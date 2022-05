“Conan Gray” ศิลปินขวัญใจ GEN Z ส่งเพลงใหม่ “Yours” พร้อมเปิดพรีออเดอร์อัลบั้มใหม่ “Superache”

“Conan Gray” นักร้อง นักแต่งเพลง ระดับเจ้าของรางวัลแพลทินัมขวัญใจชาว Gen Z เปิดตัวซิงเกิลใหม่ “Yours” ที่มาพร้อมกับเอ็มวีซิงเกิลนี้เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลจากอัลบั้มชุดที่สองอย่าง “Superache” ที่มีกำหนดปล่อยออกมาในวันที่ 24 มิถุนายนที่จะถึงนี้ โดยแฟนเพลงสามารถ pre-save อัลบั้มล่วงหน้าได้แล้ววันนี้เมื่อเดือนที่ผ่านมา “Conan Gray” ได้ปล่อยเพลง “Memories” โดยเพลงดังกล่าวมีการสตรีมผ่านทาง Spotify มากกว่า 19 ล้านครั้ง และมียอดดูเอ็มวีบน YouTube มากถึง 4 ล้านเลยทีเดียวในส่วนของ “Superache” ที่มีทั้งหมด 12 เพลง ได้รับการโปรดิวซ์ และร่วมแต่งเนื้อร้องโดย “Dan Nigro” โปรดิวเซอร์คู่ใจและศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงควบตำแหน่งโปรดิวเซอร์อย่าง “Julia Michael”s ในเพลง “The Exit” / “People Watching” และ “Disaster”นอกจากผลงานเพลงที่ออกมาให้แฟน ๆ ติดตามอย่างไม่ขาดสาย “Conan Gray” ได้เข้าร่วมงานแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีอย่าง MET Gala เขาปรากฎตัวเดินพรมแดงในลุคสุดเก๋จาก Valentino ถูกอกถูกใจแฟน ๆ กันถ้วนหน้างานนี้ทำเอาสื่อดังอย่าง GQ ขนานนามให้เขาว่า “The New Prince of Sad Song” ในขณะที่ Vogue ได้นำลุคแฟชั่นของ “Conan Gray” ไปพูดถึงในข่าวแฟชั่นเล่มเดือนนี้อีกด้วย#########################################รายชื่อเพลงในอัลบั้ม “Superache”1. Movies2. People Watching3. Disaster4. Best Friend5. Astronomy6. Yours7. Jigsaw8. Family Line9. Summer Child10. Footnote11. Memories12. The Exit