“Allowrie” (อลาวรี่) ชวนสัมผัส 3 นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ตอบรับเทรนด์ wellness รองรับไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพ

Allowrie (Original Australian Brand Since 1869)แบรนด์ผลิตภัณฑ์เนย และชีส ระดับพรีเมียมจากประเทศออสเตรเลีย ภายใต้ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ KCG โชว์นวัตกรรมอาหารรองรับเทรนด์อาหารแห่งอนาคต นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเนยเพื่อสุขภาพ ในกลุ่ม KETO กับ MCT Butter เนยเพื่อคนรักสุขภาพ เอาใจสายเฮลตี้ ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความพร้อมในการผลิต รวมถึงการมีแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ ทำให้สามารถขยายตลาดสินค้ากลุ่มเนยและเพิ่มสินค้ากลุ่มชีส เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ และจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 50 ปี นอกจากนี้ยังมี กลุ่ม Hemp ผลิตภัณฑ์กัญชง ที่สร้างมาเป็นกลิ่นเฉพาะตัว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพรองรับเทรนด์ Wellness และเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลองกับเนยในรสชาติที่แตกต่างจากเนยทั่วไปสำหรับ Allowrie ผลิตภัณฑ์ที่พิถีพิถันความอร่อยอย่างมีระดับด้วยยอดขายแบรนด์อันดับ 1 ถึง 6 ปีซ้อน ได้ออกมาตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความพร้อมในการผลิต รวมถึงการมีแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ ทำให้สามารถขยายตลาดสินค้ากลุ่มเนยและเพิ่มสินค้ากลุ่มชีส เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ และจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 50 ปี พร้อมทั้งมียอดขายมากกว่า 10 ล้านชิ้นต่อปี และมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 100 SKUs ส่งผลให้อลาวรี่มีส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงมูลค่าและปริมาณ เป็นอันดับ 1 ของไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมา (ข้อมูลจาก AC Nielsen ปี 2016-2022)ซึ่งจะเห็นได้ว่า อลาวรี่เป็นแบรนด์ผู้นำในกลุ่มตลาดเนยและชีส รองรับเทรนด์ Wellness และมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบโดยรวม การสร้างสมดุลความสุขของชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มคน Gen Y ที่มีความสนใจเรื่องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น อาทิ การออกกำลังกาย และการควบคุมน้ำหนัก การเลือกรับประทานอาหารมากขึ้น การหันมาใส่ใจสุขภาพและดูแลจิตใจ ส่งผลปัจจุบันเทรนด์สุขภาพกำลังเป็นกระแสที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในระดับโลก ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นAllowrie จึงคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพ โดยเริ่มที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวแรก Allowrie MCT Butter หรือที่เรียกว่า "เนยเอวเอส" เป็นเนยเพื่อสุขภาพที่มี 2 ชนิด คือชนิดจืดและชนิดเค็ม ทำจากน้ำมันมะพร้าวที่มีไตรกลีเซอไรด์สายกลาง (MCT) ที่สร้างประโยชน์ให้ร่างกายนำไปใช้เป็นพลังงาน โดยไม่สะสมเป็นไขมันส่วนเกิน เมื่อเปรียบเทียบกับการกินเนยปกติในปริมาณเท่ากัน นำไปทำเบเกอรี่-ประกอบอาหารได้ในสัดส่วนการใช้เท่ากับเนยปกติ ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มคีโต (กลุ่มที่กินไขมันเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนคาร์โบไฮเดรต (Keto diet)) ที่ต้องการผลลัพธ์ในการควบคุมน้ำหนักใส่ใจต่อสุขภาพจริงๆต่อด้วยอีก 2 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Hemp เนยกระเทียมกัญชง ( GARLIC & HERBS BUTTER WITH HEMP SEED OIL) เป็นผลิตภัณฑ์เนยกระเทียมมีความเข้มข้นผสมผสานกับน้ำมันเมล็ดกัญชง จะอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆ สารต้านอนุมูลอิสระ และกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นแหล่งโอเมก้า 3,6,9 และกลิ่นเทอร์ปีน (Terpenes) ที่มีส่วนช่วยให้ผ่อนคลายหลับสนิทมากขึ้น เหมาะสำหรับทาขนมปัง / ทำเบเกอรี่ หรือ นำไปประกอบอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังเป็นเทรนด์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ช่วยสร้างจุดเด่นให้กับเมนูมากขึ้น และเนยผสมกัญชง (TERPENE FLAVOUR SALTED BLEND WITH HEMP SEED OIL) เป็นเนยที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดกัญชง แบรนด์แรกในประเทศไทย มีแหล่งโอเมก้า 3,6,9 ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีกลิ่นเทอร์ปีน (Terpenes) ช่วยให้ความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย นอนหลับสนิทมากขึ้น เหมาะสำหรับทาขนมปัง /ทำเบเกอรี่ หรือ นำไปประกอบอาหาร และยังคงคุณภาพของเนยได้ดีเหมือนเดิม ที่สร้างมาเป็นกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ได้ร่วมโชว์ศักยภาพในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรที่สุดแห่งเอเชีย โดยไฮไลท์ของงานคือ KCG ได้รับรางวัลในหัวข้อ “Thaifex Top Innovative Products 2022” ในฐานะแบรนด์ที่มีนวัตกรรมโดดเด่น และสร้างปรากฏการณ์หน้าใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติ, การออกแบบแพจเกจจิ้ง, ส่วนประกอบของอาหาร, คุณสมบัติและความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ โดยคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมจัดแสดงโชว์สินค้าในงานครั้งนี้อีกด้วยด้านนายเมธี กวีวงศ์สุนทร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำแหน่ง chief marketing officer เปิดเผยว่า “ทาง KCG ได้มีความตื่นตัวมุ่งพัฒนาการนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อรองรับเมกะเทรนด์โลก ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์คีโต (KETO) และกลุ่มผลิตภัณฑ์กัญชง (HEMP) เพื่อตอบโจทย์ด้านไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น และเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลองกับเนยในรสชาติที่แตกต่างจากเนยทั่วไป โดยมี มอสซาเรลล่าชีสสไลซ์ ตราอลาวรี่เป็นสินค้าใหม่ ที่มุ่งสู่ยอดขาย 6,000 ล้าน เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำในตลาดเนยและชีส อันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นผู้นำธุรกิจอาหารที่มุ่งเน้นคุณค่าของการสร้างสรรค์ ความรื่นรมย์ให้กับรสชาติอาหารที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคและนอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ตั้งเป้ายอดขายในปีนี้เติบโตขึ้นถึง 15% พร้อมเน้นช่องทางการขาย Online ที่มีตลาดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับ KCG แบบครบวงจร”สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้แล้วที่ KCG ONLINE, SHOPEE, LAZADA และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ เว็ปไซต์ KCG, FACEBOOK: ALLOWRIE THAILAND, IMPERIAL THAILAND