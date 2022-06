ปักหมุดรอ!! HOW R YAA ซิงเกิ้ลใหม่ “ตู้เพลง ข้าวสารมิวสิค” คว้า “DeejayB” ฮิปฮอปมือทอง นั่งแท่นโปรดิวเซอร์

พร้อมมากสำหรับซิงเกิ้ลล่าสุดของ “ตู้เพลง-พิชญนันท์ ศิริวิริยานนท์” แห่งข้าวสารมิวสิค ตัวแทนศิลปินยุค GEN Z ที่มาพร้อมกับความสามารถหลากหลาย กับผลงานเพลงที่ผ่านมาคือ ค่อยค่อยปล่อยมือ, ไม่มีอารมณ์,เธอเท่านั้น, What do you feel? ไม่เพียงเท่านี้ตู้เพลงยังเป็นครูสอนร้องเพลง การันตีด้วยของบรรดาลูกศิษย์ที่สามารถสอบผ่านการออดิชั่นหลายเวทีด้วยกัน จนเหล่าผู้ปกครองต่างเชื่อมั่นในฝีมือ จากการที่ “ตู้เพลง” ได้สั่งสมประสบการณ์และอัพสกิลขึ้นอย่างมาก บวกกับการที่ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเอง ทำการบ้านอย่างหนัก เพื่อผลงาน HOW R YAA(ฮาว อาร์ ยา) ซิงเกิ้ลล่าสุดในสไตล์ฮิปฮอป-ป็อป การร่วมงานครั้งแรกกับ “DeejayB”(ดีเจบี) โปรดิวเซอร์มือทองแนวฮิปฮอปตัวจริงจากไทเทเนียมและมายด์เซ็ท เจ้าของผลงานเพลง ยิกยิก วิบวับ ก้มต่ำ และอีกมากมายมาร่วมทำเพลงให้ ดีเดย์รับชม ทาง YouTube : Khaosan Music วันที่ 10 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 น. พร้อมกันทั่วโลก“ต้องขอบอกว่าตู้เพลงรู้สึกชอบซิงเกิ้ลล่าสุด HOW R YAA เป็นอีกหนึ่งผลงานที่สามารถถ่ายทอดความเป็น "ตู้เพลง" ออกมาได้เป็นอย่างดี ด้วยเพลงและเนื้อหาที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเองมากที่สุด ซึ่งตู้เองได้มีส่วนร่วมตรงแต่งแร็พ แล้วก็ดีไซน์การร้องเพลง เพลงนี้จะออกซนๆเท่ห์ๆ หน่อย ตามสไตล์ตู้เลยคือเป็นคนสนุก เนื้อเพลงเป็นการพูดถึงคนรักเก่า เพื่อนคนสนิทเก่าที่เรายังสามารถกลับมาเป็นคนรู้จักกันได้ในวันที่ได้เจอกันอีกครั้ง เธออยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไร “HOW R YAA” ซึ่งเพลงนี้ตู้เพลงได้มีโอกาสร่วมงานกับ DeejayB (ไทเทเนียม/Mindset) ดีเจเบอร์ต้นๆของประเทศไทยมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ ดีใจมากค่ะเพราะพี่เค้าเก่งมากๆ ต้องขอบคุณพี่ DeejayB ที่เข้ามาช่วยสร้างผลงานเพลง HOW R YAA ให้ค่ะ ส่วน MV ก็จะมีทันสมัย มีการเล่นสีสันให้ความสนุก เรายกกองกันไปถ่ายทำที่ร้าน The Diner ในการถ่ายทำในครั้งนี้ ทั้งเพลงและสถานที่ถ่าย MV มีความเข้ากันและลงตัวมากๆ อยากให้ติดตามกัน พร้อมปล่อย MV แล้ววันที่ 10 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 น. รับชมและรับฟังพร้อมกันทั่วโลกค่ะ ติดตามรายละเอียดได้ทาง YouTube Channel : Khaosan Music / Facebook Fanpage : Khaosan Music เป็นกำลังใจให้ตู้เพลงด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ”