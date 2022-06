ตื่นเต้นไม่ไหว! TREASURE มาไทยครั้งแรก ประเดิมไลน์อัพคอนเสิร์ต 2022 K-POP MASTERZ IN BANGKOK ผู้จัดเตรียมเผยอีก 1 + 1 ศิลปินสุดปังไม่แพ้กัน!!

นั่งไม่ติดของจริงต้องงานนี้!!! คอนเสิร์ต “2022 เค-ป็อป มาสเตอร์ซ อิน แบงคอก” (2022 K-POP MASTERZ IN BANGKOK) ผลงานเดบิวต์ผู้จัดหน้าใหม่ “พามี249” (Pamee249) ที่พามี249 ได้จับมือร่วมกับ บริษัท แบงกอก คอนเนค นำศิลปิน K-Pop กว่า 12 ชีวิต มาให้ชมอย่างใกล้ชิด เต็มอิ่ม 3 ชั่วโมง ล่าสุด! ได้มีการเฉลยชื่อศิลปินเบอร์แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า เหล่าไทยทึเม (ย่อมาจาก TREASURE MAKER เป็นชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับ) จะได้พบกับหนุ่มๆ วง “เทรเชอร์” (TREASURE) ไอดอลบอยกรุ๊ปเบอร์ 1 เจน 4 จากค่ายเพลงยักษ์ใหญ่แห่งประเทศเกาหลีใต้ วายจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (YG Entertainment) ซึ่งถือเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของพวกเขานับตั้งแต่เดบิวต์เมื่อปี 2020 เลยทีเดียว!และในปี 2022 นี้เองที่ถูกคาดการณ์กันว่าจะเป็นปีที่ TREASURE เติบโตยิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน เริ่มจากการปล่อยอัลบั้ม 'THE SECOND STEP : CHAPTER ONE' เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่มีเพลงฮิตอย่าง ‘JIKJIN’ และ ‘DARARI’ และยังได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของวงในชื่อ “TREASURE 1st CONCERT [TRACE]” ณ โซลโอลิมปิกฮอลล์ เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเร็วๆ นี้พวกเขาจะกลับมาพร้อมกับผลงานอัลบั้มใหม่ในช่วงซัมเมอร์ และตามมาด้วยการทัวร์คอนเสิร์ตอย่างเต็มรูปแบบเริ่มจากอารีน่าทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น กับโชว์ทั้งหมดกว่า 24 รอบการแสดงใน 7 เมือง ซึ่งในขณะนี้บัตรเข้าชมคอนเสิร์ตกว่า 155,000 ที่นั่ง ได้จำหน่ายหมดลงแล้วอย่างรวดเร็ว และทำให้ถูกจับตามองว่านอกจากทัวร์ในญี่ปุ่นแล้ว พวกเขาจะเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศใดอีกบ้างต่อจากนี้โชคดีของแฟนๆ ชาวไทย เพราะ หนุ่มๆ TREASURE กำลังจะมาให้เจอตัวกันเป็นครั้งแรกในฐานะหนึ่งศิลปินที่จะร่วมขึ้นแสดงบนเวทีคอนเสิร์ต “2022 เค-ป็อป มาสเตอร์ซ อิน แบงคอก” (2022 K-POP MASTERZ IN BANGKOK) ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 นี้ ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-6 เมืองทองธานี *** ยังไม่พอ! งานเดียวกันนี้ยังมีอีก 1 + 1 ศิลปินเคป็อป ซึ่งไม่ใช่ตัวแถม แต่เป็นตัวท็อป!! ที่ต้องรอลุ้นประกาศเพิ่มเติมกันให้ดีทางเว็บไซต์หลัก www.pamee249.com ออฟฟิเชียลแฟนเพจ https://facebook.com/Pamee249 ทวิตเตอร์ @pamee249 https://twitter.com/pamee249 และอินสตาแกรม IG @pamee249official https://instagram.com/pamee249official/ กดติดตามกันไว้อย่าให้พลาด!!!