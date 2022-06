“ไอซ์ ปรีชญา” ร่ายยาวอาการป่วย ลำไส้ กระเพราะอักเสบติดเชื้อ เลือดเป็นกรดสูง หลังแอดมิตแล้ว 5 วัน

ออกมาอัปเดตการเจ็บป่วย นอนแอดมิตรักษาอยู่โรงพยาบาลถึง 5 วัน สำหรับนักาแสดงสาวซึ่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพชูมือ 2 นิ้ว มีสายน้ำเกลือพันอยู่ บอกหากหายหน้าไปไม่ต้องเป็นห่วง เพราะต้องรักษาตัวสักระยะ พ้อถึงเวลาเจ็บป่วยถึงรู้ว่าใครรักเราและจริงใจ จะมีเพียงคนอยู่ข้างเราไม่กี่คน พร้อมร่ายยาวถึงอาการเจ็บป่วยผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวว่า"Too much too hold on .. we never know who truly people are until they take off their mask off 5 วันละนะปรีชญา นอนจนมีแต่ไส้แล้ว ที่หายๆ ไปไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไอซ์มีกรดในเลือดสูงมาก เม็ดเลือดขาวขึ้นไปเกือบสามหมื่น ความดันสูง มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ตลอด ทานอะไรไม่ได้เลยนอกจากให้ทางสายน้ำเกลือ หมอคาดว่าน่าจะมาจากอาหารที่กิน เพราะทำให้ลำไส้และกระเพราะอักเสบและติดเชื้อและเลือดเป็นกรดสูงถ้าหากไอซ์หายคงได้เห็นผลงานกันต่อไปนะคะ ถ้าไม่หายก็คงต้องหยุดพักงานทางด้านนี้ไปก่อน ไม่มีใครอยากป่วยเนอะ แต่มันเป็นเรื่องที่คาดการณ์ไม่ได้จริงๆ เวลาเจ็บป่วยทรมานจะตายไป เสียเงินเสียทองอีก ใครไม่เป็นเรา ไม่มีทางรู้หรอกแล้วเวลาที่เรา เจ็บหรือล้มก็จะมีคนที่อยู่ข้างเราอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นและคะ คนเหล่านั้นที่อยู่ข้างๆเรา คอยช่วยเหลือเราเวลาเราทุกข์ยากขอให้รู้ไว้เถอะ ว่าเค้าจริงใจและรักเราจริงๆ ไม่ได้หวังแต่ผลประโยชน์จากเรา #วงการบันเทิงก็บันเทิงสมชื่อละคะ im thankful for all the loving and the kindness to you all na ka ขอบคุณคะ"