เผยว่า “ดีใจเป็นอย่างมากตอนที่ Maybelline ติดต่อมา รู้สึกประทับใจที่ได้ร่วมงานกับ Maybelline เพราะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางอันดับ 1 ของโลก ทั้งยังเป็นแบรนด์ที่ผู้คนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยและตัวพีพีเองเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้ และการถ่ายงานตายังเป็นงานที่ท้าทาย เพราะว่าต้องสื่อให้เห็นถึงดวงตาที่โด่ดเด่นและดึงดูด เมื่อผลงานออกมาก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆ จากแฟนๆ ขอบคุณ Maybelline ที่เลือกให้พีมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Maybelline แน่นอนว่าจะมีแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย ให้รอติดตามชมกัน สำหรับมาสคาร่า Sky High ถือว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของพีมาก เพราะว่าพีทำงานทั้งวัน อยู่หน้ากล้องหลายชั่วโมง บางทีต้องวิ่งหลายงานในวันเดียว แต่ตั้งแต่มีตัวมาสคาร่า Sky High ทำให้พีไม่ต้องคอยเติมมาสคาร่าบ่อยๆ เพราะขนตางอนยาวทั้งวัน และไม่เลอะระหว่างวันอีกด้วย และแน่นอนว่าขนตาที่งอนยาวขั้นสุดนั้นทำให้พีสามารถแต่งได้หลายลุค เพราะตาพีดูกลมโตเข้ากับสไตล์การแต่งตัวได้หลากหลาย ทั้งยังคงความเป็นธรรมชาติอีกด้วย”มาสคาร่า Sky High มีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านวัตสัน และวัตสันออนไลน์ ในราคาเพียง 299 บาท เท่านั้น สำหรับแฟนๆ ของ Maybelline และ พีพี สามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่เพจ Maybelline New York ทั้งช่องทาง Facebook, Twitter, และ TikTok