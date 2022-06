“แก๊ปเปอร์” ยอมไหว้ขอโทษ “เต๋า ทีวีพูล” ด้าน “หมิว” ลั่นไม่ผิด ไม่ไหว้ค่ะ ซัดเดือดคนเดี๋ยวนี้ไม่โง่ ดูออกใครตอแxล! (ชมคลิป)

จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “ซีรีส์ Check Out คืนนั้นกับนายดาวเหนือ” ณ กันตนา ซีนีเพล็กซ์ (กันตนาเหม่งจ๋าย) งานนี้ในฐานะผู้จัด บริหารบริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด ก็ได้ควงและมาเคลียร์ประเด็นร้อน ก่อนหน้านั้นเคยขึ้นโรงพักแจ้งความเต้ามั่ว ดารา ม. ล้วงงู โดยแก๊ปเปอร์ยังเผยอีกว่าพรุ่งนี้ (14 มิ.ย.) ต้องเตรียมขึ้นศาลในวันเกิด รวมทั้งเผยว่าถูกฟ้องกลับ หลังจากที่ตนฟ้องอีกฝ่ายฐานผิดสัญญาการชำระเงินค่าผลิตซีรีส์ I AM YOUR KING ผมขอสั่งให้คุณ ซีซั่น 2 คู่กรณีจะเรียกเงินคืน 5 ล้าน“คดีล่าสุดก็จะขึ้นศาลพรุ่งนี้ ตรงกับวันเกิดเลย 14 มิ.ย. ขึ้นศาลพรุ่งนี้เป็นศาลอุทธรณ์ครับ หลังจากที่ชนะคดีไปก็ยังไม่ได้มีอะไรส่วนถามว่าเขาฟ้องข้อหาอะไร ผมจำเรื่องคดีไม่ได้ แต่เหมือนประมาณว่าเราผิดเงื่อนไข ผิดสัญญา ก็ไม่คิดว่าจะมาขึ้นศาลในวันเกิดตัวเอง พรุ่งนี้ก็ต้องไปขึ้นศาลประมาณ 8-9 โมงเช้า ก็น่าจะรู้แล้วว่าศาลอุทธรณ์จะว่ายังไงต่อ เราจะไปต่อฎีกาได้ไหม หรือเราจะได้เงินคืนหรือเปล่า ผมก็ยังตอบไม่ได้ แต่ก็ต้องสู้ต่อไป เพราะผมรู้สึกว่าคนที่ทำไม่ดีกับคนอื่น มันไม่ควรจะมีพื้นที่ยืนในจุดนี้ เพราะเขาอาจจะไปหลอกคนอื่นต่อได้อันนี้ก็ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหน แต่แบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะ กลัว PDPA เขาฟ้องกลับขึ้นมาทำไงวะเนี่ย (หัวเราะ) แต่เราไม่ได้เอ่ยถึงใครเนอะ ก็ร้อนตัวเอา”อโหสิกรรมในวันเกิดให้ “เต๋า ทีวีพูล” แถมยกมือไหว้ขอโทษเอง แต่หมิวยืนกรานไม่ได้ทำผิดแถมจัดเต็มคนดูออกใครตอแxลแก๊ปเปอร์ : “อึกคดีนึง เต๋า ทีวีพูล อันนี้พูดได้ เพราะข่าวมันออกไปแล้วหมิว : “แต่อย่าแตะอีกนะ”แก๊ปเปอร์ : “มีอะไรไปฟ้องที่หมิวครับตอนนี้ ผมไม่เกี่ยวแล้ว”ชาฮับ : “ตอนแรกผมก็เครียดมากครับ แต่พอเราถ่ายซีรีส์เสร็จ เรากลับไปทำงาน ที่ทำงานส่วนมากก็จะให้กำลังใจครับ ผมเชื่อในวิจารณญาณของคนฟังและคนดูว่าเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไร ผมก็รู้สึกสบายใจที่ผู้ใหญ่เข้าใจหมิว : “คือจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมด มันมีแค่หมิวกับชาฮับเท่านั้นแหละที่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริง เพราะฉะนั้นพอเป็นบุคคลที่สามมาพูด เราก็อยากถามเหมือนกันว่ามาอยู่ด้วยกันกับเราตอนที่เราทำแบบนั้นเหรอ”แก๊ปเปอร์ : “ใจเย็นๆ ใจร่มๆ (หัวเราะ)”หมิว : “คือเราอยู่ในกอง เราทำงานอยู่ด้วยกัน มันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นครั้งแก๊ปกับชาฮับบอกว่าปล่อย หมิวปล่อยก็ได้ (เสียงสูง) แต่อย่าเกิดซ้ำอีก”แก๊ปเปอร์ : “หลังจากวันนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่างเงียบ ตั้งแต่ขึ้นโรงพักกันวันนั้น นักข่าวมากันพรึ่บพรั่บก็คิดว่าข่าวออกเยอะพอสมควร แต่ก็เงียบตามสเต็ป แต่ก็ไม่เป็นไร ถ้างั้นเอาแบบนี้ ถ้าพี่เต๋าไม่มาขอโทษพวกเราหมิว : “แต่ข่าวมันก็แรงนะ มันก็ส่งผลกระทบถึงเรา”แก๊ปเปอร์ : “เอาน่ะ เราผิด เราก็ขอโทษไป”หมิว : “เราไม่ผิดเธอ ก็เขาพูดเรื่องไม่จริงเราก็ต้องบอกว่ามันคือเรื่องไม่จริง เราต้องยืนหยัดค่ะว่าเราไม่ได้ทำจริงๆ เพราะฉะนั้นการที่เขาพูดอะไรที่ยกน้ำ ยกฟ้า ยกอะไรมาพูดแบบนี้ ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชมไม่ได้โง่ถามว่าเหมือนเรายังติดใจ จริงๆ หมิวไม่ติดใจนะ เพราะหมิวอยู่ในวงการบันเทิงมา เจอข่าวมาทุกรูปแบบแล้ว แต่หมิวสงสารน้อง น้องเพิ่งเข้าวงการบันเทิงมา แทนที่น้องจะมีผลงานให้มันเป็นข่าว หรือเรื่องอื่นๆ ที่เป็นข่าวที่ดีๆ กลับกลายเป็นว่าน้องจะต้องมาโดนข่าวอะไรก็ไม่รู้ ซึ่งเราอยากถามเลยว่าคุณเป็นสื่อมวลชน คุณมีจรรยาบรรณหรือเปล่าแค่นั้นเอง แล้วมาทำเด็กเพิ่งเข้าวงการแบบนี้ ทำหมิวไม่เป็นไรหรอก หมิวอยู่วงการมา 10 กว่าปีแล้ว แต่นี่น้องเพิ่งเข้าวงการ ให้น้องเขาเดินทางดีๆ หน่อยแค่นั้นเองค่ะจริงๆ หมิวไม่ได้เดือดร้อนนะ เพราะมันก็เป็นแค่ข่าวๆ นึงที่เกิดขึ้นมา และเราบริสุทธิ์ใจจริงๆ ว่าเราไม่ได้ทำ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้โลกมันพัฒนาไปถึงไหนแล้ว มันไม่ใช่ยุคสมัยก่อนแล้วที่เอาอักษรย่อมาเล่น เอาเรื่องใต้สะดือมาเล่นแบบนี้ หมิวรู้สึกว่ามันดูไม่ฉลาด เดี๋ยวนี้เราสามารถขายข่าวดีๆ ให้คนติดตามได้ นี่คือการแสดงออกทางความคิดหรือทัศนคติของนักข่าวที่เขามีคุณภาพแต่หมิวค่อนข้างเชื่อว่าคนเสพข่าวสมัยนี้ค่อนข้างฉลาดพอ มีวิจารณญาณมากพอในการที่จะกลั่นกลองดูว่าข่าวนี้มันจริงหรือไม่จริงส่วนเรื่องคดีหมิวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแก๊ปเปอร์เลย เพราะเราไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนหรือกระทบกับการทำงานของเราอยู่แล้วหมิวเฉยๆ จะพูดอะไรก็พูดไปเลย แต่อย่ามาทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกแค่นั้นเอง เพราะเราก็มีเส้นของเรา ก็ไม่มีอะไรจะพูดถึงเขาค่ะ แต่ถ้ามีอีกเดี๋ยวเราก็คงได้รู้จักกันค่ะ”ไหว้ย่อขอบคุณช่วยโปรโมตซีรีส์“แต่ก็ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ (ไหว้ย่อ) ที่โปรโมตซีรีส์ให้เรา น้องจะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่ถ้าเป็นไปได้พูดในเรื่องดีๆ ดีกว่า โตแล้ว จะพูดอะไรใช้หัวหน่อย หมิวอยู่ในวงการมาตอนเด็กๆ เราพูดอะไรเราไม่ได้คิด แต่พอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆ เราอยู่ในวงการมาเรื่อยๆ หมิวว่าพี่เขาน่าจะอยู่มาก่อนหมิวอีกนะแซวเล่นนิดๆ หน่อยๆ ได้ แต่ไม่ใช่จะต้องมาเต้าข่าวให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้น เพราะมันสร้างผลกระทบให้กับตัวนักแสดงเองด้วย”