“เต้ย พงศกร” ขอเป็นติ่งเกาหลีวงแรก หลังโดน GOT7 ตก! เสียใจฟีดแบ็กละครคู่ “เชียร์” ไม่เหมือนเดิม

ทำเอาอากาเซ่เอ็นดูไม่น้อย หลังจากที่พระเอกช่อง 3 ผันตัวเป็นติ่ง GOT7 เต็มตัวโดยเจ้าตัวเผยจุดเริ่มต้นคลั่ง ถึงขั้นร่วมงานแฟนไชน์ ศิลปินจับมือและพูดคุยกันคลับ งานนี้หนุ่มเต้ยรับรอโยกในคอนเสิร์ตที่ราชมังคลากีฬาสถาน“อันยองอันเซโย คือช่วงโควิดว่างไงดูเป็นคนนิ่งๆ เป็นพี่โตสุดในวงด้วย รู้จริงเราเป็นติ่งแหละ ไม่งั้นเราไม่ไปมีตเขาหรอก หลังจากนั้นผมก็ไปชอบอีกคน แบมแบม ครับ เพราะผมไปโดนแบมแบมตกตั้งแต่งานมีตของมาร์คแล้วครับ แบมแบมเขามีความคอมเมดี้หน่อยๆ ส่วนมาร์คเขาจะดูเท่ๆ นิ่งๆ ตอนนี้ยัง 3 คนอยู่ที่เป็นเมนหลักๆ อยากจะบอกว่ามีตุ๊กตาน้องเขาแล้วด้วย ตัวเล็กๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ่น ผิวพรรณ หน้า ทรงผม การแต่งตัว มันเอามาปรับใช้กับเราได้ด้วย”พี่น้องอากาเซ่น่ารัก“น่ารักมาก เขาส่งอากาบง (แท่งไฟ) มาให้ผมด้วย เขาเห็นผมไม่มีไง ผมไปงานมีตแล้วผมไม่มีอากาบง เขาก็บอกเต้ยทำไมไม่บอกก่อน จะได้ส่งไปให้ แล้วเขาก็ส่งมาให้ รอไปโบกที่ราชมังคลากีฬาสถานด้วยกัน ราชมังคลากีฬาสถาน ที่แจ็คสันมา อาจจะไม่ทัน มีถ่ายภาพยนตร์ครับผม เลยไม่ได้ไป แต่อาจจะแว้บๆ ไปงานอื่น ที่เขาจะมาเร็วๆ นี้”งานมาร์คต้วน บอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆ เลยเลยบอกคนอื่นถ่ายรูปให้ผมหน่อยได้ไหมครับ เขาก็ถ่ายให้ เราก็ผลัดกันถ่าย เราก็ต่างคนต่างไม่รู้จัก แต่ช่วยกันเหมือนเป็นอากาเซ่ด้วยกัน แต่ก่อนไปผมก็ไปเห็นแฟนไซน์ ผมก็ให้เขาเช็กว่าได้หรือเปล่า แต่ปรากฏว่าได้ ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรก็เข้าไปถามคนข้างใน เขาก็บอกโหได้แฟนไซน์เลยเหรอ ขอซื้อต่อได้เปล่า ผมก็ไม่ขาย เราก็อยากไปเจอเขา เพราะเขาเซ็นให้กับมือเลยพอครั้งที่ 2 ตั้งสติตัวเองได้ เอาใหม่ อีกโอกาสหนึ่งก็คือแฟนไซน์ เรามีเวลาอยู่กับเขานาน เพราะเขาจะต้องเซ็นชื่อเรา เขาก็ให้คิดชื่อว่าจะให้เซ็นว่าอะไร ตอนแรกก็กะว่าจะใช้ชื่อพงศกร จะได้ยาวๆ แต่ไม่ได้เขาขอสั้นๆ เพราะเขาต้องเซ็นหลายคน เราก็สงสารเขาด้วย เขาเซ็นเยอะมาก ปรากฎว่าพอขึ้นไปด้านบน ผมจะพูดว่า We will support you พอไปถึงด้านบนเขาก็ยื่นให้มองหน้า อึ้งอีกแล้ว Thank you แล้วก็เดินออกไปอีก (หัวเราะ) ถ้าเป็นวงเกาหลีก็เป็นติ่งวงแรกครับ”ไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์ ไปในฐานะแฟนคลับ“ผมไม่ได้ถ่าย เพราะว่าผมติดงานวันนั้น ผมไปคนละวันกับผู้จัดการ แต่ผู้จัดการผมได้ถ่ายนะ เขาไปกับสปอนเซอร์งานไง ผมไปในฐานะแฟนคลับ ตื่นเต้นตั้งแต่จองบัตรเลยแต่เราต้องเคลียร์งานเราก่อน ตอนนี้มีงานค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน ถ้าว่างๆ จริงๆ ก็อาจจะไปดูครับ”รับ “บุพเพร้อยร้าย” ยังเล่นไม่สุด“กระแสตอบรับก็ดีนะ แฟนคลับเขาก็ชื่นชอบกัน บอกว่าตลกดี เราเป็นนักแสดงก็ยังจับผิดตัวเองว่ามีบางอย่างที่ไม่ค่อยดีนะ เราก็ดูตัวเอง ส่วนเรื่องเคมีก็ต้องให้แฟนๆ ตัดสินดีกว่า เพราะถ้าเราดูละครที่เราทำส่วนใหญ่ผมก็จะจับผิดตัวเอง ว่าทำไมเล่นแบบนี้ มันยังได้มากกว่านี้นะ (รู้สึกตัวเองยังไม่สุด?)ฟีดแบ็กแฟนๆ ได้อ่านบ้างนิดๆ หน่อยๆ ไม่เยอะมาก เพราะเราเองก็ถ่ายทำภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่ง หนักพอสมควรครับ เลยไม่ค่อยได้ดูฟีดแบ็กเท่าไหร่”เสียใจฟีดแบ็กไม่เหมือนเดิม คนมองเปลี่ยนไป แต่ก็เข้าใจเป็นเรื่องจังหวะและดวง“แก่ขึ้นเหรอ อาจจะเป็นเพราะว่ารสนิยมคนเปลี่ยนไปหรือเปล่า จริงๆ แล้วมันก็เกิดขึ้นมาหลายคู่ในวงการตลอด การที่จะกลับมาอีกครั้ง มันค่อนข้างที่จะยากพอสมควร ทุกๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำภาคต่อ ภาคหนึ่ง ภาคสองยากมาก แต่ในฐานะนักแสดงและทีมงานทุกคน พี่เชียร์และนักแสดงทุกคนทำเต็มที่ จริงๆ ก็เข้าใจนะ เป็นเรื่องของจังหวะ ดวงด้วย ว่าในโมเมนต์นั้น เขาชอบเรื่องแนวไหน สไตล์ไหนไม่เกี่ยว “เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์” เปิดตัวแฟนจิ้นเลยดร็อป“ผมว่าไม่เกี่ยวหรอก พี่เชียร์เขาพูดตลอด ว่าแฟนคลับของเขา แฟนคลับของผม บ้านคู่เขาก็แยกออกระหว่างทำงานกับชีวิตจริง”มีคนคุยนอกวงการ แต่ขอโฟกัสงาน“ทำงานดีกว่าครับเพราะหนักพอสมควรครับ (คนในวงการหรือนอกวงการ?) นอกดีกว่าครับ”