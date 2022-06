"เขื่อน-โทโมะ-ป๊อปปี้" กลับมารวมตัวกันในรอบ 10 ปี พร้อมปล่อยเพลงพิเศษ "เปลี่ยนไม่ได้"

สร้างปรากฎการณ์กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง บนเส้นทางดนตรี T POP ที่มีความพิเศษเกิดจากมิตรภาพของความเป็นเพื่อน หล่อหลอมประสบการณ์ตั้งแต่เด็ก จนเติบโตกันไปในเส้นทางของตัวเอง และ ณ วันหนึ่ง บทสนทนาบนโต๊ะอาหาร การอัปเดตเรื่องราวชีวิตของแต่ละคน จึงเป็นที่มาของความอบอุ่น ไอเดีย ความตั้งใจ ก่อเกิดพร้อมปล่อยเพลงซิงเกิลแรกให้แฟนๆ ได้หายคิดถึงซึ่งเพลงเป็นเพลงที่พวกเขาช่วยกันคิด ช่วยกันทำในทุกขั้นตอน ทุกสิ่งจึงพิเศษและมีคุณค่าทางใจ พวกเขาพร้อมแล้วที่จะกลับมาเล่าเรื่องราวผ่านเสียงเพลงและสร้างความทรงจำดีๆ กับทุกคนไปด้วยกัน"ทุกครั้งที่เขื่อนกลับมาประเทศไทยจะนัดพี่ป๊อปปี้ พี่โทโมะทานข้าว พูดคุยอัปเดตชีวิตกันก็ได้รู้ว่าพวกเราเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน แล้ววันนึงก็ปิ๊งไอเดียกันว่า ทำไมเราไม่แชร์มุมนี้ของพวกเราให้คนอื่นได้เห็น ว่าสุดท้ายแล้วคนเราไม่ต้องเหมือนกัน แต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ ซัพพอร์ตความเป็นมนุษย์ต่อมนุษย์จริงๆ เราสามคนเลยตัดสินใจเลือกการร้องเพลงเพื่อจะนำเสนอมุมนี้ผ่านสื่อ และเป็นที่มาของเพลง เปลี่ยนไม่ได้ (Can't Change) เพราะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของพวกเราเปลี่ยนไม่ได้จริงๆ""สำหรับเพลง เปลี่ยนไม่ได้ (Can't Change) พวกเราตั้งใจทำกันมาก และได้คนคุ้นเคย URBOYTJ มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้อีกด้วย สำหรับ URBOYTJ กับเขื่อนสนิทกันมากแต่ไม่ได้บอกใคร ความสนิทของเราเกิดจากการเป็นสถานที่ปลอดภัยให้กัน จริงๆ เขื่อนได้ฟังเพลง กอดได้มั้ย ของTJ แล้วรู้สึกว่ามันมีความ K-OTIC มาก เลยขอ TJ มาคัฟเวอร์ พอได้คัฟเวอร์เพลงนี้ก็ทำให้พี่ป๊อปปี้ พี่โทโมะ กับ TJ สนิทกันไปด้วย และวันนึง TJ เขาก็บอกว่าถ้าพวกเราจะทำเพลง เขาขอมาทำให้ ก็เลยเป็นการฟอร์มวง TKP "เขื่อน-โทโมะ-ป๊อปปี้" และมี URBOYTJ มาเป็นโปรดิวเซอร์""อยากฝากถึงแฟนๆ ว่าพวกเราหายไป 10 ปี พวกเรากลับมาแล้วนะ กลับมาตามสัญญา เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่โปรเจกต์นะ พวกเราสัญญาว่าจะไม่หายไปไหนแล้ว เท่าที่รู้ตอนนี้พวกเราก็จะอยู่กับทุกๆ คน กลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยเหมือนที่เราเป็นให้กันและกัน ขอฝากซิงเกิลแรก เปลี่ยนไม่ได้ (Can't Change) เปลี่ยนไม่ได้ในที่นี้ เป็นทุกอย่างเลย ความสัมพันธ์ที่เรามีให้กันและกัน ระหว่างเขื่อน โทโมะ ป๊อปปี้ หรือความสัมพันธ์ที่เรามีให้แฟนเพลง มันไม่สามารถเปลี่ยนได้จริงๆ ครับ"ชม MV เพลงที่ Youtube : Koendanai Facebook : TKP (https://fb.me/tkp.tkpofficial), IG : TKP.TKPOFFICIAL (https://www.instagram.com/tkp.tkpofficial/), Twitter : TKP_TKPOFFICIAL (https://twitter.com/tkp_tkpofficial) และ TikTok : Tkp.Tkpofficial (www.tiktok.com/@tkp.tkpofficial)