“แพนเค้ก เขมนิจ” สวมชุดไทยศิวาลัย 1960 ลายมะลิเถาวัลย์ จากฟินาเล่

Thai Siwalai, 1960 ฉลองพระองค์อันวิจิตรงดงามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แรงบันดาลใจสู่ชุดไทยแพนเค้ก เขมนิจ เข้าสักการะองค์พระแก้วมรกตสำหรับ ฉลองพระองค์ที่ถูกนำมาเผยแพร่ ล้วนมีความประณีตวิจิตรอย่างมาก อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์ที่หลายคนยังไม่ทราบ รวมถึงเรื่องรายละเอียดของการออกแบบของแต่ละชุดสำหรับชุดไทยศิวาลัย 1960 ฉลองพระองค์ ในหนังสือ In royal fashion: the style of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand ที่สองโอตกูตูร์สัญชาติไทย ดร.เกสินี กล่ำอยู่สุข และคุณสุดจิตร์ สุดจิตต์ แห่งแบรนด์ Finale Weddingstudio แรงบันดาลใจ ฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีความวิจิตรสง่างดงามนำมาออกแบบประยุกต์ให้ กับ ดร.เขมนิจ จามิกรณ์ คุณแพนเค้ก "สุดยอดนางแบบโลก" เพื่อเข้าสักการะองค์พระแก้วมรกตชุดไทยศิวาลัย 1960 ได้สั่งทอพิเศษ ลวดลาย ลายมะลิเถาวัลย์ ผ้าไหมยกดอกลำพูน สีส้มโบราณ ใช้เวลาการทอรวมถึง 4 เดือน นุ่งแบบจีบหน้านางคู่กับเสื้อคอกลมผ้าไหมสอดดิ้นสีทองคำ เข้ารูปแขนกระบอกยาว ตัวเสื้อเย็บติดกับกระโปรง ห่มสไบออกแบบลวดลาย ดอกแก้ว พร้อมบรรจงระดมทีมช่างผู้ชำนาญงานปัก สร้างสรรค์ปักด้วยดิ้นทองผสมกับเพชรของ Swarovski ลูกปัด ปล้องอ้อยญี่ปุ่น ลงบนผืนผ้า ทับด้านนอกทิ้งชายสไบด้านหลัง ส่วมใส่คาดเข็มขัดคู่กับเครื่องประดับ อย่างสง่างามเป็นที่สุดและสื่อถึงวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยและศิลปหัตถกรรมไทยได้อย่างสมบูรณ์พันตำรวจโท ดร. ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์ เจ้าบ่าวสวมสูทเทเลอร์ผ้าวูล คัตติ้งสุดเนี๊ยบแบบไร้ที่ติกับเน็กไท(necktie) ผ้าไหมสีแชมเปญ