“เติร์ก” Gym and Swim ขอโทษปมเหยียด “พีพี-บิวกิ้น” ยกเป็นบทเรียน พร้อมปรับปรุงตัว ด้านนักร้องนำประกาศลาออก

กลายเป็นดรามาร้อนข้ามคืน สำหรับแฮชแท็กที่เกิดขึ้นมาจากโพสต์หนึ่งในเฟซบุ๊กของมือกีตาร์วง “Gym and Swim” ได้โพสต์ถึงหลังทั้งคู่มีชื่อขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรี Summer Sonic 2022 ในเชิงเหยียดเพศและด้อยค่าผลงานแม้ว่างานนี้ทางต้นสังกัด จะออกจดหมายชี้แจงและขอโทษ “พีพี-บิวกิ้น” พร้อมสั่งพักงานวง 6 เดือน และพักงาน “เติร์ก” อย่างไม่มีกำหนดแล้ว ก็ไม่ได้ทำให้กระแสสังคมน้อยลงเลย เพราะวีรกรรมเก่าๆ ของเจ้าตัวที่โดนขุดขึ้นมานั้น มีทั้งการเหยียดการศึกษา และเหยียดผลงานคนทำเพลงในวงการอื่นๆ รวมถึงโพสต์เชิงคุกคามผู้หญิงด้วย ส่งผลให้แฮชแท็กทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 อย่างรวดเร็วทำให้ “เฉลิมพล สูงศักดิ์” หัวหน้าวงและนักร้องนำ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กขอโทษ พร้อมประกาศลาออกจากวง เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ “ในวงที่ร่วมสร้างกันขึ้นมา คงปัดให้เป็นความรับผิดชอบของใครเพียงคนเดียวไม่ได้จริงๆ ตอนนี้มีเพียงความรู้สึกเสียใจอย่างมาก แต่ผมคิดว่าคำขอโทษควรมาพร้อมบทลงโทษครับ ผมคิดว่าทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าการรับผิดร่วมกันคือสิ่งที่สมควรกระทำ สิ่งที่จะแสดงได้ว่าผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ ทั้งในตอนนี้และในอนาคต และจะไม่เพิกเฉยเมื่อเห็นการกระทำลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก ผมจึงขอยุติบทบาทสมาชิกวง Gym and Swim ตั้งแต่ตอนนี้ครับ”ด้านต้นเรื่องอย่าง เติร์ก ก็ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงประเด็นต่างๆ และขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการกระทำของตัวเอง ซึ่งตอนนี้ทวิตเตอร์ของเจ้าตัว ก็ได้ปลิวหายไปเรียบร้อยแล้ว“ขออนุญาตแถลงครับ…ผมเติร์ก จากวง Gym and Swim ก่อนอื่นเลยต้องแจ้งว่าความเห็นที่เป็นประเด็นทุกประเด็นในขณะนี้เป็นความเห็นของผมแต่เพียงผู้เดียว มิใช่ฉันทามติ หรือความคิดเห็นใดของสมาชิกวง Gym and Swim ท่านอื่นๆประเด็นเรื่องการใช้คำที่ไม่เหมาะสม ในโพสต์หนึ่งที่เกี่ยวข้อง กับ บิวกิ้น และพีพี ผมขอยอมรับว่าถ้อยคำดังกล่าวเป็นถ้อยคำที่ไม่เหมาะ และขออภัยในการใช้คำดังกล่าว ทั้งนี้ โดยส่วนตัวแล้วผมเปิดกว้างและเคารพในเรื่องเพศวิถี ที่แตกต่าง หลากหลาย และหลงใหลในวัฒนธรรม LGBTQIA+ ซึ่งเป็นความสวยงามของสังคมสมัยใหม่ และตัวผมเองก็มีเพื่อนๆ ในวัฒนธรรมดังกล่าวที่น่ารักและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีโดยการใช้ถ้อยคำดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นการไม่ให้เกียรติความหลากหลายทางเพศวิถีอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนด้อยทางวุฒิภาวะในการสื่อสาร ซึ่งผมขอน้อมรับคำติ และขออภัยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในประเด็นนี้เป็นอย่างสูงครับ โดยผมจะนำประสบการณ์และบทเรียนในครั้งนี้ไปปรับปรุง วิธีคิดและการแสดงออกของผมให้มีความเหมาะสมต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมต่อไป เพื่อให้สังคม และวัฒนธรรมนี้พัฒนาไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นประเด็นที่สองที่ต้องการจะพูดถึง คือการวิพากษ์ไลน์อัพของมิวสิคเฟสติวัลนั้น ความคิดเห็นดังกล่าวเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผม ซึ่งการแสดงออกมาโดยประชดประชันและขาดความยั้งคิด ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญใจ หรือไม่สบายใจ ส่วนนี้ผมขออนุญาตขออภัยในการแสดงความคิดเห็นโดยใช้ถ้อยคำดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งครับ…ขอแสดงความนับถือ เติร์ก”ก่อนจะทวิตตัดพ้อลงทวิตเตอร์ @youngterque ที่ตอนนี้แอคเคาท์ปลิวหายไปแล้วว่า“ตอนนี้เรื่องไปไกลมากๆ แล้วจนได้มีการขุดทวิตเก่าๆ เมื่อ 10 ปีที่แล้วของผม ที่มีถ้อยคำที่ผมเองก็อยากจะลืมมันไปด้วยซ้ำครับ เพราะกลับมาอ่านตอนนี้ มันน่ารังเกียจมากๆเรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนของผมจุดนึง ซึ่งกว่าผมจะได้รู้ซึ้งถึงการใช้ตรรกะความคิด และการให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ แบบที่ควรจะเป็นก็หลังจากที่ผ่านการเรียนรู้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาผมยอมรับครับว่าผมในอดีต คือคนที่ไม่ควรจะได้รับการให้อภัยใดๆทั้งสิ้น เพราะตัวผมเองในตอนนี้ก็รับความคิด และทัศนคติตัวเองตอนนั้นไม่ได้เลยเช่นกัน ทุกทวีตที่ทุกท่านรีทวีตกลับมามันทำให้ผมเจ็บปวดทุกครั้ง ที่เห็นความคิดตัวเองในตอนนั้น ผมรู้สึกผิดในทุกทวีตที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ใช่ครับ ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวัน ผมแก้ไข อดีตไม่ได้แล้ว แต่ในอนาคตผมจะต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้ให้ได้ครับ”