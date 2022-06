จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ร่วมกับ บอสโลจิก เผยแพร่งานศิลปะดิจิทัล NFT เป็นครั้งแรก มาสเตอร์ส ออฟ เฟเวอร์ วิสกี้รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น เปิดประมูลพร้อมกันทั่วโลกผ่าน Blockbar.com

และประสบการณ์การเดินทางระดับ VIP สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

จับมือกับแพลตฟอร์มตลาดซื้อขายโทเคน NFT ไวน์และสุราระดับลักชัวรีที่ขายตรงสู่ผู้บริโภคแห่งแรกของโลก นำเสนอวิสกี้รุ่นหายากพิเศษ ซึ่งผสมผสานศิลปะดิจิทัล 7 ชิ้นวันนี้ จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำสก็อตช์วิสกี้อันดับหนึ่งของโลก ร่วมมือกับเว็บไซต์ BlockBar.com นำเสนอโอกาสให้กับผู้ชื่นชอบวิสกี้ในการเป็นเจ้าของ NFT จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ มาสเตอร์ส ออฟ เฟเวอร์ (Johnnie Walker Masters of Flavour) อายุ 48 ปี วิสกี้ที่หาได้ยากยิ่ง พร้อมด้วยงานศิลปะดิจิทัล และการเข้าถึงประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของแบรนด์ ณ ดินแดนสก็อตแลนด์งานศิลปะดิจิทัลโทเคนนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญสู่การเข้าถึงกราฟิกดีไซน์ชิ้นพิเศษที่ไม่เหมือนใคร โดยศิลปิน Kode Abdo หรือที่รู้จักในชื่อ BossLogic ศิลปินที่สร้างชื่อจาก fancasts ของเขา ซึ่งเคยได้สร้างสรรค์โปสเตอร์ให้กับภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาแล้วหลายเรื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และเมื่อไม่นานมานี้เขายังได้ร่วมกับ Lionel Messi นักฟุตบอลชื่อดังรังสรรค์ศิลปะ NFT แบบใหม่ๆ นำเสนอเป็นเรื่องราวของไอคอนกีฬาระดับโลกBossLogic กล่าวว่า “ทั้งเรื่องของศิลปะแห่งรสชาติ การแปรเปลี่ยนของปัจจัย ตลอดจนรสนิยมของยุคสมัย ทำให้ผมภูมิใจที่จะนำเสนอคอลเลกชั่นที่ถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งเป็นงานศิลปะที่ไม่เหมือนใครจำนวน 7 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นจะเฉลิมฉลองในแบบเฉพาะตัวให้กับจิตวิญญาณของชีวิต เคียงคู่ด้วยสก็อตช์วิสกี้อายุ 48 ปีที่หายากยิ่งและถือเป็นขุมสมบัติทั้ง 7 ขวด ซึ่งสงวนไว้ให้เฉพาะผู้ชื่นชอบที่คู่ควรที่สุดเท่านั้น”ประสบการณ์นอกจากนี้แต่ละขวดยังมาพร้อมโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะได้เดินทางไปกับทริปท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิต ไปยังศูนย์รวมประสบการณ์แห่งใหม่ของแบรนด์สก็อตช์วิสกี้อันดับหนึ่งของโลก Johnnie Walker Princes Street ที่มอบประสบการณ์ล้ำค่าและสุดพิเศษสำหรับผู้มาเยือน ณ เมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสก็อตแลนด์ ที่ซึ่งผู้มาเยือน จะได้ดื่มด่ำไปกับการเดินทางแห่งรสชาติของจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ตลอดจนวัฒนธรรมการทำวิสกี้ของประเทศโดยเข้าพักที่ Gleneagles Townhouse ซึ่งหรูหราและโอ่อ่า เจ้าของ NFT ผู้นี้ยังจะได้เยี่ยมชมโรงกลั่น Glenkinchie ที่เป็นไอคอนระดับตำนาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรังสรรค์วิสกี้ของจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ในหลากหลายรุ่น นอกจากนี้ยังจะมีมัคคุเทศก์นำชมคลังของดิอาจิโอ ให้คุณเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ในแบบ VIP