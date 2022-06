ชีวิตหลายรสชาติ “รัศมีแข” เผย เมืองไทยไม่ใช่ที่ของหนู กับ “แมทธิว”

สร้างรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะ เป็นที่รักของแฟนๆ และเพื่อนร่วมวงการมาตลอด สำหรับ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น นักแสดงสายฮาอารมณ์ดี ตัวแทนของคนกลุ่ม LGBTQ ที่ชีวิตแฮปปี้ลงตัวรอบด้าน เผยเส้นทางชีวิตไม่ง่ายอย่างที่คิด เล่าเส้นทางฟ้าหลังฝนที่ประเทศไทย เผยจุดเปลี่ยนชีวิตที่ทำให้แพนิค ยอมรับเมืองไทยไม่ใช่โลกของตนเอง จัดเต็มหนึ่งวันกับพิธีกรสุดหล่อ แมทธิว ดีน ชวนตีซี้หาเรื่องมันๆ ทำกันแบบแมนๆ กับกีฬาสุดเอ็กซ์ตรีม เวคบอร์ด ในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” วันศุกร์นี้ (10 มิ.ย.) ทางช่อง MONO29 โดย รัศมีแข เล่าเรื่องราวชีวิตอันหลากหลายรสชาติให้ฟังว่า...“หนูเกิดที่จังหวัดภูเก็ต แต่พออายุได้สี่ห้าขวบก็ไปโดนทุบที่เชียงราย ที่นั้นเขาเลี้ยงดูโหดมากโดนทำร้ายร่างกายตลอด เป็นช่วงชีวิตวัยเด็กที่น่ากลัวมาก หนูไม่รู้เหมือนกันว่าผ่านตรงนั้นมาได้ยังไง จนอายุสิบขวบแม่ก็เลยต้องพาเราย้ายไปอยู่ที่สวีเดน แล้วชีวิตไฮสคูลที่นั้นด้วยความที่เราเป็นตุ๊ด มีแต่คนหมั่นไส้มีคนมาท้าตีท้าต่อย บางวันโดนเผากระเป๋าโดนเผาล็อคเกอร์ เพราะหนูดันเป็นกระเทยทะเยอทะยาน เข้าโรงเรียนวันแรกใช้กระเป๋าหลุยส์เลยจ้า (หัวเราะ) เพราะเราต้องทำงานหาเงินเรียนเราก็อยากได้อยากลองดู แต่ในพาร์ทของชีวิตในประเทศไทย ตั้งแต่ได้มาเป็นนักแสดงชีวิตมันพลิกฝันมาก ครั้งแรกที่มีแฟนคลับมีคนมากๆ กรูกันเข้ามาหาเราตอนนั้นเราช็อกเราแพนิคเป็นอาทิตย์ ตกใจมากไม่กล้าออกจากบ้านเพราะเราอยู่สวีเดนก็ใช้ชีวิตแบบฝรั่งทั่วไป แต่พอมาดังแบบชั่วข้ามคืนที่ต้องวางตัวในสังคม วางตัวให้กับน้องแฟนคลับ จนเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมันตั้งตัวไม่ถูกตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้อยู่ในวงการมาแล้วน่าจะหกปีได้คะ ก็มีน้องปกป้องเนี่ยแหละเป็นพลังด้านบวกให้เรา ทำให้เราไม่ไปเสียเวลากับสิ่งที่ให้เราดาวน์ลงไปอีก ช่วงนี้ก็เลยมีทำธุรกิจขายของบ้าง คิดว่าเป็นช่วงเวลาคะ อะไรที่กอบโกยได้ก็รีบกอบโกย สุดท้ายแล้วยังไงหนูก็กลับสวีเดนแน่นอนคะ เพราะเมืองไทยไม่ใช่โลกของหนู เอาตรงๆ นะพี่หนูพูดจากใจ บางทีเห็นป้ายเลือกตั้งเห็นสโลแกน แต่เราเองยังขับรถลุยน้ำท่วมอยู่เลย บางครั้งเราก็ขับรถอยู่ปกติก็มีรถมาบาดหน้าบ้างไรบ้าง เราก็เห้ย นึกในใจนี่มันอะไรกัน หนูเป็นคนทำงานกับความคิดตัวเอง เจอแบบนี้บ่อยๆ มันเลยเหนื่อยมันเลยช็อก ส่วนใหญ่ก็ได้เพื่อนๆ ช่วยปลอบช่วยอธิบายเราตลอด อย่างหนูโดนทำร้ายร่างกายมา หนูต้องไปขึ้นศาล หรืออะไรก็ตามกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิต ที่หนูเจอมันทำให้หนูแบบอุทานมา มันจริงหรอเนี่ย? เห้ยไม่อยากเชื่อ อะไรแบบนี้”คุยเข้ม จัดเต็มกับเรื่องมันๆ ของ รัศมีแข ได้ในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายนนี้ เวลา 22.30 น. ทางช่อง MONO29