“Eddie Walking MAN” คนดนตรีตัวจริง จากประสบการณ์ 20 ปี สู่ซิงเกิลแรกในชีวิต “ใจเธอพัง”

เป็นเวลาเกือบ 20 ปี ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการเพลง ทั้งเป็นนักดนตรี เป็นศิลปิน เป็นครูสอนดนตรี และเป็นผู้บริหารโรงเรียนดนตรี Fin Music School เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมายหลายด้าน จนมาถึงวันนี้กับอีกหนึ่งบทบาทคือการเป็นนักร้อง สำหรับ(เอ็ดดี้ วอร์คกิ้ง แมน)ล่าสุดปล่อยซิงเกิลแรกสังกัด ค่ายเพลง Fin Music เป็นเพลงแนว Pop Rock โดย “Eddie Walking MAN” เปิดใจถึงการลุกขึ้นมาสานฝันให้กับตัวเองว่า “ในเพลง ใจเธอพังจะมีส่วนผสมของเครื่องสาย Violin, Viola, Cello ที่ทำให้เพลงมีความเป็นเนื้อเดียวกัน แต่ก็สร้างมิติในการฟังที่หลากหลายมากขึ้น โดยที่ Eddie Walking MAN ดูแลขั้นตอนการผลิตเองทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ทำดนตรีเอง, Chord, Solo Guitar เรียบเรียง ต่างๆ รวมถึงงานโปรดิวซ์ในส่วนของ Music Video เพลงนี้ ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกให้สอดคล้องไปกับเนื้อเพลงและทำนอง ใจเธอพังเป็นเพลงที่ฟังง่าย ด้วยการใช้คำร้องตรงไปตรงมา มี Melody ที่ติดหู และภาคดนตรีที่เป็น Rock ในแบบฉบับของ Eddie Walking Man และความพิเศษของ MV เพลงนี้ก็คือ Eddie Walking MAN เป็นคนเขียนสคริปต์เนื้อหาเรื่องราวทั้งหมด เรียกได้ว่า All in One ในคนๆ เดียว ซึ่งก็เป็นความตั้งใจและทุ่มเทมาก สำหรับผลงานชิ้นนี้ ยังไงก็ฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสามารถติดตามผลงานเพลงของ Eddie Walking MAN ได้ทาง Youtube, Facebook Fanpage, Instagram, Line, Tiktok, Twitter EDDIEWALKINGMAN รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศ 9 มิถุนายนนี้