“บี ออน คลาวด์” เปิดโปรเจกต์ใหญ่ KinnPorsche The Series World Tour 2022 “มาย-อาโป” แท็กทีมนักแสดงนำ เตรียมจัดโชว์สุดพิเศษ

ถือเป็นซีรีส์วายแนวแอ็กชัน ที่แฟน ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างให้การตอบรับกันอย่าง ท่วมท้น จนเกิดเป็นกระแสไปทั่วโลก สำหรับ KinnPorsche The Series (คินน์ พอร์ช เดอะซีรีส์) ล่าสุด บริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด นำโดยผู้บริหาร ปอนด์ กฤษดา วิทยาขจรเดช จัดงานแถลงข่าวเตรียมเปิดโปรเจกต์ใหญ่ “KinnPorsche The Series World Tour 2022” ปรากฏการณ์ความสนุกครั้งใหม่ กับโชว์สุดยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมทุนสร้างทางโปรดักชันที่จัดเต็มไม่แพ้ครั้งไหน โดยมี LIVE NATION TERO ผู้อยู่เบื้องหลัง คอนเสิร์ตระดับโลกอย่าง จัสติน บีเบอร์, BLACKPINK ฯลฯ มาร่วมเป็นพาร์ตเนอร์คนสำคัญในครั้งนี้ แม้จะเป็น World Tour ครั้งแรกในชีวิต แต่เหล่านักแสดงนำ ก็พร้อมลุยเต็มที่ งานนี้ มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง, อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ พร้อมด้วย ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส สุเมตติกุล, เจฟ ซาเตอร์, บาร์โค้ด ตฤณสิษฐ์ อิสระพงศ์พร, บิว จักรพันธ์ พุทธา ฯลฯ ต่างก็เตรียมฝึกซ้อม ทุ่มเท ฟิตร่างกายในโชว์ครั้งนี้กันแบบเกินร้อย เพื่อเป็นการขอบคุณแฟน ๆ ที่ให้การตอบรับและเป็นกำลังใจอย่างอบอุ่นมาโดยตลอดเตรียมพบกับ “KinnPorsche The Series World Tour 2022” พร้อมระเบิดความมันส์ เอาใจแฟน ๆ ชาวไทยกันแบบจัดเต็ม ประเดิมเวทีครั้งแรก วันที่ 24 ก.ค.นี้ ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ก่อนจะเดินทางไป World Tour พร้อมโชว์สุดพิเศษ ทั้งในเอเชีย และทวีปอื่น ๆ เปิดจำหน่ายบัตร วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ KinnPorsche The Series (คินน์ พอร์ช เดอะซีรีส์) ได้ที่Facebook : KinnPorsche The SeriesYoutube : Be On CloudInstagram: @beoncloud. officialTiktok : beoncloudTwitter : @beoncloud_th#KinnPorscheTheserieรับชมและ ติดตาม KinnPorsche The Series (คินน์ พอร์ช เดอะซีรีส์) ได้ที่ ช่อง One31 ทุกวันเสาร์ เวลา 23.00 น. และ สามารถชม KinnPorsche The Series La Forte (Uncut version) ทุกวันเสาร์ เวลา 24.00 น. บนแอปพลิเคชัน iQiyi (อ้ายฉีอี้)