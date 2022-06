บอส-เจมส์ ดึงดาราดัง สิงโต-ก็อต-ออม หวังดันซีรีส์ไทยให้ดังระดับโลก!

และสองผู้บริหารหนุ่มไฟแรงมากความสามารถ จากร่วมกับลุยทำซีรีส์ใหม่ ทุ่มทุนเยอะที่สุดแห่งปี หวังให้เป็นปรากฎการณ์ใหม่ของซีรี่ส์ไทยให้ฮอตฮิตระดับโลก กับเรื่องนำโดยทีมดาราคุณภาพฯลฯ และรอเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สุดเซอร์ไพรส์กับซุปตาร์เอเชียหล่อเด่นที่จะมาร่วมเล่นด้วยบอส คีตะวัฒน์ ชินโคตร ผู้ก่อตั้ง ซีอีโอ และโปรดิวเซอร์ บริษัท เวลเคิร์ฟ จำกัด เปิดใจว่า “กว่า 2 ปีที่ได้เตรียมทำ ทางวิวไทยแลนด์ ล้วนเคยเห็นผลงานของทีมเรามาก่อน จึงกล้าที่จะลงทุนกับทางเวลเคิร์ฟในการสร้างซีรี่ส์ โดยเรื่อง Finding the Rainbow : สุดท้าย…ที่ปลายรุ้ง เป็นออริจินอลคอนเทนต์ของวิวไทยแลนด์ที่ลงทุนเยอะสุดในปีนี้ โดยทางวิวมองว่าซีรี่ส์นี้มีมูลค่าสูงน่าจะไปไกลระดับโลกได้ ตอนนี้วางแผนจะฉายไปกว่า 18 ประเทศในเอเซียแปซิฟิค“Finding the Rainbow : สุดท้าย…ที่ปลายรุ้ง” เล่าเรื่องรักโรแมนติกผ่านประวัติศาสตร์ทั้งไทยและโลก เราคัดเลือกทีมงานตัวท็อปๆ มาทำงานเรื่องนี้ด้วยกัน ทั้งทีมเขียนบท โปรดักชั่น อาร์ตไดเรกเตอร์ เสื้อผ้า หน้าผม ฯลฯ ทีมงานของเราทำการบ้านมาเยอะมาก ลงลึกในเรื่องการรีเสิร์ชข้อมูลในทุกๆ รายละเอียดของการทำงาน ดูแล้วจะทัชชิ่ง กระทบใจลึกๆ ของผู้ชมได้เลย อยากให้ผู้ชมมีความสุขกับการซีรี่ส์เรื่องนี้ ตอนนี้ถ่ายทำไปได้มากกว่า 50% แล้ว” โดยเวลเคิร์ฟตั้งใจจะทำเป็นสตูดิโอระดับโลกที่เจ๋ง! เช่น โซนี่ พิกเจอร์ส, ดีสนีย์ สตูดิโอ, พิกซาร์ สตูดิโอ ฯลฯ ที่ผลิตงานระดับคุณภาพไปสู่สายตาชาวไทยและชาวโลกในอนาคตอันใกล้นี้นอกจากนี้ เวลเคิร์ฟยังร่วมมือกับ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ให้ได้มีงานทำและสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เพื่อสร้างคนเก่งให้พร้อมจะทำงานในวงการบันเทิงไทย โดยเราคัดเลือกเด็กนักศึกษาที่จะมาเข้าโครงการนี้จากการออดิชั่นอย่างเข้มข้น เพื่อเฟ้นหาเด็กที่จะมาทำงานกับเรา ผมอยากให้เด็กได้ลงสนามจริงๆ มีประสบการณ์จริง ได้เรียนรู้ถูกผิดด้วยตัวเขาเอง อยากให้โอกาสเด็กต่อไปในทุกๆ ปี อยากทำให้เห็นว่า เด็กไทยเก่งๆ ยังมีอีกเยอะ ถ้าได้รับโอกาสเหมือนที่ผมเคยได้รับโอกาสมาก่อน เพื่อที่บริษัทอื่นๆ จะได้นำไปเป็นแบบอย่างได้ด้าน เจมส์-ธนดล นวลสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท เวลเคิร์ฟ จำกัด และยังเป็นผู้กำกับ พร้อมเขียนบท ซีรี่ส์ “Finding the Rainbow : สุดท้าย…ที่ปลายรุ้ง” กล่าวเสริมว่า เวลเคิร์ฟได้มีการค้นคว้าและรีเสิร์ชทุกอย่างแบบลงลึกละเอียด เน้นเรื่องราวรักโรแมนติกผ่านประวัติศาสตร์ทั้งไทยและของโลก รวมถึงการเมือง การเงิน เศรษฐกิจโลก ซึ่งผู้ชมทั่วโลกจะสามารถเข้าใจและเข้าถึงซีรี่ย์ได้ เรามั่นใจว่ามีเนื้อหาที่แข็งแรง ยิ่งถ้าได้รับการโปรโมทอย่างดีก็จะทำให้ซีรี่ส์เรื่องนี้ไปไกลระดับโลกได้ จึงทำให้ทางวิวไทยแลนด์กล้าทุ่มลงทุนกับเวลเคิร์ฟ เป็นโปรดักชั่นซีรี่ส์ไทยที่ใหญ่ที่สุด ลงทุนมากที่สุดเวลานี้อีกประเด็นที่น่าสนใจนั่นคือ การที่เวลเคิร์ฟร่วมมือกับ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต คัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่กำลังเรียนอยู่มาร่วมงานด้วย โดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ นักศึกษาทุกคนจะมีโอกาสได้เรียนรู้งานเกี่ยวกับการผลิตในทุกๆ ด้าน เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้เติบโตไปกับเวลเคิร์ฟ และทุกๆ ปี เวลเคิฟร์ฟอยากจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้ทำงานจริงไปด้วยกันกับเรา ทั้งซีรี่ย์ ภาพยนตร์และโฆษณา นักศึกษาในโครงการจะได้ปฎิบัติงานจริง และมีรายชื่ออยู่ในทีมทำงานจริงอีกด้วยอดใจรอระทึกได้เลยกับซีรีส์ดราม่าเข้มลึกล้ำเกิดคาดเดา “Finding the Rainbow : สุดท้าย…ที่ปลายรุ้ง” เรื่องราว รักโรแมนติก ดราม่า ความฝันที่ต้องไล่ล่า มิตรภาพสุดซับซ้อนซ่อนลึก ผ่านช่วงเวลาสำคัญยิ่ง ยากที่จะลืมได้ นำโดยกองทัพดาราดังแน่นจอ แฟนคลับรอเชียร์ได้เลย ได้แก่ ออม สุชาร์ มานะยิ่ง, ก็อต อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์, สิงโต ปราชญา เรืองโรจน์, ฝน นลินทิพย์ เพิ่มภัทรสกุล, อุล ภาคภูมิ จงมั่นพัฒนา พร้อมด้วยดารารุ่นใหญ่อีกมากมาย จะฟาดฟันฝีมือทะลุจอ เริ่มจาก น้ำผึ้ง ภานุชนารถ ทองเจือ, ดู๋ สัญญา คุณากร, หอย เกียรติศักดิ์ อุดมนาค และ กบ-ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี เป็นต้นและที่พิเศษไปกว่านั้น คือ เวลเคิร์ฟได้เจ้าพ่อเพลงรักของประเทศไทย บอย โกสิยพงษ์ มาทำเพลง รักคุณเข้าแล้ว เวอร์ชั่นใหม่ที่ซึ้งสุดหัวใจ ร่วมร้องโดย คิว วงฟลัวร์, สุวีระ บุญรอด และออม สุชาร์ ยังไงต้อง รอชมกันได้ทาง วิวไทยแลนด์ปลายปีนี้ พร้อมฉายไปอีกมากกว่า 18 ประเทศทั่วโลก รีบกดติดตามความเคลื่อนไหวของ Finding the Rainbow : สุดท้าย…ที่ปลายรุ้ง ได้ทุกช่องทางFace Book Fanpage : VelCurveStudioInstagram : VelCurve_productionTiktok : VelCurve_productionTwitter : VelCurve_productionWebsite : https://velcurve.co.th/