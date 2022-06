6 หนุ่มสุดฮอต “คชา-ทอมมี่-ทะเล-บุ๋น-ซี-มาร์ค” รวมพลัง สร้างปรากฎการณ์ครั้งแรก ในโปรเจ็กต์ “BE MY BOYFRIENDS 2” จัดหนัก “เพลง-ซีรีส์” สู่คอนเสิร์ตใหญ่ 2 ก.ค.นี้

พร้อมแล้วหลังปล่อยให้แฟน ๆ ซ้อมร้องเพลงอุ่นเครื่องมานานไม่ว่าจะเป็นซิงเกิล “CHOCOLATE” , “IN MY ROOM” และ “OVERTIME” ล่าสุดบริษัท เดอะ ดรีม แอนด์ เดสทินี จำกัด (THE DnD) ชวนเหล่าแฟนมาร่วมแถลงข่าวโปรเจ็กต์ใหญ่ “Be My Boyfrieds 2” (บีมายบอยเฟรนด์ส 2) ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกกับการจัดหนักเต็มสูบให้แฟนๆได้ฟินแบบเต็มอิ่มกันจนจุก กับปรากฎการณ์ครั้งแรกของการรวมพลัง 6 หนุ่มขวัญใจสาวๆอาทิ คชา-นนทนันท์ , ทอมมี่-สิทธิโชค, ทะเล-สงวนดีกุล, บุ๋น-นพณัฐ, ซี-พฤกษ์ และ มาร์ค-ศิวัช ที่มาพร้อมความบันเทิงชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น เพลง – มิวสิกวีดีโอ จนถึง มินิเรียลลิตี้ซีรีส์ “ROSE IN DA HOUSE” ก่อนไปปิดท้ายกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่รอคอย “Be My Boyfrieds 2 Concert” กับครั้งแรกของภาพ 6 หนุ่มที่ โตขึ้น หล่อขึ้น เท่ขึ้น เซ็กซี่ขึ้น ร้องจริง ซ้อมจริง เล่นจริง เพื่อเวทีครั้งนี้ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม นี้ เวลา 18.00 น. ณ ยูเนี่ยนฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อบ่ายวันก่อน ณ ยูเนี่ยนฮอลล์ 1 ยูเนี่ยนมอลล์ งานนี้ทั้ง 6 หนุ่มออกมาเผยความสนุกในการทำงานครั้งนี้อย่างสนุกสนานด้วยการเปิดตัวมินิเรียลลิตี้ซีรีส์ “ROSE IN DA HOUSE” ก่อนถึงโชว์พิเศษ “IN MY ROOM” และ “OVERTIME” พร้อมกับเปิดตัวเอ็มวีเพลงพิเศษ IWBYBF (I will be your boyfriend) ครั้งแรกให้แฟนๆกรี๊ดกันสนั่นงาน พอเสร็จงานหนุ่ม “คชา – นนทนันท์” ในฐานะพี่ใหญ่ เผยความรู้สึกถึงโปรเจ็กต์นี้ว่า“สำหรับโปรเจ็กต์ บี มาย บอยเฟรนด์ส 2 ในครั้งนี้ เป็นการกลับมาอีกครั้งของพวกเรา 6 คน ต่อยอดจากโปรเจ็กต์แรกที่ผ่านมาครับ โดยสมาชิกในครั้งนี้ก็จะมีทั้งจากโปรเจ็กต์แรก และมีทั้งสมาชิกใหม่ครับ อย่าง ทอมมี่ สิทธิโชค , ทะเล สงวนดีกุล และผม คชา นนทนันท์ พวกเราทั้ง 3 คนก็ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วครับ ส่วนสมาชิกใหม่อีก 3 คนนั้นคือ บุ๋น นพณัฐ , ซี พฤกษ์ และมาร์ค ศิวัช ครับ มาในโปรเจ็กต์ 2 ครั้งนี้ แน่นอนว่าต้องมาพร้อมผลงานใหม่ ๆ ของพวกเรา ทั้งซิงเกิลเพลง เอ็มวี สู่มินิเรียลลิตี้ซีรีส์ “ROSE IN DA HOUSE” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพวกเรา 6 คนเลยที่ได้มารวมตัวกันมารับบทเป็นตัวเอง เล่นในมุมคอมเมดี้ ผ่านมินิเรียลริตี้ซีรีส์เรื่องนี้กัน ก่อนจะปิดด้วยคอนเสิร์ตใหญ่ที่ถือเป็นการส่งท้ายโปรเจ็กต์อย่างยิ่งใหญ่กัน ซึ่งพวกเราทั้ง 6 คน ต่างก็เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ ทั้งฝึกฝนเรื่องร้อง เรื่องเต้น เรื่องเล่นการแสดง เพื่อคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้กันสุด ๆ ครับ บอกเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะไม่เหมือนเมื่อครั้งก่อนนะครับ เพราะนอกจากพาร์ทโชว์รวมแล้วที่สุดว้าวแล้ว ยังมีพาร์ทโชว์เดี่ยวของแต่ละคน ที่ทั้ง 6 คนได้คิดครีเอทโชว์ด้วยเองอีกด้วยครับ มั่นใจได้เลยว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับ”แฟนๆสามารถติดตามมินิเรียลลิตี้ซีรีส์ “ROSE IN DA HOUSE” ได้ทุกวันอังคาร และวันพุธ ทั้งหมด 7 อีพี เริ่มตอนแรก 15 มิถุนายน นี้ ที่ YOUTUBE MEMBERSHIP : THEDNDTH พร้อมกดสมัคร หรือ JOIN และสู่ขั้นตอนการชำระเงิน เพียง 65 บาท ก่อนจะไปเตรียมฟินกันต่อในคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราทั้ง 6 คน ในวันที่ 2 กรกฎาคม นี้ ณ ยูเนี่ยนฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ เวลา 18.00 น. เปิดจำหน่ายบัตรวันแรก 4 มิถุนายนนี้ ราคาบัตรออฟไลน์ 3800 , 2800 และ 1800 ส่วนบัตรออนไลน์ 880 บาท สามารถจับจองกันได้ที่ www.thednd.com เท่านั้น พร้อมกับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางที่ ที่ FB ; Twitter ; IG ; Youtube ; Tiktok ; Weibo ของ THEDNDTH