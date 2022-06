ส่องลุค ‘นายอน TWICE’ ใส่ชุด Landmeé แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ ในมิวสิควิดีโอ เพลง POP! ผลงานมินิอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก

ปล่อยออกมาแล้วสำหรับ MV ซิงเกิลอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก 'IM NAYEON' ของ Nayeon (นายอน) นักร้องสาวสมาชิกวง TWICE (ทไวซ์) ที่เดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวแล้วในวันนี้ (24 มิถุนายน 2565) เวลา 11.00 น. ตามเวลาไทย โดยปล่อยมินิอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก 'IM NAYEON' พร้อมมิวสิกวิดีโอเพลง ‘POP!’ ออกมาให้แฟนๆ ได้ติดตามกันซึ่งแน่นอนว่านอกจากตัวเพลง สิ่งที่เราจับตามองก็คือแฟชั่นของสาวนายอน ที่ยังคงโชว์เสน่ห์และความน่ารักของเธอออกมา พร้อมทั้งโชว์การร้องและการเต้นในบรรยากาศฉากหลังที่แตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นถึงสีสันความสดใส ประสบการณ์ และความสามารถของนายอนได้เป็นอย่างดี และเพิ่มดีกรีความสดใสมากยิ่งขึ้นด้วยลุคจากแบรนด์ไทยอย่าง Landmeé (แลนด์มี่) ของดีไซเนอร์สาว มี่-เนตรดาว วัฒนะสิมากร ด้วยการเลือกชุดจากคอลเลกชั่น Landmeé Spring-Summer 2021 Will you Landmeé? ที่นำซิลูเอทของชุดจากยุค 50-60’s ผสมผสานสไตล์เฟมินีนและลวดลายพิมพ์ประจำซีซั่นอย่างรูปทรงหัวใจถูกนำมาใช้และปรับให้เปรี้ยวซ่าตามแบบฉบับของ Landmeé งานลูกไม้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ และรวมไปถึงแถบผ้าซาตินที่ถูกนำมาขดเป็นดอกกุหลาบทีละดอก ทำให้นายอนแครี่ลุคนี้ออกมาได้อย่างไม่น่าเบื่อและชวนให้เราหลงใหล เรียกว่าเต็ม 10 ไม่หัก!ซัพพอร์ตนายอนกันแล้ว อย่าลืมตามไปซัพพอร์ตไทยดีไซเนอร์กับคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดได้แล้ววันนี้ ที่แลนด์มี่ แฟล็กชิป สโตร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และช้อปออนไลน์ผ่านทาง Line Official : @landmee หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Instagram : @landmee_official