ที่หายากและควรค่าแก่การสะสมที่สุดจากคอลเลกชั่นพิเศษของดิอาจิโอวิสกี้Johnnie Walker Masters of Flavour ได้รับการรังสรรค์ขึ้นจากการผสมผสานวิสกี้ที่หายากที่สุด ซึ่งทั้งหมดมีอายุอย่างน้อย 48 ปี จากโรงกลั่นที่ปิดตัวไปแล้วทั้ง 4 ได้แก่ พอร์ต ดันดาส (Port Dundas), โบรรา (Brora), เกล็น อัลบิน (Glen Albyn) และเกล็นนูรี รอยัล (Glenury Royal) บรรจุอยู่ในดีแคนเตอร์แก้วคริสตัลทำมือสีเขียว นำเสนออย่างสง่างามในตู้ไม้ที่ทำด้วยมืออีกเช่นกันเบล็นด์พิเศษที่น่าทึ่งนี้แสดงให้เห็นวิธีการทำวิสกี้ระดับชั้นครู ผสมผสานความรู้ของชาวสก็อตช์หลายชั่วอายุคน เข้ากับงานฝีมือที่เชี่ยวชาญในการผลิตมอลต์ การกลั่น การบ่มในถัง และแน่นอนการผสมผสานเพื่อรังสรรค์ สก็อตช์วิสกี้ที่ล้ำเลิศความร่วมมือจูลี แบรมแฮม (Julie Bramham) ผู้อำนวยการแบรนด์ระดับโลกของจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ กล่าวว่า “ที่จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ เรามักท้าทายตัวเราเองในการสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะตัว ซึ่งผู้คนสามารถเพลิดเพลิน และมีส่วนร่วมได้ทั่วโลก ความร่วมมือที่ผสานนวัตกรรมใหม่ในครั้งนี้กับ BlockBar ทำให้จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ มีความเหนือชั้นทางด้านความเป็นผู้นำของวงการวิสกี้ เพื่อมอบสิ่งที่มีความเฉพาะตัวอย่างแท้จริงให้แก่ผู้ชื่นชอบวิสกี้และนักสะสมทั่วโลก”โดฟ ฟาลิก (Dov Falic) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง BlockBar เสริมว่า “การร่วมมือกับจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ สำหรับการสร้างสรรค์วิสกี้ NFT ครั้งแรกนี้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า NFT สามารถเป็นอะไรได้มากกว่าสินค้าหนึ่งอย่าง นั่นคือ ประสบการณ์การเข้าถึงแบรนด์ที่ไม่มีใครเหมือนที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งมอบแก่บรรดาผู้ซื้อแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ตลอดจนมรดกและอนาคตของแบรนด์”รายละเอียดการครอบครองNFT Johnnie Walker Masters of Flavour นี้จะพร้อมให้เป็นเจ้าของพร้อมกันทั่วโลกเวลา 21.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย หรือ 10.30 น. ตามเวลา EST ของวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 65 แบบมาก่อนได้ก่อน โดยตั้งราคาไว้ที่ 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถซื้อ NFT จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ มาสเตอร์ส ออฟ เฟเวอร์ ได้ด้วยเหรียญ ETH หรือ fiat เดอะ ล็อบบี้จะเปิดเวลา 21.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย หรือ 10.00 น. ตามเวลา EST ที่ BlockBar.com และเพื่อจะมีสิทธิเข้าเดอะ ล็อบบี้ ผู้เข้าร่วมงานแต่ละคนจะต้องมีอีเทอเรียมมูลค่า 35,000 ดอลลาร์สหรัฐในวอลเลต ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์ หรือหากประสงค์จะชำระเงินด้วยการโอนจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้า โดยในเวลา 10.30 น. ผู้เข้าร่วมคนแรกที่จองวิสกี้ได้จะมีเวลา 10 นาทีในการชำระเงิน ผู้ที่ชำระเงินสำเร็จจะได้รับงานศิลปะ NFT โดย BossLogic จะทำการโอนเข้าวอลเลตของผู้ซื้อ อีกทั้งยังได้รับทริปการเดินทางเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดพิเศษ ณ ประเทศสก็อตแลนด์ หากมีคำถามกรุณาติดต่อ BlockBar ทางอีเมล ที่ support@blockbar.com หรือทาง Whatsapp/Telegram 305-814-6772