เอ๊ะ !! ยังไงกัน หมิง จิรกิติยา บุญครองทรัพย์ สลัดคราบสาวหวานซ่อนเปรี้ยวแบบไม่เหลือคราบ หลังจากที่ล่าสุด เจ้าตัวได้โพสต์ภาพเบื้องหลังการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่สวมบทลุคผู้บริหารมาดมั่นทรงพลัง พร้อมแคปชันชวนให้ติดตาม With a Brave Heart Anything is Possible #หมิงไม่ได้มาเล่นๆนะคะ #สวยมงลงงานนี้ ทำเอาแฟนรอลุ้นว่า สาวหมิง ลุกขึ้นมาปรับลุคใหม่จะทำอะไรกันน๊า !! แต่ที่แน่ๆสวยจึ้งมากประหนึ่ง CEO ระดับพันล้านทีเดียว