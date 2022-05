"ไอซ์ อภิษฎา" คอนเฟิร์มข่าวดีเอง? หลังเผยภาพการ์ตูนในฉากขอแต่งงาน ขณะที่ด้านเพื่อนๆ แห่ยินดีเพียบ

หลังจากมีภาพที่นางร้ายสาวสุดแซบ "ไอซ์ อภิษฎา เครือคงคา” สวมแหวนหมั้นเพชรเม็ดเป้งที่นิ้วนางข้างซ้าย จนหลายคนแอบสงสัยว่าเธอจะถึงคิวสละโสดแล้วหรือเปล่าล่าสุดดูเหมือนว่าสาว "ไอซ์ อภิษฎา" จะออกมายืนยันชัดเจนว่ากำลังมีข่าวดี เมื่อ "ไอซ์" ออกมาโพสต์ภาพภาพตัวการ์ตูน "อันนา - ฮานส์" จาก "Frozen" ในฉากที่ทั้งคู่ร้องเพลง "รักคือเปิดโลกสดใส" ก่อนจะมีโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงาน พร้อมแคปชั่นว่า "This is the first chapter of our happy story." พร้อมอีโมจิรูปแหวนเพชรงานนี้ทำเอาเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบ แถมหลายคนแอบลุ้นแอบเชียร์ให้เจ้าตัวนั้นเผยโฉมหน้าหนุ่มเจ้าของแหวนคือใครกันเอ่ย?