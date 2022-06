ใกล้ถึงบทสรุป! One Piece หยุดพักตีพิมพ์ 1 เดือน ก่อนเดินเรื่องเข้าสู่ภาคสุดท้าย

โดยจะหยุดตีพิมพ์ในนิตยสารตั้งแต่ฉบับที่ 30 จนถึง 33 และจะกลับมาตีพิมพ์ใหม่ในฉบับที่ 34 ซึ่งจะวางแผงในวันที่ 27 ก.ค.ยังเปิดเผยว่าเมื่อหลายเดือนก่อนมีคนเคยเตือนเขาว่า หน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้น่าจะเป็นช่วงเวลา ที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสไม่น้อยสำหรับ One Piece และตัวเขา เพราะทั้งการเข้าฉายของหนังในโรงภาพยนตร์, วาระการฉลองครบรอบ 25 ปีของ, การเริ่มถ่ายทำฉบับคนแสดงของและบทสรุปของเรื่องราวในภาค Wano Country ที่มาชนกันโดยบังเอิญเออิจิโร โอดะ บอกว่าในตอนนั้น เขาได้รับคำแนะนำว่าควรจะหยุดพักสักช่วงหนึ่ง เพราะก่อนหน้านี้การระบาดของเชื้อไวรัส ก็ทำให้เขาไม่สามารถเดินทางไปยื่นแอฟริกาได้ตามกำหนดเดิมมาแล้วโดยตอนแรกเขาไม่ค่อยเห็นด้วยว่าจะต้องหยุดพักอะไรสักเท่าไหร่ แต่สุดท้าย เมื่องานหลายๆอย่างมาชนกันโดยบังเอิญจึงรู้สึกว่าตนเองต้องการเวลาพัก เพื่อเตรียมการสำหรับงานใหญ่ที่กำลังจะมาถึงอันที่จริงแล้วระยะหลัง เออิจิโร โอดะ เคยให้ข่าวมาตลอดว่า เขาได้วางแผนเรื่องราวในช่วงจบของ One Piece เอาไว้แล้ว โดยเมื่อปี 2020 นักเขียนการ์ตูนเจ้าของผลงานที่ดังที่สุดเรื่องหนึ่งที่เคยมีมาบอกว่าขณะนี้ผลงานของเขา “กำลังดำเนินเรื่องมาสู่ภาคจบแล้ว”เออิจิโร โอดะ ที่ปัจจุบันอายุ 47 ปี เริ่มต้นเป็นนักเขียนอาชีพหลังคว้ารางวัล “เท็ตสึกะ” ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในชั้นมัธยม และเริ่มเขียนการ์ตูนโจรสลัดชุด One Piece ตั้งแต่ปี 1997จนถึงเดือน ก.ค. 2021 One Piece ทำยอดขายได้ทั้งหมด 490 ล้านเล่ม จนถูกบันทึกลงว่าเป็นผลงานการ์ตูน ที่เขียนโดยนักเขียนคนเดียวที่ทำยอดขายสูงสุดตลอดกาล