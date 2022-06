"ลิซ่า" น้อยมาแล้ว “น้องไอจี ภัทรกันย์” คัฟเวอร์เป็น "ลิซ่า Blackpink"

เป็นขวัญใจของคนทั่วโลกสำหรับ “ลิซ่า Blackpink” ลลิษา มโนบาล และกลายเป็นต้นแบบให้เด็กๆ ยุคใหม่ ล่าสุดได้เดินทางไปร่วมงาน Bvlgari Eden The Garden of Wonders ที่ปารีส ฝรั่งเศส ก็เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ ทำเอาหลายๆ คนออกมาคัฟเวอร์ลุคนี้กันมากมาย รวมไปถึง "น้องไอจี" ด.ญ.ภัทรกันย์ กิตติอัศวรัตน์ เจ้าของเพลง “หนูอยากไปเที่ยว I want to travel” ที่พึ่งจะปล่อยลงยูทูปไปเพียงไม่กี่วัน ก็มียอดวิวผู้เข้าชม 4 วัน 4 ล้าน ก็ได้คัฟเวอร์ลิซ่าในลุคนี้เช่นกัน เห็นแล้วน่ารักมาก ส่วนใครที่อยากจะทำความรู้จักกับน้องไอจีให้มากยิ่งขึ้น สามารถเข้าไปชมเพลงหนูอยากไปเที่ยวได้ที่ https://youtu.be/lTUdJxk47Jk