มู!! แล้วต้องมง “ดีเจบุ๊คโกะ” มั่นใจหลังกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระนาคปรก 9 เศียร ที่บลูพอร์ตหัวหิน ประชันคู่แข่งเวที UIU

ใกล้วันประกวดรอบตัดสินเข้ามาแล้วสำหรับเวที UNIVERSE IS U หนึ่งในผู้เข้าประกวดคนดังอย่าง แบมบี้-บุ๊คโกะ หรือ ดีเจบุ๊คโกะ ก็ไม่รอช้าเดินทางมามูเตลูกราบไหว้ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถึงศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน เพื่อขอพรเรื่องโชคลาภ ความสำเร็จ ซึ่งเวที UIU ถือเป็นการประกวดที่ให้ผู้เข้าประกวดถอดแบบมาจากนางงามในดวงใจของตนมาแข่งขันกันบนเวที ซึ่งผู้ชนะจะคว้าตั๋วไปจักรวาลชมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2022 ถึงขอบเวทีแม่เลยทีเดียว งานนี้แบมบี้ บุ๊คโกะ สร้างเสียงฮือฮากลางกองประกวดทั้งการตอบคำถาม เผยโฉมชุดราตรี ชุดว่ายน้ำ และล่าสุดกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ ชุดประจำชาติไทยอย่างชุดปลากัด SIAMESE FIGTHING FISH เรียกได้ว่าเธอนั้น สวยแซ่บลืม และอินเนอร์ความมั่นใจและความสามารถนั้นไม่แพ้กับนางงามต้นแบบอย่าง อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020โดยศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน ได้นำ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเกจิดังจากทั่วประเทศไทยมารวมไว้ที่เดียว เพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชื่อมความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงเอาใจนักท่องเที่ยวสายมูทั้งหลายที่เดินทางมาเที่ยวเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้เที่ยวแบบอิ่มบุญได้ในที่เดียว อย่าง พระคลังมหาสมบัติ, ศาลตา-ยาย, พระพุทธมหานวนาคปฏิมากร พระนาคปรก 9 เศียร ที่ปลุกเสกโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือ "สมเด็จธงชัย" วัดไตรมิตรวิทยาราม, หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี, สมเด็จพระพุฒาจารย์โต วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ, หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร, หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท, หลวงปู่มั่น วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร, หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมางานนี้แบมบี้ บุ๊คโกะ ยังได้รับเครื่องรางของขลังที่ถือเป็นขวัญและกำลังใจก่อนขึ้นเวทีการประกวด นั่นคือ เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นแชมเปี้ยน จาก The Gallery Hua Hin presented by Bangchak สุดปังขนาดนี้เจ้าหญิงแห่งวงการมูเตลูอย่างเธอมงต้องลงอย่างแน่นอน!