“อีจัน HUMANTONE : Pride Month 2022” ตระการตา กับ พาเหรด Pride Month เชิงสัญลักษณ์ เพื่อเฉลิมฉลองทุกความหลากหลายทางเพศ 25-29 มิย. ที่ MBK center Bangkok

ครั้งแรกของ อีจัน กับการเป็นผู้จัดงานEvent ต้อนรับเทศกาล Pride Monthคุณสมปรารถนา นาวงษ์ เจ้าของเพจอีจัน ตั้งใจจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ โดยร่วมมือกับ นาตาเลีย เพลียแคม แชมป์ Dragrace Thailand คนแรกของประเทศไทย จัดงาน อีจัน HumanTone ณ ศูนย์การค้า MBK CENTER ในวันที่ 25-29 มิถุนายน 2565 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมในความหลากหลายทางเพศ ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมายทั้งการรวบรวมร้านค้าแสนอร่อย และ ความบันเทิงแบบจัดเต็ม ที่ยกทัพการแสดงโชว์มากมายจากหลากหลายศิลปิน และยังกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย ทั้ง Ejan Talk เปิดเวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อ Human Tone จากผู้คนหลากหลายที่ขับเคลื่อนสังคมสร้างแรงบันดาลใจ อาทิ ไจ๋ ซีร่า แดร็กควีนตัวแม่ฉายามาดอนน่าเมืองไทย ดีเจบุ๊คโกะ จีโน่ MasterChef Thailand Season 3 ป้าคือ สมบัษร ถิระสาโรช ออแกไนซ์มือหนึ่งมากความสามารถ ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ เจ้าของร้านเพชรชื่อดัง Gem Peace By Chuchai และเรื่องราวความสำเร็จของ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ เจ้าของอาณาจักร JKN ตระการตา กับ พาเหรด Pride Month เชิงสัญลักษณ์ เพื่อเฉลิมฉลองทุกความหลากหลาย เพราะ “ความหลากหลาย = มนุษย์”Highlight25 มิ.ย.65⭐️อีจัน Excusive เปลือยใจ แอน จักรพงษ์ : ผู้เปลี่ยนผ่านชีวิต และประสบความสำเร็จในชีวิต⭐️Best Be for - นาทีทอง ลดแหลก! เหมือนโกรธใคร แถมความรู้เรื่อง Best Be for⭐️โชว์จาก Drag Queen สุดตระการตา “THE STRANGER BAR” และ DRAGRACE THAIFANS⭐️การแสดงบนเวที ร้องเล่น เต้น โชว์ จาก VBAC⭐️ฟังเพลงโฟล์ค ซอง วงขอร้องนะครับ26 มิ.ย. 65⭐️ เคสความหวัง อีเต้ยอีจัน ลุ้นปาฏิหาริย์ แห่งรักที่พลัดพราก⭐️ คุยกับ คุณปุย สุรชัย แสงสุวรรณ ช่างภาพมือทองของเมืองไทย⭐️ การแสดงจากน้องเด็กพิเศษ (สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาประเทศไทย (APID)⭐️การประกวด สีสันผ้าไทย Young Idol⭐️ การแสดงบนเวที ร้องเล่น เต้น โชว์ จาก VBAC⭐️ฟังเพลงโฟล์ค ซอง วง "ขอร้องนะครับ"27 มิ.ย.65⭐️ อีจัน บันเทิง Excusive คุณชูชัย ศรีอัมพวา จากเด็กจนๆ สู่ไฮโซพันล้าน⭐️ อีจัน ทอล์ค HumanTone ในความคิดของคุณ- Bookko- จีโน่ masterChef Thailand- นิ่ม เพจล่า⭐️Pride แอโรบิกแดนซ์⭐️ การแสดงบนเวที ร้องเล่น เต้น โชว์ จาก VBAC⭐️ฟังเพลงโฟล์ค ซอง "วงขอร้องนะครับ"28 มิ.ย.65⭐️ อีจัน บันเทิง โชว์พิเศษ จาก 4 MIX⭐️ อีจัน ทอล์ค HumanTone ในความคิดของ- ป้าตือ- ไจ๋ ซีร่า- เมญ่า- ทนายเจมส์- อ.แบงค์⭐️ อีจันลั่นทุ่ง Proud to present : ปอกทุเรียนเร็ว การันตี แชมป์ปอกทุเรียน⭐️ โชว์ VBAC cover Dance 💃