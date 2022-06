คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ เปิดตัว “MDCU Med U More” แพลตฟอร์มนวัตกรรมองค์ความรู้ทางการแพทย์ ไร้ขีดจำกัด ครบครันเป็นครั้งแรก !

เทคโนโลยีทันสมัยทำให้โลกยุคนี้พัฒนาต่อเนื่องอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะวิทยาการศึกษาทางการแพทย์ ที่ปัจจุบันสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและเองก็ไม่หยุดยั้งที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางการแพทย์ อีกทั้งองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก็มีอยู่มากมาย และยังมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างตลอดเวลา จึงผสานความร่วมมือ ดึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบรรจุลงใน Online Learning Platform ในชื่อแพลตฟอร์มใหม่ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์แบบไร้ขีดจำกัด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ไม่จำกัดความรู้ทางการแพทย์เพียงในตำรา ใครก็เรียนได้ ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการโดย MDCU Med U More เป็นแพลตฟอร์มที่จะมีรูปแบบของคอนเทนต์ความรู้ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ● VDO Course เรียนออนไลน์ มากกว่า 200 คอร์ส และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่จะเผยแพร่วิดีโอที่รวบรวมความรู้จากอาจารย์แพทย์ในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ Video clip และจะได้รับ Certificate เมื่อเรียนจบ โดยล็อกอินสมัครเรียนได้ที่ https://MedUMore.org ● ประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่บูรณาการองค์ความรู้ทางการแพทย์ รวบรวมท่านวิทยากรชั้นนำมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ● Infographic ความรู้ทางการแพทย์ มากกว่า 1,400 ชิ้นเนื้อหาการเรียนรู้สามารถเข้าถึงได้ 360 องศา นอกจากในรูปแบบวิดีโอแล้ว ยังรวมถึงการใช้ระบบ 3D Animation Augmented Reality และ Virtual Reality ที่สามารถเห็นภาพเสมือนจริงได้ เข้ามาเป็นหนึ่งในสื่อการเรียนรู้ด้วย ซึ่งในแพลตฟอร์มจะมีความรู้ทางการแพทย์ การแพทย์เฉพาะทาง ข้อแนะนำการดูแลสุขภาพ ผลงานวิจัยสำคัญและการประชุมวิชาการ รวมถึงเนื้อหาเพื่อการพัฒนาตัวเอง Soft Skill เทคโนโลยี และนวัตกรรมโลกอนาคต รองรับเรียนในทุกรูปแบบ Online Courses, Live Training และงานประชุมวิชาการ ที่ MedUMore จะรวบรวมความรู้และการบรรยายจากการประชุมวิชาการต่าง ๆ ในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องผ่านอุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งมาในรูปแบบที่ใช้งาน และเข้าใจง่าย ตอบโจทย์ความต้องการข้อมูลด้านสาธารณสุข การแพทย์ บทเรียนสำหรับนิสิตแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับของบุคลากรทางการแพทย์แบบ Lifelong Learningรศ. นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า “The Faculty of Medicine of Chulalongkorn University มีเป้าหมายที่จะเป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์มาตรฐานระดับนานาชาติ ที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ในบริบทของ Lifelong Learning เปลี่ยนแปลงความรู้ทางการแพทย์ที่ไม่จำกัดเพียงในตำรา ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบการศึกษา สร้างความเท่าเทียมด้านสาธารณสุข สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสาธารสุขในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ เป็นผู้นำศูนย์กลาง International Community ทางการแพทย์ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการอย่างครบวงจร จึงได้สร้างแพลตฟอร์ม Online Learning Platform ในชื่อ “MDCU Med U More” มาเพื่อตอบโจทย์และสอดรับกับโลกแห่งการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมข้อมูลที่ครอบคลุม สามารถเรียนรู้และเข้าถึงได้จากทุกที่บนโลกนี้ผ่านออนไลน์”โดยแพลตฟอร์ม “MDCU Med U More” จะเปิดให้เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ 10 มิ.ย 2565 นี้ และในช่วงเปิดตัวยังเปิดให้เรียนฟรีตลอดเดือน มิ.ย. 2565 และจะมี VDO Course เรียนออนไลน์เพิ่มขึ้นอีกกว่า 500 คอร์สนับแต่กลางเดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป สำหรับผู้สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในช่องทางการติดต่อดังนี้ และล็อกอินสมัครเรียนได้ที่ https://MedUMore.orgFacebook : https://www.facebook.com/MDCUMedUMore/LINE Official : @MDCUMedUMore#MDCU #MedUMore #CU