เส้นทางรัก “ปอย-โอ๊ค” จากครอบครัวฝ่ายชาย พิมพ์ไปเขินไปกรี๊ดไป คือพรหมลิขิตใช่ไหม?

แฟนๆ แฮปปี้กับรักครั้งใหม่ของที่เพิ่งเปิดตัวหวานใจนักธุรกิจทายาทบ้านอาจ้อ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์และร้านอาหารชื่อดังของ จ.ภูเก็ต ขณะที่ครอบครัวฝ่ายชายก็ปลื้มสาวปอยเป็นอย่างมาก ต้อนรับในเพจอย่างอบอุ่นในฐานะว่าที่ลูกสะใภ้ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก Baan Ar-Jor บ้านอาจ้อ ก็ได้ออกมาเผยที่มาเส้นทางความรักระหว่าง ปอย - โอ๊ค ที่เจอหน้ากันครั้งแรกที่หน้าองค์พระพิฆเนศแบบไม่ได้นัดหมาย และเป็นเรื่องสุดเหลือเชื่อ“จี้อยากเล่า.. #ตกลงคือพรหมลิขิตใช่มั้ย สองคนนี้เจอหน้ากันครั้งแรกที่หน้าองค์พระพิฆเนศแบบไม่ได้นัดหมาย 😇😇#surprise #เหลือเชื่อ โอ้คบอกจี้ว่า ขออย่างเดียวเลย ขอแค่ความรักที่ดีจากท่าน 👑👑 (ตอนแรกจี้นึกว่าล้อเล่น 5555 เลือกจะโสดมาขนาดนี้ ใครจะไปนึกว่ามันพูดจริง) แล้ว 2 คนนี้ก็เจอกัน ♥️♥️ #ขนลุก #แม่เจ้า #ตะลึง #เฮ้ยยยย #พรหมลิขิต วันนี้เค้าพากันมาขอบคุณท่าน ♥️♥️ จี้นี่นึกถึงประโยคในนิทานซินเดอเรล่าที่เคยอ่านตอนเด็กๆ เลยอ่ะ .. and the live happily ever after กรี้ดดดด จี้พิมพ์ไปเขิลไป Banlu Hongyokชื่อ: Ganesha, Baan Ar-Jorปาง: สุขสมปรารถนาพุทธคุณ: ความสุข ♥️ ความรักขนาด: 89 เซนติเมตรฐาน: 59 x 95 เซนติเมตรวัสดุ: บรอนซ์ เงินสถานที่: บ้านอาจ้อ