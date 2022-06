เผยโฉมหน้า 30 สาวงาม ร่วมชิงตำแหน่ง “นางสาวถิ่นไทยงาม 2565"

กองประกวด “นางสาวถิ่นไทยงาม 2565" นำโดย สมใจนึก เองตระกูล ประธานที่ปรึกษา และ สินีนารถ เองตระกูล ประธานบริหารกองประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม จัดการคัดเลือกผู้สมัครเข้าประกวดในปีนี้ซึ่งมีกว่าร้อยคน โดยเหลือเพียง 30 คนสุดท้าย ซึ่งทั้งหมดจะเข้าร่วมประชันความงามในรอบตัดสินในโอกาสฉลองการประกวดครบ 72 ปี และถือเป็นเวทีระดับชาติเวทีแรกที่กลับมาสร้างความคึกคักภายหลังมาตรการปลดล็อกโควิดเต็มรูปแบบโดย สินีนารถ เองตระกูล เปิดเผยว่า "ในปีนี้เรามุ่งเฟ้นหาสาวงามที่เพียบพร้อมด้วยความสวย บุคลิกภาพดี มีความสามารถรอบด้าน พร้อมที่จะนำเสนอและถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในยุค New Normal ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ภายใต้แนวคิด "พลังแห่งความงาม สะท้อนคุณค่าในตัวคุณ ทั่วถิ่นไทยงาม" (Power of Beauty)ซึ่งมีผู้สมัครคึกคักเช่นเคยกว่าร้อยคน โดยรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเข้มข้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาจากใบสมัคร วิดีโอแนะนำตัว และภาพนิ่ง ให้เหลือ 60 คน จากนั้นจึงได้นัดหมายเพื่อการสัมภาษณ์ และให้เหล่าสาวงามต่างแสดงความสามารถและโชว์ปฏิภาณไหวพริบขับเคี่ยวกันอย่างสูสีจนเป็นที่หนักใจของคณะกรรมการเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้ายในปีนี้มีการศึกษาที่หลากหลายน่าสนใจทั้ง เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ และส่วนหนึ่งมีประสบการณ์ประกวดซึ่งพกดีกรีความงามระดับมงกุฏและสายสะพายมาจากทั่วประเทศโดยเหล่า 30 สาวงาม ได้อวดโฉมพร้อมกันครั้งแรกด้วยการเข้าเยี่ยมชม และถ่ายทำ VTR ในอาณาจักรเอสพาร์ค รังสิต (ESC Park) ศูนย์รวมสนามกีฬาและแหล่งสันทนาการชั้นนำ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บตัวหลัก ประกอบด้วย บึงน้ำสำหรับเล่นเวคบอร์ดที่ใหญ่สุดในเอเชีย สนามเซิร์ฟสเก็ตขนาดยักษ์ สนามไดรฟ์กอล์ฟ คอมมูนิตี้สำหรับสัตว์เลี้ยง สตูดิโอสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์แบบครบวงจร และโรงแรมสไตล์ลอฟท์ระดับห้าดาว พร้อมห้องออดิธอเรียมที่ทันสมัยขนาดใหญ่สำหรับรองรับงานจัดเลี้ยงต่างๆ โดยบรรยากาศการถ่ายทำ VTR เป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนานทั้งนี้ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม ผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คน จะร่วมขับเคี่ยวเพื่อคัดเลือกตำแหน่งพิเศษ อาทิ TIP Brand Ambassador , Foodland Influencer และ Beauty Skin by BB Clinic และเหล่าสาวงามจะได้ร่วมกิจกรรมเก็บตัวและรูปแบบการประกวดที่ให้ประสบการณ์สุดพิเศษ อาทิ สัมผัสนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดย บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ร่วมทำกิจกรรม Workshop กับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ทิพยประกันชีวิต และทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับ ดีอาร์เจแอล กรุ๊ป (DRJL)ส่วนการประกวดรอบตัดสินจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม เอซ พาร์ค โฮเต็ล (ESC Park Hotel) รังสิต โดยจะยังคงรักษารูปแบบการประกวดที่เป็นเอกลักษณ์ อาทิ การประกวดในชุดว่ายน้ำย้อนยุค และชุดผ้าซิ่นไทย รวมถึงการแสดงบนเวทีที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยในระดับสากลที่ทรงคุณค่าความงดงามแบบวิถีใหม่"ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามลุ้นเหล่าสาวงามได้ที่แฟนเพจ FB: นางสาวถิ่นไทยงามIG: missthinnthaingarm