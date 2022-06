"เต๋า สมชาย" แจ้งติดโควิด-19 หลังใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจากการทำงาน

เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาประกาศแจ้งข่าว หลังพบเชื้อโควิด-19 สำหรับนักแสดงหนุ่ม "เต๋า สมชาย เข็มกลัด" ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า “ตรวจพบเชื้อ Detected แต่ไม่มีอาการใดๆ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ” นอกจากนี้หนุ่ม "เต๋า สมชาย" ยังเขียนแคปชั่นระบุไว้ว่า “ตรวจพบเชื้อโควิดเนื่องจากใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ในการทำงาน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ไม่มีอาการใดๆ ตอนนี้ได้รับการดูแลจากแพทย์เรียบร้อยแล้วครับ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมงานนี้ก็มีเพื่อนๆ คนบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาส่งกำลังใจและขอให้หนุ่มเต๋าหายจากอาการป่วยโดยเร็ว อาทิ ขอให้พี่เต๋าและครอบครัวแข็งแรงและปลอดภัยนะครับพี่, หายไวๆ สมชาย, หายไวๆนะครับพี่เต๋า, Get well soon ka