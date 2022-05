“ปุ้ย TPN” ตอกดรามา “ฟ้าใส” และเงินบริจาค ลั่นยังคาอยู่ในบัญชีครบ ไม่เคยถูกใช้!

กรณีที่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2019 ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อว่ามีเงินบริจาคเหลืออยู่ในโครงการ we are one จำนวน 4 แสนบาท ซึ่งอยากนำเงินไปช่วยมูลนิธิที่ต้องการความช่วยเหลือ ให้ทนายทำจดหมายส่งไปถึงต้นสังกัดเดิม แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับนานเป็นปีล่าสุดผู้บริหารบริษัทพีทีเอ็น โกลบอล ผู้อำนวยการกองประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ ยันเงินยังอยู่ครบ หากฟ้าใสอยากได้ก็ให้เข้ามาชี้แจง ซึ่งล่าสุดผู้จัดการฟ้าใสก็เข้ามาหาแล้ว ยันเงินอยู่ครบ ไม่อยากถูกตราหน้าโกง“ตอนนี้น่าจะจบแล้ว เพราะปุ้ยชัดเจนมาก คำว่าโครงการ we are one เกิดจาก TPN และปุ้ยเป็นคนตั้งชื่อนี้ ในเรื่องศรัทธาของแฟนนางงามที่มีต่อนางงามนั้นมากมายในซีซั่นนึง เราอยากจะทำอะไรดีๆ แฟนๆ นางงามก็อยากจะมีส่วนร่วม we are one ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการกุศลอย่างเดียวนะ อาจจะจัดงานกิจกรรมอะไรดีๆ ร่วมกันะ”แล้วเงินตรงนั้น แฟนๆ น่ารัก มีน้ำใจบริจาคกันมา เป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆ กลุ่มเพื่อนปุ้ยมีกำลังมาก เขาก็โอนเข้ามาให้ตลอด เข้ามาตรึม ไม่ว่าจะบริจาค 1 บาทหรือบริจาคเป็นแสน มีหลักฐานหมดแหละการใช้จ่าย”ผู้จัดการอีกฝ่าติดต่อมาแล้ว ถ้านำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เอาไปเลย“โครงการ we are one ของ TPN ร่วมกับนางงาม น้องฟ้าใสเขาก็เป็นนางงามของเราในช่วงนั้น ถ้าต้องการเอาเงินไป คืออย่างที่บอกแค่ยกหูหรือเดินเข้ามาที่บริษัท มีประเด็นมาว่าคุณจะเอาไปทำอะไร บอกมาให้ชัดเจน ให้คนที่เขาบริจาคไม่ว่าจะแฟนคลับหรือเพื่อนๆ ปุ้ยได้เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เอาไปเลย จบ รู้สึกว่าเมื่อวานผู้จัดการติดต่อมาแล้วแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมเข้ามา ล่าสุดมียอดเป็นแสนๆ เพื่อนพี่ปุ้ยบริจาคเข้ามา”มองเป็นเรื่องหยุมหยิม“เข้าติดต่อเข้ามาทางบริษัทใครจะเอาไปทำอะไรก็ทำ อยากจะให้สังคมเขาชัดเจน สบายใจ ก็เอา ถึงแม้เงินจำนวนส่วนนึงที่เยอะเหมือนกันจะเป็นฝั่งของ TPN พรรคพวกเรา ยินดีมาก เพราะวัตถุประสงค์ของทุกคนก็คือต้องการเอาไปใช้ให้กับสังคม เท่านั้นเอง เรื่องนี้จะจบง่ายๆ เลยแค่ยกหูโทรศัพท์ หรือเดินเข้ามาที่ออฟฟิศ ยืนยันว่าที่ให้ทนายส่งหนังสือมาปุ้ยยังไม่เห็นเลย อาจจะมีการตกหล่นรึเปล่า เมื่อวานที่รีบออกมาไลฟ์เพราะสงสัยว่ามันคือเงินอะไรวะ คนที่ดูแลโครงการแรกๆ เขาลาออกไปแล้ว แต่เขาก็ทำเอกสารไว้อย่างดี ไปรื้อๆ ก็เจอ เราก็เอามาโชว์”