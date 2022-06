“ยังมีความรักให้เธอเสมอ (Still In Love)” เพลงใหม่จาก “มาร์ค เมธาธวัช” ที่มาพร้อมเนื้อหาสุดโรแมนติก ถ่ายทอดจากเรื่องจริงช่วงหนึ่งในชีวิต

จากเพลงเพราะล่าสุดอย่าง “ได้แต่คิดถึง” ที่หนุ่มหล่อเสียงนุ่มละมุนอย่าง มาร์ค เมธาธวัช เพิ่งปล่อยออกมาให้แฟนๆ ได้ฟังกันจนชื่นใจไปหมาดๆ พร้อมกับกระแสตอบรับแบบเกินคาด ด้วยคอมเมนต์จากทุกช่องทางว่า “นี่คือเพลงที่เหมาะกับสไตล์ของ มาร์ค แบบสุดๆ” วันนี้ มาร์ค เลยขอตอบแทนทุกความรัก และกำลังใจจากแฟนเพลงที่ซัพพอร์ตอย่างดีเสมอมา ด้วยการปล่อยซิงเกิลใหม่ให้ฟังกันแบบต่อเนื่องกับเพลง “ยังมีความรักให้เธอเสมอ(Still In Love)” ที่ครั้งนี้อัดแน่นไปด้วยความพิเศษมากมาย แถมเจ้าตัวเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตเกือบทุกขั้นตอนโดย มาร์ค เล่าถึงการทำงาน รวมถึงไอเดียของเพลงนี้เอาไว้ว่า“เพลง ยังมีความรักให้เธอเสมอ คืออีกหนึ่งเพลงที่เนื้อหาโรแมนติกมากครับ ทั้งยังเป็นเพลงที่ผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานเบื้องหลังในหลายๆ ขั้นตอน เริ่มด้วยการวางคอนเซ็ป ที่ตัวผมเองอยากเอาประสบการณ์ความรักที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงช่วงหนึ่ง ออกมาถ่ายทอดเป็นเพลงที่เต็มไปด้วยความหมายและความรู้สึกสุดพิเศษ ถึงแม้จะผ่านเหตุการณ์นั้นไปนานแค่ไหนแล้วก็ตาม แต่เมื่อใดที่ย้อนกลับไปนึกถึงช่วงเวลาที่เคยอยู่ด้วยกัน ก็ยิ่งทำให้คำตอบในใจชัดเจนเสมอว่า มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเสมอมาและไม่เคยเปลี่ยนไปเลยครับ”นอกจากเนื้อหาของเพลงที่สะท้อนตัวตนไว้อย่างชัดเจนแล้ว มาร์ค ยังใส่ความพิเศษเข้าไปด้วยการดีไซน์เทคนิคการร้องที่เป็นเอกลักษณ์ และใส่ใจในทุกๆ รายละเอียดของพาร์ทดนตรี ร่วมกับโปรดิวเซอร์ศิลปินรุ่นใหม่อย่าง COPTER จนได้ซาวด์ที่ฟังแล้วสะดุดหู โดยเฉพาะท่อนโซโล่ที่มาพร้อมเสียงกีตาร์อันโดดเด่น ไม่เพียงเท่านั้นยังได้ 2 นักแสดงทั้ง เอม ภูมิภัทร และ อลิซ สรวี มาสื่อสารอารมณ์เพลง ผ่านมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายทำด้วยระบบฟิล์มขาว-ดำ 16 มม. ซึ่งต้องใช้ความละเอียดในด้านการโปรดักชั่นอย่างมากแฟนๆ สามารถเข้าไปติดตามฟังและชม Music Video เพลง “ยังมีความรักให้เธอเสมอ (Still In Love)” จากหนุ่มหล่อเสียงนุ่มละมุน มาร์ค เมธาธวัช ได้ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ทาง YouTube : Mark Methathavach และทุก Music Streaming รวมทั้ง Download ได้ทุก Platform หรือจะติดตามความเคลื่อนไหวของ มาร์ค เมธาธวัช ได้ทาง Facebook Fanpage : Mark Methathavach และ Instagram @methathavach