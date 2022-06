“เขื่อน ภัทรดนัย” ควงคุณแม่ออกงานครั้งแรก เล่าความสนิทเพราะเป็นพื้นที่ปลอดภัย แม่ภูมิใจลูกเป็น LGBTQ+ มีทางเดินชัดเจน

เป็นแม่ลูกที่สนิทกันมากๆ สามารถเปิดอกคุยกันได้ทุกเรื่อง สำหรับและคุณแม่ ที่ล่าสุดออกงานด้วยกันครั้งแรกในงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “Made For Every Family ดูแลความสุขให้ทุกคนความต่าง” ก็เผยถึงความรักที่มีให้กัน แม่ลั่นสุดภูมิใจที่เขื่อนโตมาแล้วเป็นตัวเองเขื่อน : “เป็นงานแรกเลย วันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับ ที่คุณแม่มาสัมภาษณ์สื่อใหญ่ ก็ตื่นเต้นมากทั้งคู่ ฝากตัวนะครับ(ยิ้ม)”คุณแม่ : “ตื่นเต้นมากเลยค่ะ น้องเขื่อนก็แนะนำว่าสงบแม่สงบ (หัวเราะ)”เขื่อน : “บอกคุณแม่ว่าตามสบายเลย คุณแม่มางานกับเขื่อน พี่ๆ สื่อน่ารัก เป็นตัวเองได้เลย”คุณแม่ : “เคยมีออกกล้องบ้างค่ะ แต่ว่าไม่ได้มาเจอสื่อเยอะแบบนี้ (หัวเราะ)”สนิทเพราะคุณแม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันเขื่อน :มีปัญหาหรือไม่มี จะมีสุขหรือมีทุกข์ เราสองคนสามารถอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ แล้วก็แชร์ให้กันได้ค่ะ ก็เลยกลายเป็นว่าสนิทกันมากเลยเนอะ (หอมแก้มคุณแม่)”ภูมิใจลูกมากโตมาแล้วเป็นตัวของตัวเอง มีทางเดินของตัวเองที่ชัดเจนคุณแม่ : “จริงๆ คือภูมิใจมาก ตั้งใจว่าเลี้ยงเขาแบบเพื่อนคือถามทุกเรื่อง ภูมิใจที่เขาโตมาเป็นตัวของตัวเอง แล้วก็มีทางเดินของตัวเองที่ชัดเจน”ถึงเวลาแล้วที่ต้องเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเพศคุณแม่ : “ก็ถึงเวลาแล้ว ที่ความเท่าเทียมต้องมาถึงสักที เพราะว่าคุณแม่เชื่อเรื่องของความเหมือนกันหมด ไม่มีแบ่งแยกเป็นชายแท้ หญิงแท้ ไม่มีแบ่งแยกอีกแล้ว ต้องเท่าเทียม”กฎหมายเท่าเทียม ต้องผ่านและต้องได้เขื่อน : “หลายๆ ครั้งสื่อจะถามบ่อยมากแล้วก็ได้แต่หวังว่ามันจะผ่านและต้องผ่านค่ะ อธิบายแบบเบสิกเลยนะครับ เราไม่ได้ต้องการอะไรเลยที่คล้ายกัน แต่เราต้องการอะไรที่เหมือนกัน เพราะเราเป็นมนุษย์เหมือนกันครับผม แค่นั้นเลยค่ะ”จะผลักดันทุกเรื่อง ในฐานะนักจิตบำบัดเขื่อน : “เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามอยากผลักดันทุกเรื่องเลย อันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถาม ที่หลายคนถามบ่อย ว่าเรื่องไหนต้องมาก่อน อันไหนสำคัญกว่า อยากผลักดันเรื่องอะไร เขื่อนบอกเลยครับว่าทุกเรื่องเลย ไม่ว่าจะเป็น Human Right, Trans Right, Sex Worker, LGBTQ+ เราต้องผลักดันไปพร้อมกันเลยค่ะ เรื่องพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ก็ส่งกำลังใจให้ทุกคน สู้กันต่อไปครับ”ชวนแม่ที่มีลูกเป็น LGBTQ+ ออกมาสู้ด้วยกันคุณแม่ : “ที่เป็นตัวของเขา เป็นลูกของเราที่เกิดมาค่ะ ส่วนที่ฟังแล้วสะเทือนใจ ส่วนใหญ่คือเลี้ยงลูกยังไงให้เป็นแบบนี้”เขื่อน : “แต่ก่อนจะโดนบ่อยมากในโซเชียล”คุณแม่ : “แต่ไม่มีอะไรเลย ภูมิใจมากเลยที่ลูกเป็นแบบนี้”