“เจี๊ยบ” เปิดตัวน้องชาย “บอย” ที่พลัดพราก? พร้อมพาเที่ยวตลาดน้ำเป็นครั้งแรก

เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆ สำหรับนักร้องหนุ่ม บอย พีซเมคเกอร์ หรือ บอย อนุวัฒน์ กับศิลปินหนุ่มเกาหลี “พาร์ค ยูชอน” (Park Yu Chun) ที่ล่าสุด บอย และภรรยาสุดที่เลิฟ เจี๊ยบ พิจิตตรา ได้ทำหน้าที่เป็นไกด์รับ พาร์ค ยูชอน ถึงหน้าบ้านแล้วพาไปทัวร์ที่ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ พาร์ค ยูชอน ได้มาสัมผัสทำเอาเจ้าตัวตื่นตาตื่นใจไม่เบาเลยทีเดียวงานนี้ทั้ง บอย & เจี๊ยบ ก็ทำหน้าที่พาทัวร์ทั่วทั้งตลาดทั้งกิน ทั้งชิม กันแบบจุๆไม่ว่าจะเป็น การกินเมี่ยง ไอติมแท่ง และอาหารไทยชุดใหญ่ไฟกระพริบที่ พาร์ค ยูชอน ก็เอ็นจอยทริปมาก เพราะเจ้าตัวชื่นชอบอาหารไทย และรักในความเป็นไทยที่สุดและ เจี๊ยบ ก็เลยขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านช่วยถามสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอ !! ว่าจะมีโอกาสที่ บอย กับ พาร์ค ยูชอน จะมีงานเพลงร่วมกันไหม ทั้งคู่ก็ได้ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าแน่นอนถ้ามีโอกาสและเวลาที่ใช่ทุกคนจะได้ฟังเพลงของเราทั้งคู่แน่นอน แต่ที่ได้ฟังตอนนี้เลยแน่ๆกดบัตรผ่านทางเว็บไซต์ www.logbookasia.com แล้วไปร่วมคอนเสิร์ต 2022 LOGBRIDGE “YU AND YOUR DAY” FAN – CON Celebrate his birthday together with Park Yu Chun ที่ทุกคนจะได้อยู่ใกล้ชิดแบบปะชิด พาร์ค ยูชอน แบบตัวต่อตัวกันได้เลย ส่วนใครที่อยากเห็นความน่ารักของ พาร์ค ยูชอน ในยูทูป BoyJeab Channel : บอยเจี๊ยบ เปิดตัวน้องชายที่พลัดพราก พาเที่ยวตลาดน้ำครั้งเเรก https://youtu.be/dW1GiaAer_Y