"เจสัน ยัง" ฝันเป็นจริง รับราชการสังกัดกรมตำรวจที่ออสเตรเลีย

วันนี้ผมได้สำเร็จการศึกษาเเละผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร Protective Services เเละได้กล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ Protective Services Officer สังกัด กรมตำรวจเเห่งรัฐควีนส์เเลนด์ (Queensland Police Service) บนเเผ่นดินของพ่อผมที่ประเทศออสเตรเลียถ้าพ่อกับเเม่ผมยังมีชีวิตอยู่ ท่านทั้งสองคงดีใจมาก เพราะการสอบเข้าหน่วยงานราชการไม่ใช่เรื่องง่าย เเละเมื่อเข้ามาเเล้วจะเรียนจบไหมก็อีกเรื่องนึง เเต่วันนี้ผมทำสำเร็จเเล้วครับ #ฝันที่เป็นจริง #ชีวิตคือการเดินทาง #ชีวิตคือการเรียนรู้ #ชีวิตคือการทำความดี #เเด่พ่อกับเเม่ขอขอบคุณคณะครูอาจารย์ เละผู้มีพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลเรือเอก ธานี ผุดผาด คุณกัลป์ กัลย์จาฤก Mr. David Wilson รวมถึงกำลังใจจาก พ่อเปีย พลังจักรพรรดิ คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ ดร. ปนัดดา วงศ์ผู้ดี คุณธนสาร วงศ์ราษฎร์ พันตำรวจโท ณัฐนันทน์ ม่วงงาม พันตำรวจตรี อำนาจ วงศ์สมบัติ Ms. Paula Pinkriangkrai เเละอีกหลายๆท่านครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเเฟนๆ ทุกท่านที่ติดตามผลงานของผมมาโดยตลอด ผมขอลาพักงานเเสดงไปก่อนนะครับ ขอไปทำงานที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งเเต่เด็กเเละหาประสบการณ์ชีวิตก่อนนะครับ Until we meet again