"แจ็กสัน หวัง" คือใคร? รู้จักกันไว้จะได้ไม่ต้องสงสัย

ไอดอลหนุ่มเชื้อสายจีนที่ไปโด่งดังในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ ในฐานะสมาชิกวงบอยแบนด์ GOT7 ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง และปรากฏชื่อในข่าวต่างๆ มากมาย หลังเขาจะได้มาร่วมแสดงในฟุตบอลอุ่นเครื่อง "แมนยูฯ​ vs ลิเวอร์พูล" ในประเทศไทยแจ็กสัน หวัง เกิดที่เกาลูนตง ฮ่องกง เป็นบุตรคนเล็กของริกกี หวัง อดีตนักกีฬาฟันดาบทีมชาติจีน และโซเฟีย โชว อดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติจีนตัวของ แจ็กสัน หวัง เองเริ่มเล่นยิมนาสติกตอนอายุ 7 ปี และหลังจากนั้นเขาค่อยเปลี่ยนมาเล่นกีฬาฟันดาบตอนอายุ 10 ปีภายใต้คำแนะนำของพ่อและผู้ฝึกสอน กระทั่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟันดาบทีมชาติฮ่องกง ชนะเลิศการแข่งขัน Asia Junior and Cadet Fencing Championship (2011) ติดอันดับ 11 กีฬาฟันดาบเยาวชนโลก 2010 ได้เหรียญเงินเดี่ยว, เหรียญทองทีมปี 2011หลังมีโอกาสเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติฮ่องกงเป็นเวลาประมาณ 2 ปี แต่สุดท้ายเขากลับเลือกที่จะเปิดตัวเป็นไอดอลที่เกาหลีใต้แทนหลังผ่านการทดสอบความสามารถของ JYP entertainment และได้เข้าเป็นเด็กฝึกหัดของ JYP entertainment แจ็กสัน หวัง ได้เปิดตัวเป็นสมาชิกวง GOT7 และค่อยๆ สร้างชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆแต่กลายเป็นว่านอกจากความสามารถด้านดนตรี และปูมหลังด้านกีฬาแล้ว สิ่งที่ทำให้หนุ่มคนนี้เริ่มเป็นที่สนใจของคนเกาหลี กลับเป็นอารมณ์ขันของเจ้าตัวแจ็กสัน หวัง เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า "โอกาสสำหรับผม, ในฐานะคนต่างชาติ ก็คือรายการวาไรตี้โชว์" ด้วยอารมณ์ขัน และเสน่ห์ส่วนตัวทำให้ แจ็กสัน หวัง กลายเป็นที่ต้องการของรายการต่างๆเขากลายเป็นแขกรับเชิญของรายการต่างๆ อาทิ Weekly Idol, Law of the Jungle, Roommate, Radio Star, Problematic Men, Our Neighborhood Arts and Physical Education รวมถึงรายการตลก SNL Korea ด้วยจนกระทั่งในปี 2015 GOT7 และ แจ็กสัน หวัง ก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศ และนั่นทำให้เขาได้รับโอกาสเป็นพิธีกรในรายการ Go Fridge ที่ประเทศจีน ซึ่งดำเนินรายการคู่กับ เหอจ่ง พิธีกรชื่อดังของจีนหลังไปสร้างชื่อเสียงในเมืองจีนอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ใน 2017 แจ็กสัน หวัง จึงได้มีโอกาสออกซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกของตัวเองที่ชื่อว่า Papillon และประสบความสำเร็จอย่างสูงมากด้วยยอดการชมทะลุ 3 ล้านครั้งภายในเวลา 2 วันเขากลายเป็นศิลปินเอเชียเพียงคนเดียวที่ติดอันดับ American itunes Hip Hop Chart) นอกจากนี้ ยังเป็นศิลปินเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้ไปอยู่ในWorld Star Hip Hopความนิยมของแจ็กสันแพร่หลายขึ้นมาก เขาได้ร่วมงานกับ T-Mall ในเครืออาลีบาบา และยังได้เป็นตัวแทนประเทศจีนไปร่วมงานเอ็มทีวียุโรปมิวสิกอะวอดส์ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นพรีเซ็นเตอร์และแบรนด์แอมบาสเดอร์มากมาย ล่าสุดเขาเพิ่งเดินทางไปร่วมงานของแบรนด์เฟนดี Fendi ที่ประเทศอิตาลี อีกทั้งยังได้เป็นทูตการท่องเที่ยวฮ่องกงอีกด้วยแจ็กสัน หวัง ได้ก่อตั้ง TEAM WANG ขึ้นมาดูแลงานของตัวเองโดยเฉพาะ จนในปี 2019 จึงได้ออกอัลบั้มภาษาอังกฤษชุดแรกที่ชื่อว่า Mirror และติดอันดับ 1 ของชาติเพลงอิสระของ Billboard นอกจากนั้นยังติดถึงอันดับ 32 ของชาร์ตอัลบั้มหลัก Billboard 200 ทำให้เขากลายเป็นศิลปินจีนที่ติดอันดับ Billboard 200 ได้สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยในฐานะศิลปินเชื้อสายจีน แจ็กสัน หวัง ที่ได้ชื่อว่ากำลังดังแบบสุด ๆ ก็จำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความยัดแย้งทางการเมืองอย่างช่วยไม่ได้ซึ่งในฐานะคนดังที่เกิดในฮ่องกง เขาก็พร้อมที่จะแสดงออกถึงความเป็นจีนอย่างเต็มตัว โดยเฉพาะในปี 2019 ที่ แจ็กสัน หวัง คือหนึ่งในคนดังที่โพสต์ข้อความที่ว่าตนเองคือ "หนึ่งใน 1,400 ล้านคนที่ขอปกป้องธงจีน" หลังเกิดการอื้อฉาวที่มีผู้ประท้วงในฮ่องกงปลดธงชาติจีนโยนทิ้งทะเลนอกจากนั้นในการให้สัมภาษณ์ แจ็กสัน หวัง ยังแนะนำตัวเองว่า "แจ็กสัน หวัง จากจีน" และบอกว่าหนึ่งในความตั้งใจของตัวเองก็คือการพิสูจน์ว่าเด็กจีนสามารถทำเพลงดีๆ ออกมาได้เหมือนกัน