เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึก เป๊ปซี่ เนรมิตโลกไดโนเสาร์มาไว้ใจกลางเมือง กับงาน “Major Cineplex X Pepsi Present The Jurassic Planet” 8-12 มิถุนายนนี้ ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึก เป๊ปซี่ จัดงาน “Major Cineplex X Pepsi Present The Jurassic Planet” เนรมิตโลกไดโนเสาร์เสมือนจริงมาไว้ใจกลางเมือง กับการผจญภัยครั้งสำคัญของไดโนเสาร์จากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ซึ่งเป็นบทสรุปของแฟรนไชส์หนังไตรภาคไดโนเสาร์ที่มุ่งหน้าสู่ตอนจบที่น่าตื่นตาตื่นใจ ชวนมาตะลุยอาณาจักรจูราสสิคที่เปิดโลกไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่าง ๆ แบบเสมือนจริงและเคลื่อนไหวได้สมบูรณ์แบบมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมขุดค้นหาซากฟอสซิลจำลอง มาร่วมค้นหาพร้อมกันได้ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิถุนายน 2565 ณ ฮอลลีวู้ด ฮอลล์ ชั้น 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินสำหรับงาน “Major Cineplex X Pepsi Present The Jurassic Planet” เป็นความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำอย่าง เป๊ปซี่ ร่วมกันสร้างสรรค์ประสบการณ์สุดพิเศษ ครั้งแรกในประเทศไทยที่ให้ลูกค้าได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวของสัตว์โลกล้านปีแบบเสมือนจริงในหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ Tyrannosaurus Rex (ไทแรนโนซอรัส เร็กซ์) ไดโนเสาร์กินเนื้อที่ตัวใหญ่ที่สุด, Triceratops (ไทรเซราทอปส์) มีกระโหลกที่มีเขา 3 เขา แถบริมกระดูกขนาดใหญ่ และร่างกายขนาดใหญ่ที่เดินสี่ขา เป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุด, Nasutoceratops (นาซูโตเซอราทอปส์), Brachiosaurus(แบรคิโอซอรัส) และไดโนเสาร์อีกหลากหลายสายพันธุ์ที่เคลื่อนไหวได้สมบูรณ์แบบสมจริง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จัดแสดงพร้อมแสง สี เสียงเต็มรูปแบบ ที่บุกมาให้ทุกคนได้สัมผัสถึงโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ให้ได้ร่วมลุ้นระทึกไม่ว่าจะเป็นการขุดค้นหาซากฟอสซิลจำลอง และการร่วมสนุกรับของที่ระลึกมากมายในงาน The Jurassic Planet ได้รับเกียรติจาก บุญชัย อัศวฤทธิพรหม์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด และ อภิชาติ คงชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นประธานในงาน โดยมีหนุ่ม มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์, แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส, ทีม Miss Universe Thailand 2020, ทีมนางสาวไทย 2565 LAST IDOL THAILAND และ ปัทมวดี เสนาณรงค์ ยุคล มาร่วมเปิดประสบการณ์ความสนุกความตื่นเต้นในครั้งนี้ด้วย ณ ฮอลลีวู้ด ฮอลล์ ชั้น 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน