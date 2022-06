หลังจากที่คบหาดูใจร่วมกันมาประมาณ 3 ปี ล่าสุด "โน้ต วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์" ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาว "แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด" แต่งงาน ขณะที่ฝ่ายหญิงและครอบครัวบินไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศอังกฤษโดยในอินสตาแกรมของ "โน้ต วิเศษ" ได้โพสต์ภาพคู่สาว "แพทริเซีย" พร้อมโชว์แหวนเพชรเม็ดโต และแคปชันระบุว่า "The next chapter of our lives 2.06.2022"งานนี้ก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลาม