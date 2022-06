วันแรกคึกคักเว่อร์ 77 หล่อ ลงอ่างอวดล่ำ MISTER STAR THAILAND 2022

วันแรกก็คึกคักมากๆ เริ่มจากผู้เข้าประกวดทั้ง 77 จังหวัดรายงานตัว ณ ห้องแกรนด์บอลรูม Grand Ballroom ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์บาหลี ที่โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี นครราชสีมาจากนั้นก็ระเบิดความหล่อแรง ด้วยการถ่ายรูปโปรไฟล์ และร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม Smart and Smileโดย คุณกิตติภณ คำพวง รวมถึงปรบมือเข้าจังหวะ, สวัสดี 4 ชาติ , ตบมือ ตบอก ตบไหล่, นวดผ่อนคลาย และฝึกเต้นจากนั้นทีมกองประกวดชี้แจงระเบียบกองประกวด ผู้เข้าประกวดลงชื่อในระเบียบ และลงชื่อเข้าร่วม VOICE STAR วอยซ์สตาร์ และ ACTING STAR แอคติ้งสตาร์แซ่บสุด ต้องกิจกรรม "ดีคักทั่วไทย" หน้าห้องแกรนด์บอลรูม โดยแบ่งกลุ่ม 3 คน/ทีม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทำอาหารแซ่บหลายๆ ตำ 6 เมนู ยำ 6 เมนู, ผัด6 เมนู, ต้ม 6 เมนู ทั้งนี้ชุดแข่งทำอาหาร ก็คือต้องถอดเสื้อ ใส่ผ้ากันเปื้อน ดีคัก D Kag เรียกว่าต้องปาดเหงื่อให้กับความแซ่บของเมนูเด็ด แซ่บทั้งคนทำ ที่อวดหุ่นดีคักๆ แทบจะไม่ได้มองอาหารกันเลยทีเดียวเมื่อท้องอิ่มพุงกางแล้ว ก็มีแรงมาร่วมกิจกรรม "CHAMING SHOWER " ณ วังรจนา โดยผู้เข้าประกวดทั้ง 77 หนุ่มต้องสวมผ้าขาวม้า ถอดเสื้อ ทาน้ำมันบนตัว โชว์หุ่นกัน เรียกว่า แซ่บระเบิดแซ่บ จนแทบอยากจะแทรกตัวลงไปเป็นน้ำมันกันเลยทีเดียวเด็ดเผ็ซทั้งกลุ่มที่อาบน้ำ กลุ่มถูสบู่ กลุ่มยาสระผมแต่ละกลุ่มงัดไม้เด็ดมาโชว์เรียกคะแนนความเด็ดสุดติ่งปิดท้ายกับงานเลี้ยง"Star Party" เพื่อค้นหา Mister Voice Star Thailand 2022 โดย ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสิน และมีกรรมการร่วด้วย เช่น เช่น ตั้ง ปฏิภาณ เสือมะกอก มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ Mister Star Thailand 2022 รุ่นพี่ที่มีผลงานแสดงเด่นๆ มาแล้วหลายเรื่อง เช่น– ซีรีส์เคลิ้ม ทางไลน์ทีวี Line TV– ซีรีส์วาย La Cuisine เมนูลับฉบับแก้มยุ้ย– ละคร เล่ห์ลุนตยา ถ่ายทำจบไปแล้ว และเรื่องใหม่ ตะนาวศรี กำลังถ่ายทำอยู่นนท์ นฤดล บรรเทา Mister Star Online 2021 ที่มีผลงานไปแล้ว เช่น ซีรีส์วาย La Cuisine เมนูลับฉบับแก้มยุ้ย และมีอีกสองเรื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่ ตะนาวศรี ทางช่อง 8 และ ซีรีย์วาย แอบมองแอบจองรัก Secret Admirer The Series ช่อง 3ตั้ง นันท์ ธนากร ,ณ๊อบ ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง ผู้บริหารบริษัท ณ๊อบโปรดักชั่นส์ Nob Productions หล่อฉลาด สมาร์ทมั่น ทันสมัยทั่วไทย มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ Mister Star Thailand 2022 เวทีหนุ่มหล่อที่ 1 ของไทย การประกวดปีนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากแบรนด์ดัง เช่น* สินค้าในเครือ สตาร์เวลล์ Starwell* ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สตาร์เวลล์ Starwell* ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ สไมล์ Smile* บ้านคนละคร 365* ชุดว่ายน้ำ เอ็กซ์ร็อก X Rock* โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี นครราชสีมา* หมู่บ้านดิไอคอน The icon* ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกในเครือ ดีคัก D Kag* ด็อกเตอร์ดี Dr.Dee แคลเซียมพลัส บริษัทซัมมิท*เดอะลากูน่า The Lagoona Korat zoo*ดีมันนี่ สินเชื่อเงินด่วน* โตโยต้าไทยเย็น Toyota ThaiYen* นครชัยทัวร์ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Fanpage แฟนเพจเฟซบุ๊ก Mister Star Thailand หล่อฉลาด สมาร์ทมั่น ทันสมัยทั่วไทย ลุ้นๆ ว่าใครจะได้เป็น มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ Mister Star Thailand 2022 คนใหม่ของโลกรอๆ รอบตัดสิน เสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2022 ห้องแกรนด์ Grand Ballroom ที่ศูนย์ประชุม สตาร์เวลด์บาหลี นครราชสีมา