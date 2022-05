ไม่ต้อง Shareโล แต่ปักหมุดให้พร้อม “Chang-Major Movie on the Beach ครั้งที่ 8”พร้อมคัมแบ็คให้ฟิน

ไม่ต้อง Shareโล แต่เตรียมปักหมุดได้เลยจ้า เสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พบกับการกลับมาของปาร์ตี้ดูหนังและตอนเสิร์ตสุดฟิน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด “Chang-Major Movie on the Beach ครั้งที่ 8” ตอน FRIEND & SEA ที่บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมกับ เครื่องดื่มตราช้าง พร้อมพันธมิตรที่งานดี ใครก็เลิฟอีกเพียบที่ให้การสนับสนุน ปาร์ตี้พร้อมให้จอยความสนุกร่วมกันที่ Triple Tree Beach ริมหาดชะอำ ใกล้ครัวเม็ดทราย สามารถติดตามรายละเอียดการรับบัตรได้ที่ เฟซบุ๊ก Movie on the Beach / Movie on the Hill และ Chang World เริ่มเช็คลิสบัตรพร้อมกันวันที่ 2 มิ.ย.นี้ #ก็มาSEAเพื่อน #MOB8