สาวกโลกเวทมนตร์ รับชม FANTASTIC BEASTS : THE SECRETS OF DUMBLEDORE ทาง 3BB GIGATV ผ่าน HBO GO 30 พ.ค.นี้

หลังจากนำ "เดอะ แบทแมน" (THE BATMAN) มาให้ลูกค้า 3BB GIGATV รับชมจนเป็นที่ถูกอกถูกใจกันไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา วันนี้ถึงคิวของภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ฟอร์มยักษ์จากค่าย Warner Bros. Pictures อีกเรื่อง รับประกันความสนุกจากปลายปากกาของ เจ.เค. โรว์ลิ่ง เรื่องต้นฉบับจากโรงภาพยนตร์เอาใจลูกค้าคนไทยโดยเฉพาะ เท่านั้นยังไม่พอ จัดเพิ่มให้อีกด้วยสารคดีความยาวหนึ่งชั่วโมง Fantastic Beasts: A Natural History ที่ได้สตีเฟน ฟราย มารับหน้าที่พาผู้ชมไปสำรวจสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่เป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังสัตว์วิเศษในโลกเวทมนตร์ของ Wizarding World รับชมก่อนใครในติดตามเรื่องราวของศาสตราจารย์ อัลบัส ดัมเบิลดอร์ (รับบทโดย จู๊ด ลอว์) พร้อมนักสัตว์วิเศษวิทยา นิวท์ สคามันเดอร์ (รับบทโดย เอ็ดดี้ เรดเมย์น) เหล่าพ่อมดแม่มดและมักเกิ้ลนักทำเบเกอรี่ผู้กล้าหาญในการทำภารกิจสุดอันตรายที่พวกเขาต้องต่อสู้กับสัตว์วิเศษทั้งเก่าและใหม่ รวมถึงกองทัพผู้ติดตามพ่อมดศาสตร์มืด เกลเลิร์ต กรินเดลวัลด์ (รับบทโดย แมดส์ มิคเคลสัน) ที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ในสถานการณ์ที่ต้องเดิมพันสูงเช่นนี้ ดัมเบิลดอร์จะสามารถดึงตัวเพื่อนรักของเขากลับมาได้หรือไม่? บอกได้คำเดียวว่า สนุกตื่นเต้นแบบพลาดไม่ได้เลยทีเดียวลูกค้า 3BB GIGATV ยังฟินได้ต่อเนื่องกับภาพยนตร์จากจักรวาล Wizarding World หลากหลายเรื่อง อาทิและภาพยนตร์ทั้งแปดภาค รวมถึงและทาง HBO GO อีกด้วย