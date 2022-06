จบไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงานแฟนคอนครั้งแรกของเจบี จัดเต็มแบบสุดๆ ให้กับอากาเซ ขนทัพเพลงฮิต พร้อมด้วยพิธีกรคนพิเศษ และ แขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์

BE HEAR NOW KPOP (บีเฮียนาว เคป็อป) ผู้จัดน้องใหม่ไฟแรง มอบประสบการณ์สุดฟินกับงานแฟนคอนครั้งแรกของ เจบี (JAY B) ลีดเดอร์วง GOT7 และศิลปินเดี่ยวสุดเท่ห์จากค่าย H1GHR MUSIC ในงาน <2022 JAY B "NOSTALGIC" ON∙OFFLINE FANCON> เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ Jangchung Gymnasium ประเทศเกาหลีใต้ โดยหนุ่มเจบีได้ขนเซ็ทลิสต์เพลงมาร้องแบบจัดเต็ม ทั้งเพลงจากอัลบั้มตัวเอง เพลงที่แฟนๆ เสนอ รวมทั้งได้ร้องเพลงใหม่ที่กำลังจะปล่อยเป็นครั้งแรกในงานนี้อีกด้วย ภายในงานก่อนกลับบ้านยังสร้างความประทับใจให้กับทุกคน โดยหนุ่มเจบี ได้แจกโปสเตอร์และโฟโต้การ์ดที่ระลึกให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกคนด้วยตัวเองความฟินยังไม่จบ ในงานยังได้สมาชิกคนสนิทจาก GOT7 อย่าง ยองแจ (YOUNG JAE) มารับหน้าที่เป็นพิธีกรหลักของงาน ทำให้บรรยากาศไปในงานเป็นไปด้วยความสนุกและอบอุ่น ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมที่อยู่ในฮอลล์อย่างล้นหลาม ส่วนผู้ชมทางบ้านผ่านช่องทางออนไลน์ ต่างร่วมโมเม้นฟินติดหน้าจอ แชร์ความรู้สึกแบบชิดขอบ จนทำให้ Hashtag ของงานอย่าง #NOSTALGICwithJAYB ขึ้นอันดับ 1 Trending Twitter ของประเทศไทยอีกด้วยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุก และตื่นเต้น นอกจากช่วงสัมภาษณ์พูดคุยที่เจบี และยองแจ ต่างโต้ตอบมุขสุดฮา และแชร์ภาพบรรยากาศความหลังต่างๆ ยังมีแขกเซอร์ไพรส์อย่าง จินยอง (JIN YOUNG) สมาชิก GOT7 ถือมาปรากฎตัวพร้อมกับเค้กเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 10 ปีของเจบีอีกด้วย ทำให้แฟนๆ ต่างตอบรับความความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกในวง GOT7เจบียังได้โชว์ลีลาความสามารถที่สะสมมาตลอดระยะเวลา 10 ปี ผ่านการร้องและเต้น ด้วยลวดลายที่มีเสน่ห์และน่าหลงใหล ทำให้ผู้ที่ได้รับชมผ่านหน้าเวทีและผ่านหน้าจอ เสมือนถูกต้องมนตร์สะกด โดยเพลงที่นำมาร้องมีตั้งแต่ B.T.W, AM PM Feat. Wheein, Switch It Up Feat.sokodomo และ Hush โดยเพลงที่เจบี ได้หยิบมาคัฟเวอร์คือ Stay With Me ของรุ่นพี่ในค่ายอย่าง เจย์ ปาร์ค (JAY PARK) เซอร์ไพรส์ยังไม่จบเพียงเท่านี้ เจบียังได้ร้องเพลงใหม่อย่าง Rocking Chair โดยเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาแต่งเอง และตั้งใจที่จะร้องเป็นครั้งแรกในงาน ท่ามกลางแฟนคลับของเขาที่เขารักสำหรับงานนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากผู้ชมทางออฟไลน์ และผู้ชมทางออนไลน์ โดยมียอดเข้าชมทั้งสองช่องทางมากกว่า 10,000 คน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนและความรักที่ดีจากอากาเซทุกคนที่มอบให้กับเจบี โดยในท้ายงานเจบีได้ขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมงานว่า “ขอบคุณอากาเซที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดระยะเวลา 10 ปี ผมจะโชว์การแสดงที่ดีขึ้นๆไป และทำเพลงที่ดีๆขึ้นไปอีกเพื่อมอบให้กับทุกคน”โดย BE HEAR NOW KPOP (บีเฮียนาว เคป็อป)ผู้จัดน้องใหม่ไฟแรงยังได้เตรียมมอบประสบการณ์ความสนุกและสุดฟินในอีกหลายงานเร็วๆ นี้ ไม่อยากพลาดความสนุก อย่าลืมกดทุกช่องทางของเรา เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลก่อนใครFACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/BEHEARNOWKPOPTWITTER : @behearnowkpop#JAYB #2022_JAYB_FANCON #JAYB_NOSTALGIC #BeHearNowKpop